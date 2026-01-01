किसी को बनना है आत्मनिर्भर.. तो किसी ने कुछ नया करने की ठानी, अजब-गजब न्यू ईयर रेजोल्यूशन
नया साल 2026 नई शुरुआत का मौका है. ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से लेकर लोगों तक ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है.
गया: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नए वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि यह वर्ष सभी के लिए सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और सफलताओं से भरा होगा. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी वर्ष में बिहार न केवल देश बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा.
सामूहिक प्रयासों से समृद्ध बिहार का संकल्प: मुख्यमंत्री ने कहा कि नववर्ष में सबके सम्मिलित प्रयास से सुखी, समृद्ध एवं गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा होगा. वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि नए वर्ष में सामूहिक प्रयास, अनुशासन और आपसी सहयोग से राज्य एवं देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा तथा हर जीवन में ढेर सारी खुशियां और उपलब्धियां आएंगी.
पूजा-अर्चना और पिकनिक तक: गया जिले में नए साल 2026 का स्वागत मंदिरों में पूजा-अर्चना और पिकनिक स्पॉट्स पर जश्न के साथ हुआ. कोहरे व भीषण ठंड के बावजूद 1 जनवरी की सुबह से ही लोग सपरिवार मंदिरों की ओर निकल पड़े. विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी.
मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़: नए साल के पहले दिन गया के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही. विष्णुपद मंदिर के अलावा मंगला गौरी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही पूजा-पाठ का दौर शुरू हो गया. लोग भगवान विष्णु के चरण चिन्हों के दर्शन और माता मंगला गौरी की पूजा करने पहुंचे.
धर्म के साथ नई शुरुआत का संकल्प: श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत पूजा से करने की इच्छा जताई. उनका कहना था कि पहले दिन धर्म से जुड़कर साल की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं. इससे पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और सभी का कल्याण होगा.
सबका विकास और खुशहाली की कामना: विष्णुपद मंदिर पहुंची रूपा गुप्ता ने बताया कि सपरिवार दर्शन करने आए हैं ताकि सबका भला हो और 2026 साल 2025 से बेहतर गुजरे. उन्होंने कुछ नया करने का संकल्प भी लिया. वहीं मनीष कुमार ने कहा कि पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे और देश-राज्य के विकास की कामना की.
"आज 1 जनवरी 2026 है. हम सपरिवार भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं. सबका भला हो, सब खुशहाल रहें. 2025 से बेहतर 2026 गुजरे, यही संकल्प है."-रूपा गुप्ता, महिला श्रद्धालु
शांति, आत्मनिर्भरता और प्रगति का संकल्प: दिल्ली पुलिस में तैनात दिनेश यादव ने परिवार के साथ मंदिर आकर सबकी खुशहाली की प्रार्थना की. प्रियंका कुमारी ने देश की तरक्की से अपने बेहतर भविष्य की बात कही तो लक्ष्मी दत्त व नैना शर्मा ने सभी को खुशी और गलतियों से मुक्ति का संकल्प लिया.
"परिवार के साथ बिहार आए थे. किसी ने कहा नए साल के पहले दिन विष्णुपद जरूर जाएं. यहां पूजा की, सबकी खुशहाली की कामना की. सबका विकास हो."-दिनेश यादव, दिल्ली पुलिस कर्मी
रोजगार और उज्ज्वल भविष्य की दुआएं: विकास कुमार ने सबके मंगल की कामना की तो अंशु ने हर हाथ को रोजगार मिलने की शुभकामना दी. बैजनाथ कुमार व मोनी कुमारी वर्मा ने धर्म से शुरुआत कर खुशहाली और पिछले साल से बेहतर करने का संकल्प व्यक्त किया.
"सब खुश रहें, जीवन में तरक्की हो. देश की प्रगति से हमारा भविष्य बेहतर बनेगा. हर किसी को देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए."-प्रियंका कुमारी, श्रद्धालु
पिकनिक स्पॉट्स पर भी रहा उत्साह: मंदिरों के अलावा गया के पिकनिक स्पॉट्स पर भी लोग नए साल का जश्न मनाने पहुंचे. परिवार व मित्रों के साथ ठंड व कोहरे के बीच लोग खुशी से समय बिताते नजर आए. इस तरह गया में नववर्ष 2026 का स्वागत धार्मिक व उत्सवी माहौल में हुआ.
"विष्णुपद में दर्शन कर सबकी खुशहाली मांगी. पिछली बार से बेहतर करेंगे. भगवान की शरण में रहें, सब अच्छा होगा."-मोनी कुमारी वर्मा, श्रद्धालु
नए साल में सजा है बोधगया: बीटीएमसी सचिव महाश्वेता महारथी ने बताया कि "देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी पर्यटक आए हैं और नए साल का स्वागत कर रहे हैं. नए साल के स्वागत के लिए बोधगया पहले से तैयार था, बीटीएमसी के द्वारा विशेष सजावट कराई गई थी. महाबोधि मंदिर का एरिया देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है. महाबोधि मंदिर के अलावे अन्य प्रमुख स्थलों पर भी विशेष सजावट की गई है."
