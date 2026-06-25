एक साल पहले हुई थी शादी, पति ने छोटे कद के कारण घर से निकाला.. गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता बनें थानाध्यक्ष
गया में दर्द से तड़पती बेसहारा 23 वर्षीय गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता बनकर आये डुमरिया थानाध्यक्ष. प्रसूता ने अस्पताल में बेटे को दिया जन्म.
Published : June 25, 2026 at 10:53 AM IST
गया: बिहार के गया जिले के डुमरिया प्रखंड में एक गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए पुलिस फरिश्ता बनकर सामने आई. डुमरिया बाजार में प्रसव पीड़ा से तड़प रही 23 वर्षीय महिला को देख थानाध्यक्ष राजू कुमार ने तुरंत कार्रवाई की. महिला की हालत गंभीर देखते हुए डायल 112 की मदद से उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.
थानाध्यक्ष ने महिला को पहुंचाया अस्पताल: डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद महिला की स्थिति गंभीर पाते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया. आर्थिक संकट के कारण अस्पताल ले जाने में दिक्कत आने पर थानाध्यक्ष राजू कुमार ने खुद आगे बढ़कर मदद की. उन्होंने समाजसेवी संगठनों से संपर्क साधा और महिला को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.
समाजसेवियों और ब्लड डोनर भी आए सामने: मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान खून की जरूरत पड़ी तो कन्या विवाह विकास समिति के प्रभारी सचिव हसीबुल्लाह अंसारी ने तुरंत एक यूनिट ब्लड डोनेट किया. मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद कुमार यादव और पूर्व प्रमुख संतोष गुप्ता समेत कई समाजसेवियों ने भी इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
स्वस्थ बेटे को दिया जन्म: सभी की सामूहिक कोशिशों से महिला ने अस्पताल में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. मां फूल कुमारी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और उन्होंने सभी मददगारों का आभार व्यक्त किया.
पति ने छोड़ा, बेसहारा हो गई महिला: फूल कुमारी गया के छकरबंधा थाना क्षेत्र के मोहराम गांव की निवासी है. पिछले साल दूसरे राज्य के एक युवक से उसकी शादी हुई थी, लेकिन पति ने उसे छोड़ दिया. कम लंबाई होने के कारण पति ने उसे घर से निकाल दिया. बिना सहारे के वह 9 महीने की गर्भवती अवस्था में दर-दर भटक रही थी.
थानाध्यक्ष ने कहा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म: डुमरिया थानाध्यक्ष राजू कुमार ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी है. उन्होंने कहा, “इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है. यदि समय पर मदद न मिलती तो मां और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी.” फूल कुमारी अब आगे की कानूनी मदद भी लेने की सोच रही है.
"पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी है. थोड़ी और देर हो जाती, तो महिला के साथ-साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिंदगी भी जोखिम में आ जाती. ऐन वक्त पर महिला को मदद मिली, जिससे उसकी जान बची है. उसने मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया. पीड़िता महिला चाहे, तो उसे अपने ऊपर हुए अन्याय को लेकर पुलिस जरुर मदद करेगी."-राजू कुमार, थानाध्यक्ष डुमरिया.
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