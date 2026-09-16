नाम बताते ही पता चल जाएगा तीन पीढ़ियों का 'बही-खाता', पहले भोजपत्र-ताम्रपत्र और कागज का चलन
डिजिटल दौर में भी गयापाल पंडों के पास 300-400 साल पुराने बही खाते मिल जाएंगे. जहां आपके पूर्वजों की जानकारी उपलब्ध है. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : September 16, 2026 at 4:10 PM IST
गया जी: विश्व प्रसिद्ध मोक्ष भूमि गया जी में पूर्वजों के बही खाते का भी अनोखा संसार है. गयापाल पंडों ने अपने पीढ़ियां की इस परंपरा को आज भी जीवंत कर रखा है. गयापाल पंडों के पास आपके पूर्वजों का पूरा खाका मिल जाएगा. यदि आपके पूर्वज गया जी आए थे तो यह निश्चित तौर पर उपलब्ध मिलेगा. बस अपने संबंधित गयापाल पंडा से संपर्क करने की देर है और कई पीढियों का पूर्ण बही-खाता यहां मिल जाता है.
पूर्वजों की जानकारी उपलब्ध
वैसे, यदि कोई पिंडदानी गया जी आते हैं और यदि उनके पूर्वज भी पहले कभी गयाजी आए थे तो इसका पता यहां चल जाता है. उसके कम से कम तीन कुल का पूरा विवरणी जरूर लिखा मिल जाता है. अधिकांश गयापाल पडों के पास गया जी आए संबंधित व्यक्ति के कई कुलों की पूरी विवरण होती है. इसमें यह भी दर्शाया जाता है कि इस पीढ़ी से और कौन-कौन लोग पूर्व में गया जी को आए थे. इस तरह पंडाजी के बही-खातों में तीन पीढ़ी से भी अधिक कुलों का नाम पता भी मौजूद है.
प्राचीन काल में भोजपत्र-ताम्रपत्र
ऐसा नहीं है कि गयापाल पंडों का बही खाता आज कागजों के दौर का है. जिस दौर में भोजपत्र और ताम्रपत्र उपयोग में थे, यह चलन उसी समय से है. आज भी भोजपत्र और ताम्रपत्र में लिखें बही खाता भी गयापाल पंडों के पास मिल जाते हैं. पूर्वजों की इस विरासत को इन्होंने पूरी तरह से सहेज कर रखा है. इस तरह से जो संबंधित व्यक्ति के पूर्वज पहले गयाजी को आए, उसके कई-कई पीढियां का पूरा खाका गया जी धाम में गयापाल पंडों के पास मिल जाता है. ज्यादातर गयापाल पंडा जी के पास पूर्व में आए यजमान के पूर्वजों की सात पीढ़ियों तक की विवरणी मौजूद है.
कैसे मिल जाता है पूरा विवरण?
यदि कोई तीर्थयात्री-पिंडदानी गया जी आते हैं तो उन्हें अपने संबंधित गयापाल पंडा के बारे में क्षेत्रवार की जानकारी हासिल करने पड़ेगी कि उनके क्षेत्र के कौन पंडा जी हैं? इसके बाद संबंधित पंडा जी मिलते हैं तो उन्हें अपने राज्य, जिला, तहसील और गांव का पता बताना पड़ता है. इतना करते ही संबंधित पूर्वज का, (जो पूर्वज गया जी को आए थे) बही-खाता मिल जाता है. तीन कुल से लेकर सात कुलों तक की विवरणी गयापाल पंडा जी के बही-खातों में मौजूद है.
बही-खाते का अनोखा संसार जीवंत
जो भी तीर्थ यात्री-पिंडदानी गयाजी धाम पहुंचते हैं, उस तीर्थयात्री के संबंध में पूरी जानकारी गयापाल पंडा जी बही-खाते में सबसे पहले नोट करते है. इसी खासियत के कारण गयापाल पंडा जी के पास आज भी बही-खाते का अनोखा संसार जीवंत है. वहीं, अपने पूर्वजों के बही-खाते में नाम पता देख तीर्थयात्री भी हैरान रह जाते हैं.
आज के दौर में भी संबंधित तीर्थयात्री के कई-कई कुलों की विवरणी मिल जाना उनके लिए एक अद्भुत क्षण के समान होता है. इस तरह पुर्वजों के धरोहर के रूप में गयापाल पंडा जी पुराने समय से बही खातों को संभाल कर रखे हैं, जो पूर्व में भोजपत्र- ताम्र पत्र में होते थे और आज कागजों के बही-खाते में होते हैं.
"यदि आपका कोई पूर्वज गया जी को आए हैं तो निश्चित तौर पर आपके पूर्वज जो पिता हों, या दादा या फिर परदादा, लकड़दादा सभी का लेखा-जोखा यहां मिल जाएगा. 300 साल से भी अधिक समय से पुराने कागजों के बही खाते के पूर्व इन गयापाल पंडा जी के पास भोजपत्र- ताम्रपत्र बही-खाते के रूप में होते थे. आज भी हमारे पास भोजपत्र-ताम्रपत्र वाले भी बही खाते मिल जाते हैं."- गजाधर लाल कटरियार, अध्यक्ष, तीर्थ-वृत सुधारिणी सभा (इलाके चौदह सैया, पंडा समाज)
'बही-खाता एक तरह से वंशावली'
एक तरफ से कहा जाए तो गयापाल पंडा जी के पास वंशावली की तरह इसे सहेज कर रखा जाता है. वहीं, बही-खातों को अपने पूर्वजों की धरोहर मानकर गयापाल पंडा उसे सहेज कर रखते हैं. वहीं, समय-समय पर बही खाते का रिनुअल भी करते हैं. इसके लिए गया पाल पंडे बही- खातों को लिखने और रिन्यूअल करने को लेकर मुंशी भी रखते हैं.
'एक तरह से कहा जाए तो बही खातों से गया जी आए संबंधित व्यक्ति की पूरी वंशावली यहां से मिल जाती है. खास बात यह भी है कि सरकार और प्रशासन भी इन बही-खातों पर भरोसा करती है. यदि जरूरत पड़ती है तो व्यापार पंडों का बही खाता प्रशासन के काम भी आता है.'
तीन स्तरीय होती है पंडापोथी
बही-खाते को पंडा पोथी भी कहते हैं. पंडा पोथी की व्यवस्था तीन स्तरीय होती है. इसमें सबसे पहले संबंधित व्यक्ति या तीर्थयात्री जो गया जी को आते हैं, उनका नाम और पूरा पता गयापाल पंडा जी के बही खाते में लिखा जाता है. दूसरा बही खाते में उनके दस्तखत भी लिए जाते हैं. तीसरा, उनके स्थाई और अस्थाई निवास के बारे में भी पूरी जानकारी लिखी जाती है.
'बही-खाते को देखकर हैरान रह गया मैं'
यूपी से पहुंचे राजेश कुमार बताते हैं, 'मैं पहली दफा गया जी आया हूं. अपने संबंधित गया पाल पंडा जी को ढूंढा. इसके बाद अपने पूर्वजों के बारे में जाना. गया पाल पंडा जी के पास जो बही खाते हैं, उसमें हमारे सारे पूर्वज के नाम हैं. मैं हैरान रह गया और खुश भी हूं कि इस तरह की जीवंत परंपरा आज भी है. इस तरह की परंपरा हम लोगों को सामाजिक तौर पर भी मजबूत बनाते हैं.'
बही खाते की परंपरा सदियों पुरानी
वहीं, इस संबंध में तीर्थ-वृत सुधारिणी सभा (इलाके चौदह सैया, पंडा समाज) के अध्यक्ष गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि बही खाते की परंपरा काफी पुरानी है. राजा महाराजा के समय से लोग बही खाता का इस्तेमाल करते रहे हैं. पहले ताम्रपत्र भोजपत्र बही-खाते के रूप में उपयोग होते थे. इसके प्रमाण भी हैं. अब कागज आए तो यह प्रक्रिया अपनाई जा रहाी है.
वे बताते हैं कि तीर्थयात्रियों के कई पीढ़ियों का कागज के बही-खाते हमारे पास हैं. कागज की परंपरा बही खाते के रूप में उपयोग हो रही है. प्राचीन काल से जजमान गया जी पहुंचते हैं तो पूछते हैं, कि बही खाता उनके पास है तो गयापाल पंडा के द्वारा उनका क्षेत्रवार जानकारी हासिल किया जाता है और इसके बाद यदि उसके पूर्वज गया जी में आए हैं तो पूरी विवरणी मिल जाती है.
गजाधर लाल कटरियार बताते हैं, 'श्राद्ध ही वंशावली है. पिंडदान श्राद्ध ने पिता, दादा, परदादा यानी कुल से कुल को जोड़ने का प्रावधान दिया है. वहीं, क्षेत्रवार राज्य-जिले बंटे हैं, जैसे मेरा क्षेत्र बंटा हुआ है. मेरा राज्य उड़ीसा और विभिन्न राज्यों के कुछ जिले हैं. मैं उनका तीर्थ पुरोहित हूं. इसी प्रकार अन्य गयापाल पंडों के भी क्षेत्रवार जजमानी बंटी हुई है.'
कैसे हुआ क्षेत्रवार बंटवारा?
गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि सैंकड़ों साल पहले हम गयापाल पंडों के बीच क्षेत्रवार बंटवारा हुआ. आज भी उस परंपरा को हमलोग निर्वाहन कर रहे हैं. जो भी बातें सामने आती है उसे बैठकर नहीं सुलझाते हैं. संबंधित जिलों को जजमान यदि सही पंडा जी के बजाय दूसरे के यहां गए तो उन्हें वहां वापस भेज देते हैं. यहां करीब 250 घर गयापाल पंडा के हैं. हमारा चार फाटक का क्षेत्र है.
वे आगे बताते हैं कि कभी हम गयापाल पंडों को राजा महाराजाओं ने संरक्षित करके रखा. ब्रह्मा जी के प्रकल्पित गयापाल पंडा जी हम लोग हैं. भगवान विष्णु की नगरी में दर्जनों वेदियां है, जहां पिंडदान करने के लिए तीर्थयात्री आते हैं. यहां सिर्फ पिंडदान के लिए ही नहीं, बल्कि अकाल मृत्यु वाले के लिए भी लोग आते हैं और गया श्राद्ध करते हैं. इससे परिवार में घटना का पितृ दोष खत्म हो जाता है.
'यदि किसी को अपने क्षेत्रवार गयापाल पंडा जी के बारे में जानकारी चाहिए, तो उन्हें अपने राज्य जिले तहसील गांव का नाम प्रस्तुत करना होगा और फिर पूरी डिटेल्स उनके सामने हो जाएगी.'
क्या है मोक्ष धाम की कहानी?
गया जी विष्णु नगरी है. भगवान विष्णु की इस नगरी में पूर्वजों पितरों के मोक्ष की कामना के नियमित पिंडदान श्राद्ध तर्पण का कर्मकांड करने सालों भर तीर्थ यात्री पहुंचते हैं. यहां पिंडदान से पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है. पितृपक्ष मेला हर वर्ष आता है, जिसमें लाखों लाख की संख्या में तीर्थ यात्रियों की भीङ जुटती है. वैसे गया जी में सालों भर पिंडदान के लिए तीर्थ यात्रियों का आगमन बड़ी संख्या में होता है.
कब से शुरू होगा पितृपक्ष मेला?
इस साल 25 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध मेले की शुरुआत हो रही है. हालांकि गयाजी में पिंडदान 26 सितंबर से शुरू होगा. 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला चलेगा. देश-दुनिया से लोग आकर गया जी में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं. प्रशासन की ओर से जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं.
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