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नाम बताते ही पता चल जाएगा तीन पीढ़ियों का 'बही-खाता', पहले भोजपत्र-ताम्रपत्र और कागज का चलन

गया जी: विश्व प्रसिद्ध मोक्ष भूमि गया जी में पूर्वजों के बही खाते का भी अनोखा संसार है. गयापाल पंडों ने अपने पीढ़ियां की इस परंपरा को आज भी जीवंत कर रखा है. गयापाल पंडों के पास आपके पूर्वजों का पूरा खाका मिल जाएगा. यदि आपके पूर्वज गया जी आए थे तो यह निश्चित तौर पर उपलब्ध मिलेगा. बस अपने संबंधित गयापाल पंडा से संपर्क करने की देर है और कई पीढियों का पूर्ण बही-खाता यहां मिल जाता है.

पूर्वजों की जानकारी उपलब्ध

वैसे, यदि कोई पिंडदानी गया जी आते हैं और यदि उनके पूर्वज भी पहले कभी गयाजी आए थे तो इसका पता यहां चल जाता है. उसके कम से कम तीन कुल का पूरा विवरणी जरूर लिखा मिल जाता है. अधिकांश गयापाल पडों के पास गया जी आए संबंधित व्यक्ति के कई कुलों की पूरी विवरण होती है. इसमें यह भी दर्शाया जाता है कि इस पीढ़ी से और कौन-कौन लोग पूर्व में गया जी को आए थे. इस तरह पंडाजी के बही-खातों में तीन पीढ़ी से भी अधिक कुलों का नाम पता भी मौजूद है.

प्राचीन काल में भोजपत्र-ताम्रपत्र

ऐसा नहीं है कि गयापाल पंडों का बही खाता आज कागजों के दौर का है. जिस दौर में भोजपत्र और ताम्रपत्र उपयोग में थे, यह चलन उसी समय से है. आज भी भोजपत्र और ताम्रपत्र में लिखें बही खाता भी गयापाल पंडों के पास मिल जाते हैं. पूर्वजों की इस विरासत को इन्होंने पूरी तरह से सहेज कर रखा है. इस तरह से जो संबंधित व्यक्ति के पूर्वज पहले गयाजी को आए, उसके कई-कई पीढियां का पूरा खाका गया जी धाम में गयापाल पंडों के पास मिल जाता है. ज्यादातर गयापाल पंडा जी के पास पूर्व में आए यजमान के पूर्वजों की सात पीढ़ियों तक की विवरणी मौजूद है.

कैसे मिल जाता है पूरा विवरण?

यदि कोई तीर्थयात्री-पिंडदानी गया जी आते हैं तो उन्हें अपने संबंधित गयापाल पंडा के बारे में क्षेत्रवार की जानकारी हासिल करने पड़ेगी कि उनके क्षेत्र के कौन पंडा जी हैं? इसके बाद संबंधित पंडा जी मिलते हैं तो उन्हें अपने राज्य, जिला, तहसील और गांव का पता बताना पड़ता है. इतना करते ही संबंधित पूर्वज का, (जो पूर्वज गया जी को आए थे) बही-खाता मिल जाता है. तीन कुल से लेकर सात कुलों तक की विवरणी गयापाल पंडा जी के बही-खातों में मौजूद है.

बही-खाते का अनोखा संसार जीवंत

जो भी तीर्थ यात्री-पिंडदानी गयाजी धाम पहुंचते हैं, उस तीर्थयात्री के संबंध में पूरी जानकारी गयापाल पंडा जी बही-खाते में सबसे पहले नोट करते है. इसी खासियत के कारण गयापाल पंडा जी के पास आज भी बही-खाते का अनोखा संसार जीवंत है. वहीं, अपने पूर्वजों के बही-खाते में नाम पता देख तीर्थयात्री भी हैरान रह जाते हैं.

आज के दौर में भी संबंधित तीर्थयात्री के कई-कई कुलों की विवरणी मिल जाना उनके लिए एक अद्भुत क्षण के समान होता है. इस तरह पुर्वजों के धरोहर के रूप में गयापाल पंडा जी पुराने समय से बही खातों को संभाल कर रखे हैं, जो पूर्व में भोजपत्र- ताम्र पत्र में होते थे और आज कागजों के बही-खाते में होते हैं.

"यदि आपका कोई पूर्वज गया जी को आए हैं तो निश्चित तौर पर आपके पूर्वज जो पिता हों, या दादा या फिर परदादा, लकड़दादा सभी का लेखा-जोखा यहां मिल जाएगा. 300 साल से भी अधिक समय से पुराने कागजों के बही खाते के पूर्व इन गयापाल पंडा जी के पास भोजपत्र- ताम्रपत्र बही-खाते के रूप में होते थे. आज भी हमारे पास भोजपत्र-ताम्रपत्र वाले भी बही खाते मिल जाते हैं."- गजाधर लाल कटरियार, अध्यक्ष, तीर्थ-वृत सुधारिणी सभा (इलाके चौदह सैया, पंडा समाज)

'बही-खाता एक तरह से वंशावली'

एक तरफ से कहा जाए तो गयापाल पंडा जी के पास वंशावली की तरह इसे सहेज कर रखा जाता है. वहीं, बही-खातों को अपने पूर्वजों की धरोहर मानकर गयापाल पंडा उसे सहेज कर रखते हैं. वहीं, समय-समय पर बही खाते का रिनुअल भी करते हैं. इसके लिए गया पाल पंडे बही- खातों को लिखने और रिन्यूअल करने को लेकर मुंशी भी रखते हैं.

'एक तरह से कहा जाए तो बही खातों से गया जी आए संबंधित व्यक्ति की पूरी वंशावली यहां से मिल जाती है. खास बात यह भी है कि सरकार और प्रशासन भी इन बही-खातों पर भरोसा करती है. यदि जरूरत पड़ती है तो व्यापार पंडों का बही खाता प्रशासन के काम भी आता है.'

तीन स्तरीय होती है पंडापोथी

बही-खाते को पंडा पोथी भी कहते हैं. पंडा पोथी की व्यवस्था तीन स्तरीय होती है. इसमें सबसे पहले संबंधित व्यक्ति या तीर्थयात्री जो गया जी को आते हैं, उनका नाम और पूरा पता गयापाल पंडा जी के बही खाते में लिखा जाता है. दूसरा बही खाते में उनके दस्तखत भी लिए जाते हैं. तीसरा, उनके स्थाई और अस्थाई निवास के बारे में भी पूरी जानकारी लिखी जाती है.