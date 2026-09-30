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Pitru Paksha 2026: आज ब्रह्म सरोवर और काकबली पर पिंडदान से मिलेगा मोक्ष

गयाजी पितृपक्ष मेला ( ETV Bharat )

गयाजी: विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का छठा दिन यानी 30 सितंबर 2026 गया श्राद्ध का पांचवा दिन है. इस बार आश्विन कृष्ण चतुर्थी और पंचमी की तिथि एक ही दिन पड़ रही है. इस विशेष तिथि को ब्रह्म सरोवर, काकवेदी और आम्र सिंचन में पिंडदान श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है.