Pitru Paksha 2026: आज ब्रह्म सरोवर और काकबली पर पिंडदान से मिलेगा मोक्ष
गयाजी पितृपक्ष मेले के छठे दिन ब्रह्म सरोवर, काकबली और आम्र सिंचन वेदियों पर पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलेगा. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : September 30, 2026 at 6:42 AM IST
गयाजी: विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का छठा दिन यानी 30 सितंबर 2026 गया श्राद्ध का पांचवा दिन है. इस बार आश्विन कृष्ण चतुर्थी और पंचमी की तिथि एक ही दिन पड़ रही है. इस विशेष तिथि को ब्रह्म सरोवर, काकवेदी और आम्र सिंचन में पिंडदान श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है.
आस्था के महाकुंभ में उमड़ी भीड़
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार के अनुसार, इन वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है. मेले के छठे दिन मुख्य आकर्षण ब्रह्म सरोवर वेदी है. इस सरोवर को लेकर पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं यहां स्नान किया था. इसके बाद उन्होंने गयासुर दैत्य के शरीर पर महायज्ञ शुरू किया था. यही कारण है कि यहां पिंडदान का विशेष महत्व माना जाता है.
"गयाजी के दक्षिण फाटक से करीब 350 गज दूर स्थित इस ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है. इस पवित्र सरोवर के बीच में एक प्राचीन गदा खंड पड़ा हुआ है. यहां आने वाले सभी तीर्थयात्रियों द्वारा इस गदा खंड की पूरी श्रद्धा से परिक्रमा की जाती है. इस परिक्रमा के बाद ही इस वेदी पर पिंडदान और तर्पण का कर्मकांड नियमानुसार पूर्ण माना जाता है." -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा
काकबली वेदी पर तर्पण की विधि
इसके बाद तीर्थयात्री काकबली वेदी पर कर्मकांड के लिए पहुंचते हैं. काकबली पर यमलोक के काग यानी कौवे को एक बली रूप पिंड देने का नियम है. इसके अलावा इस वेदी पर यमराज को एक और उनके श्याम शवल नामक श्वान यानी कुत्ते को एक बली रूप पिंड दिया जाता है. काकबली वेदी पर विशेष रूप से उड़द के आटे का पिंड बनाकर पिंडदान करने की पुरानी धार्मिक मान्यता है.
शास्त्रों में वर्णित मोक्ष का मार्ग
पुराण शास्त्रों में वर्णित है कि यम, कौवे और श्वान को उड़द के आटे का पिंड देने से पितर प्रसन्न होते हैं. इससे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे सीधे बैकुंठ निवास को प्रस्थान कर जाते हैं. इसी प्रकार आम्र सिंचन वेदी पर भी पिंडदान का विधान है, जहाँ तारक ब्रह्मा का दर्शन करके पिंड अर्पित किया जाता है. इन तीनों वेदियों पर आज का कर्मकांड संपन्न होगा.
10 अक्टूबर चक चलेगा मेला
यह मेला 25 सितंबर से शुरू हुआ है और 10 अक्टूबर तक चलेगा. मेला क्षेत्र में अब तक करीब 9 लाख तीर्थयात्रियों का आगमन हो चुका है. जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के तकरीबन सभी राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी भारी संख्या में पिंडदानी गयाजी आ रहे हैं. मंगलवार को ही चार लाख पच्चीस हजार श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है.
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