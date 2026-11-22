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बिहार से बरामद हुआ 25 लाख का मोबाइल, लौटी मुस्कान

असली हकदार को फोन देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ( ETV Bharat )

गया: बिहार की गया पुलिस ने जिले के क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए लगभग 25 लाख के 85 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. ये कार्रवाई ऑपरेशन मुस्कान के तहत की गई है. अपने मोबाइल पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

85 मोबाइल फोन बरामद