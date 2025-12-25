बम विस्फोट कर टावर को उड़ाने वाला कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, 11 सालों से चल रहा था फरार
11 साल बाद कुख्यात नक्सली मनोहर भुईयां गिरफ्तार हो गया है. उस पर गया में टावर को बम से उड़ाने का आरोप है. पढ़ें..
Published : December 25, 2025 at 8:47 PM IST
गया: बिहार के गया में एसएसबी और पुलिस की कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है. गयाजी में एयरटेल के टावर को बम विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने वाले नक्सली को गिरफ्तार किया गया है. यह पिछले 11 सालों से फरार चल रहा था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है.
एयरटेल का टावर किया था क्षतिग्रस्त: इस तरह की सूचना मिलने के बाद गया एसएसपी कांतेश मिश्रा ने एसएसबी और पुलिस को मिलाकर विशेष टीम का गठन किया गया. विशेष टीम में एसएसबी के अलावे डुमरिया थाना की पुलिस और अन्य को शामिल किया गया. सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की टीम ने मैगरा थाना अंतर्गत चटकपुर गांव के इलाके में छापेमारी की.
गया पुलिस एवं SSB के संयुक्त कार्रवाई में 11 वर्षों से फरार वांछित कुख्यात नक्सली मनोहर भुईया उर्फ शंकर भुईया को किया गया गिरफ्तार :-@bihar_police@IPRDBihar@gaya_dm@IgMagadh pic.twitter.com/R1TnaVEtHu— GAYA POLICE (गया (बिहार) पुलिस ) (@GAYAPOLICEBIHAR) December 25, 2025
लंबे समय से फरार था मास्टरमाइंड: वहीं, सुरक्षाबलों की टीम को देखकर कुख्यात नक्सली मनोहर भुईयां उर्फ शंकर भुईयां भागने की कोशिश करने लगा लेकिन सशस्त्र बलों के सहयोग से उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार नक्सली मैगरा थाना के चटकपुर का ही रहने वाला है.
2014 में दिया था घटना को अंजाम: असल में 27 मार्च 2014 को गया के डुमरिया थाना अंतर्गत डुमरिया बाजार स्थित एयरटेल टावर को नक्सलियों ने बम विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया था. इस मामले को लेकर डुमरिया थाना में कांड संख्या 14/14 दर्ज की गई थी. इस बड़ी घटना के बाद सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई चली थी, जिसके बाद कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन एयरटेल टावर को क्षतिग्रस्त करने का मास्टरमाइंड कुख्यात नक्सली मनोहर भुईया उर्फ शंकर भुईयां फरार चल रहा था.
11 वर्षों के बाद धराया नक्सली: एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि 11 वर्षों के बाद कुख्यात नक्सली मनोहर भुईया उर्फ शंकर भुईया की गिरफ्तारी करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है. एयरटेल टावर उड़ाने की घटना में जहां कई नक्सलियों की पूर्व में गिरफ्तारी हुई है. वहीं, 9 नक्सलियों ने कोर्ट में सरेंडर भी किया है. फिलहाल कुख्यात नक्सली मनोहर भुईया उर्फ शंकर भुईया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम उससे पूछताछ के आधार पर अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है.
"वर्ष 2014 में डुमरिया थाना क्षेत्र में एयरटेल के टावर को बम विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने की घटना हुई थी. इस मामले में पूर्व में कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, कई ने सरेंडर किया है. इस घटना में संलिप्त 11 साल से फरार मनोहर भुईया उर्फ शंकर भुईया की गिरफ्तारी अब हुई है. यह काफी कुख्यात नक्सली बताया जाता है. अग्रतर कार्रवाई जारी है."- कांतेश मिश्रा, एसएसपी, गया
