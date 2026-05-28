मंत्री संतोष कुमार सुमन को बोला था अपशब्द, वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार
बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 28, 2026 at 8:56 PM IST
गया: बिहार की गया पुलिस ने मंत्री संतोष कुमार सुमन को लेकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मसौथा खुर्द के रहने वाले उमेश कुमार के रूप में हुई है. पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
संतोष कुमार सुमन को बोला था अपशब्द: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो डाला गया था, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले को लेकर मुफस्सिल थाने की पुलिस कार्रवाई में जुटी थी. वायरल वीडियो में अपशब्द और तरह-तरह की बातें कह गई थी.
सोशल मीडिया पर जाति सूचक एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार :-@bihar_police@IPRDBihar@gaya_dm@IgMagadh pic.twitter.com/trIIZjXUtl— GAYA POLICE (गया (बिहार) पुलिस ) (@GAYAPOLICEBIHAR) May 28, 2026
मामले को लेकर गया जिले के मुफस्सिल थाना की पुलिस कार्रवाई में जुटी थी. इसी क्रम में सामने आया कि इस तरह का वीडियो वायरल करने वाले वाला युवक मानपुर प्रखंड के मसौथा खुर्द गांव का रहने वाला उमेश कुमार है.
सत्यापन के बाद आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में पुलिस सत्यापन में जुटी थी. तकनीकी तौर पर मिले साक्ष्य के बाद मसौथा गांव के रहने वाले उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया. वैसे बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुआ युवक ऑटो चलाने का काम करता है. वह सोशल मीडिया पर रील और वीडियो अपलोड करता था.
महादलित समाज से ताल्लुक रखता है आरोपी: इसी क्रम में एक सप्ताह पहले उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें मंत्री संतोष कुमार के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था. कई आपत्तिजनक बातें वायरल वीडियो में सामने आई थी, जिसके बाद यह मामला मुफस्सिल थाना की पुलिस तक पहुंचा था. पकड़ाया उमेश कुमार महादलित समाज का ही बताया जाता है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है.
"गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है. उसके इस तरह का वीडियो बनाने की मंशा क्या थी, यह जानकारी हासिल की जा रही है. युवक को कोर्ट में पेश कर अग्रतर कार्रवाई हो रही है."- शशि कुमार, अपर थानाध्यक्ष, मुफस्सिल थाना, गया
जीतनराम मांझी के खिलाफ भी वीडियो अपलोड किया: बीते सप्ताह ही केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ भी अपशब्द और धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था. इस मामले में पुलिस ने पटना के रहने वाले युवक गिरफ्तारी की थी. नालंदा के इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार युवक का नाम राजेश राव था. अब पिता के बाद पुत्र संतोष कुमार सुमन के साथ इस तरह के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.
कौन हैं संतोष सुमन?: 51 वर्षीय संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं. साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. उनके पिता जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि पत्नी दीपा मांझी इमामगंज से विधायक हैं.
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