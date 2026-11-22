बिहार से बरामद हुआ 25 लाख का मोबाइल, लौटी मुस्कान
Gaya Police Operation Muskan: गया पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी हुए 85 फोन को उनके असली हकदार को सुपुर्द किया है. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 22, 2026 at 2:11 PM IST
गया: बिहार की गया पुलिस ने जिले के क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए लगभग 25 लाख के 85 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. ये कार्रवाई ऑपरेशन मुस्कान के तहत की गई है. अपने मोबाइल पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
85 मोबाइल फोन बरामद
पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस की विशेष टीम ने यह कार्रवाई की थी. पिछले 15-20 दिनों की कार्रवाई में 85 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं , जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है. मोबाइलों में एंड्रॉयड के साथ एप्पल के भी कई मोबाइल फोन शामिल हैं.
मजदूरी कर लिया था मोबाइल फोन
कोंच की रहने वाली पिंकी कुमारी का भी मोबाइल फोन दुर्गा पूजा के अवसर पर चोरी हो गया था. पिंकी ने मजदूरी करके किश्त पर 60000 रुपए का मोबाइल फोन लिया था. मोबाइल चोरी होने की बात पिंकी ने अपने पति को भी नहीं बताई थी, लेकिन अपने भाई के साथ मिलकर कोंच थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस की विशेष टीम को उनके मोबाइल फोन की खोज के लिए लगाया था.
''जब मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया था, तब मैं दो-तीन दिनों तक रोती रही थी. मेहनत-मजदूरी करके अपने लिए मोबाइल फोन खरीदा था. मुझे लगा नहीं था कि मेरा मोबाइल फोन मिलेगा, लेकिन पुलिस ने मेरे मोबाइल को खोजकर मुझे सपुर्द कर दिया है, जिससे मुझे बहुत सुकून मिला है''.-पिंकी कुमारी
15 दिन में मिला एप्पल का मोबाइल
गुरुवा की किरण कुमारी ने बताया कि वह गया में खरीददारी करके अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी, तभी चोर उनके हाथ से एप्पल का मोबाइल छीनकर भाग गए थे. फोन चोरी होने की सूचना मैंने तत्काल पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने 15 दिन में मोबाइल खोजकर मुझे दिया है.
बांग्लादेश के 8 अपराधी गिरफ्तार
गया जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि चोरी और गुम हुए मोबाइल को अपराधी एक व्यापार के रूप में उपयोग कर रहे हैं. पितृपक्ष मेले के दौरान बांग्लादेश के 8 अपराधियों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
बांग्लादेश और नेपाल जाते थे चोरी हुए फोन
इस दौरान जब अपराधियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया था कि वह मोबाइल चोरी करके बांग्लादेश और नेपाल ले जाते हैं फिर वहां उन्हें बेचते हैं. अपराधियों का एक नेटवर्क होता है जो दूसरे देशों तक मोबाइल फोन को पहुंचाता है.
''जब भी आपके मोबाइल फोन गुम हों या फिर चोरी हों तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें. अपने मोबाइल फोन के कागजात भी रखें, ताकि उसके नंबर से मोबाइल फोन को ट्रेस किया जा सके. सुशील कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक
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