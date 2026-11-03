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2 लाख की सुपारी देकर करवायी थी 'विकास मित्र' की हत्या, शूटर समेत 3 गिरफ्तार

गया में तीन अपराधी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गया: बिहार की गया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. विकास मित्र शंकर मांझी हत्याकांड में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 4 अक्टूबर को अपराधियों ने गोली मारकर उनकी तब हत्या कर दी थी, जब वह चर्च से लौट रहे थे. अपराधियों के पास के एक पिस्टल भी बरामद किया गया है. विकास मित्र शंकर मांझी की हत्या 2 लाख की सुपारी देकर करवाई गई थी.

बंटी उर्फ राइडर ने दी थी सुपारी

पुलिस के अनुसार बंटी उर्फ राइडर ने विकास मित्र शंकर मांझी की हत्या करने के लिए गुरारू थाना क्षेत्र के शक्ति कुमार को सुपारी दी थी. इसके लिए 1 लाख एडवांस भी दिए थे. इस रंजिश की वजह के संबंध में बताया जाता है, कि बंटी उर्फ राइडर के भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसमें शंकर मांझी भी अभियुक्त था. हालांकि पुलिस की छानबीन में शंकर मांझी का नाम हटा दिया गया था लेकिन बंटी उर्फ राइडर का मानना था कि शंकर मांझी उसके भाई की हत्या में शामिल था.

गया एसएसपी सुशील कुमार (ETV Bharat) हत्याकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि इसी को लेकर उसने शक्ति कुमार को 2 लाख की सुपारी दी थी और 1 लाख एडवांस भी दे दिया था और फिर योजना के अनुसार शंकर मांझी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तीन लोगों में बंटी उर्फ राइडर, डाब उर्फ ओंकार दोनों भाई है. पुलिस मामले में अग्रतर कार्रवाई करने में जुटी हुई है.