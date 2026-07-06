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बिहार में बड़े साइबर ठगी का भंडाफोड़, देश भर के लोगों से की ₹2.91 करोड़ की ठगी, 47 सिम कार्ड बरामद

गया पुलिस ने 2.91 करोड़ की साइबर ठगी मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया, उसके पास से 47 सिम बरामद किए. पढ़ें खबर-

Gaya Cyber ​​fraudster arrested
गया में साइबर ठग गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 11:41 AM IST

4 Min Read
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गया: बिहार के गया में पुलिस को देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े 2.91 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. इस मामले में गया पुलिस ने मुख्य अभियुक्त गौतम कुमार को गिरफ्तार किया है, जो डोभी थाना अंतर्गत अमारूत गांव का रहने वाला है. साइबर पुलिस की विशेष टीम फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जा सके.

22 शिकायतों और एक पीओएस का खुलासा: जांच में सामने आया है कि देश भर से कुल 22 शिकायतें मिली थीं, जिनमें करीब 2 करोड़ 91 लाख 18 हजार 286 रुपये की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की गई थी. एनसीआरपी पोर्टल के विश्लेषण के दौरान पता चला कि इन सभी मामलों में एक ही पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) का इस्तेमाल हो रहा था, जो गया से जुड़ा था. धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए गए सभी 11 संदिग्ध मोबाइल नंबर इसी एक पीओएस से जारी किए गए थे.

एसएसपी के निर्देश पर संयुक्त छापेमारी: गया के एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर साइबर डीएसपी एआर दानिश के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था. तकनीकी अनुसंधान के बाद टीम ने पाया कि पीओएस एजेंट डोभी के अमारूत गांव का है. इसके बाद साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई पटना और गया साइबर थाने की संयुक्त टीम ने अमारूत गांव में छापेमारी कर आरोपी गौतम कुमार को रंगे हाथ धर दबोचा.

47 सिम कार्ड बरामद और बड़ा खुलासा: पकड़े गए आरोपी गौतम कुमार के घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने एयरटेल के 43 नए सिम कार्ड समेत कुल 47 सिम कार्ड बरामद किए हैं. पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. उसने बताया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और कम शिक्षित लोगों के नाम पर सिम कार्ड जारी करता था, और उनकी सहमति के बिना एक के बदले दो-तीन अतिरिक्त सिम एक्टिवेट कर लेता था.

गरीब ग्रामीणों के नाम पर फर्जीवाड़ा: आरोपी इन चुपके से एक्टिवेट किए गए अतिरिक्त सिम कार्डों को साइबर अपराधियों तक पहुंचाता था, जिनका इस्तेमाल देशव्यापी ठगी में होता था. इस बड़े खुलासे के बाद गया के साइबर थाने में कांड संख्या 103/26 दर्ज की गई है. पुलिस ने इस गिरोह में शामिल अन्य साइबर अपराधियों की तलाश तेज कर दी है और उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.

एसएसपी ने दी मामले की विस्तृत जानकारी: गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुशील कुमार ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से कुल 22 साइबर शिकायतें दर्ज थीं, जिनमें 11 मोबाइल नंबरों के जरिए 2 करोड़ 91 लाख 18 हजार 266 रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई थी. इस पूरे नेटवर्क का केंद्र गया का यही पीओएस एजेंट था. पुलिस फिलहाल बरामद सिम कार्डों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है ताकि पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके.

"22 साइबर शिकायत में 11 मोबाइल नंबर से कुल 2 करोड़ 91 लाख 18 हजार 266 रुपये की ठगी का मामला सामने आया था. यह मामले विभिन्न राज्यों से जुड़े थे. इस मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तारी की गई है."-सुशील कुमार, एसएसपी

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