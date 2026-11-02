'बिहार के मैनचेस्टर' पटवा टोली में थमने लगी हैं पावरलूम की रफ्तार, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई मुश्किल
GAYA PATWA TOLI: पटवा टोली आज धागे (सूत) की बढ़ती कीमतों के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रहा है. बुनकर परेशान हैं. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : November 2, 2026 at 7:44 PM IST
गया: बिहार के गया स्थित पटवा टोली..बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है, कारण फल्गु नदी के पूर्वी तट पर बसे इस इलाके में हर घर से पावरलूम और हैंडलूम चलने की आवाज आती रही है. हाल के दिनों में ये आवाज, ये संगीत मद्धिम हुई है.अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कपास की कीमतों में तेजी, पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि और मीडिल ईस्ट युद्ध के कारण यहां का वस्त्र उद्योग हाशिये पर आ गया है.
धागे की बढ़ती कीमत और कच्चे माल का संकट
पटवा टोली आज धागे (सूत) की बढ़ती कीमतों और कच्चे माल के संकट के कारण गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है. यहां की अधिकांश आबादी की रोजी-रोटी इसी धागे और पावरलूम उद्योग पर टिकी है, लेकिन लागत में भारी बढ़ोतरी ने बुनकरों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा कर दिया है.
कच्चे धागे और पॉलिएस्टर के धागे की कीमतें आसमान छू रही हैं. धागों की कीमतों में 25% से लेकर 40% तक की वृद्धि होने से बुनकर हैरान है. यहां करीब 12000 पावर लूम और 1000 हैंडलूम है. करीब 40 से 50 हजार बुनकर, कारीगर व अन्य लोग इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं.
स्थानीय बुनकरों का कहना है कि अगर यहीं हालात रहें तो पटवा टोली का बुनकर उद्योग हाशिए पर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. बुनकरों के मुताबिक जिस तरह से कच्चे धागे और पॉलिएस्टर धागों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके अनुपात में मार्केट में उन्हें उस हिसाब से वस्त्रों के दाम नहीं मिल रहे हैं.
गया के पटवा टोली का मार्केट देश के कई राज्य में है. सबसे ज्यादा खपत पश्चिम बंगाल में है. वही, उड़ीसा, झारखंड, असम समेत कई ऐसे राज्य हैं, जहां पटवा टोली के निर्मित वस्त्रों की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है.
महंगी सूत और पुरानी कीमतों का बाजार
महंगी सूत और पुरानी कीमतों के चल रहे बाजार के कारण पटवा टोली के बुनकर काफी निराश है. बुनकर दुखन पटवा कहते हैं कि अभी यहां के बुनकरों के पास कुछ पुराने धागों का स्टॉक है, जिससे पावरलूम पुराने और महंगे धागों को मिलाकर किसी तरह से चल रहे हैं. हालांकि धीरे-धीरे यह हालात बनते जा रहे है कि 50 फीसदी पावरलूम पर वस्त्रों का निर्माण कार्य थमने की स्थिति में पहुंच गया है.
दुखन पटवा बताते हैं कि यहां हजारों बुनकर वस्त्र उद्योग पर निर्भर है. मौजूदा समय में यहां का वस्त्र उद्योग राॅ-मटेरियल की बढ़ती कीमतों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. मुनाफा अब नाम का रह गया है. बिजनेस बस किसी प्रकार से चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है.
दुखन पटवा बताते हैं कि कीमतों में पिछले 1 सालों से धीरे-धीरे वृद्धि हो रही थी. हालिया समय में अब काफी वृद्धि हो गई है. धागे 25 से 40% तक महंगे हो गए हैं. दो सौ रुपए वाला धागा अब 280 से 300 रूपए तक मिल रहा है.
दुखन के मुताबिक बुनकरों का पूरा परिवार इसी वस्त्र उद्योग पर निर्भर रहता है. इस स्थिति के कारण हम सभी डरे हुए हैं. यदि यही स्थिति बनी रही तो पटवा टोली का बुनकर उद्योग प्रभावित हो सकता है. बुनकरी का धंधा चौपट हुआ तो हमलोगों की स्थिति क्या हो जाएगी, यह समझा जा सकता है.
सरकार से मदद की आस
दुखन आगे बताते हैं कि हम इसी वस्त्र उद्योग पर पूर्ण रूप से निर्भर है. हम मांग करते हैं कि सरकार धागों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए. यदि जरूरत पड़े तो कीमतें कम करने के लिए आयात करे. केंद्र सरकार बुनकरों को सब्सिडी पर धागे उपलब्ध कराए क्योंकि, जिस प्रकार से धागों की कीमतें बढ़ रही है, उस हिसाब से मार्केट में दाम नहीं मिल रहे हैं. खरीददार उतना मूल्य देना ही नहीं चाहते.
दुखन के मुताबिक एक ओर बुनकरों के समक्ष उद्योग चलाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर धागों की महंगाई और मार्केट में उचित दाम नहीं मिलने से विकट स्थिति बन गई है. यदि जल्द ही इस स्थिति पर अंकुश नहीं पाया गया, तो स्थिति बदतर हो जाएगी. अधिकांश पावरलूम बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे.
दुखन कहते हैं कि अगर सरकार मदद नहीं करती है और इसी तरह के हालात बने रहें तो बुनकर अपने इस पारंपरिक काम से पीछे हटने लगेगे और वैकल्पिक कार्य ढूंढना शुरू कर देंगे. अचानक इतनी तेजी से मूल्य वृद्धि होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इस पर अंकुश की जरूरत है.
दुखन पटवा का कहना वर्तमान हालातों में अभी हम लोगों ने वस्त्रों का निर्माण कार्य बेहद ही कम कर दिया है. पहले की अपेक्षा 40 से 50 फीसदी ही वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं. इस कारण उत्पादन में 50 फीसदी की कमी आई है.
"हम मांग करते हैं कि सरकार धागों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए. यदि जरूरत पड़े तो कीमतें कम करने के लिए आयात करे. केंद्र सरकार बुनकरों को सब्सिडी पर धागे उपलब्ध कराए क्योंकि, जिस प्रकार से धागों की कीमतें बढ़ रही है, उस हिसाब से मार्केट में दाम नहीं मिल रहे हैं. अगर सरकार मदद नहीं करती है और इसी तरह के हालात बने रहें तो बुनकर अपने इस पारंपरिक काम से पीछे हटने लगेगे और वैकल्पिक कार्य ढूंढना शुरू कर देंगे. अचानक इतनी तेजी से मूल्य वृद्धि होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इस पर अंकुश की जरूरत है."- दुखन पटवा, बुनकर
त्योहारी सीजन में बुनकर हुए निराश
त्योहारों के समय में उत्पन्न इस स्थिति ने बुनकरों को निराश कर दिया है. इस संबंध में बुनकर गुलाब चंद प्रसाद बताते हैं, कि त्योहारों के समय में यह स्थिति उत्पन्न हुई है. ट्रांजैक्शन एकदम से कम हो गया है. धागों के मूल्य में 40% तक की वृद्धि हो गई है.
गुलाब चंद का कहना है कि रॉ मैटेरियल महंगे हुए हैं, लेकिन उनसे जो कपड़े बना रहे हैं जैसे गमछा, चादर, साड़ी आदि की कीमत बाजार में उस अनुपात में नहीं बढ़ी है.जिसके कारण मुनाफा न के बराबर रह गया है और घाटे की नौबत है. खरीददार अचानक उतनी कीमत देने को तैयार नहीं हो रहे हैं.
गुलाब चंद के मुताबिक पेट्रोलियम का दाम बढ़ने और कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. गुलाबचंद बताते हैं, कि धागे पानीपत, सूरत और साउथ से आते हैं. धागा महंगा हुआ है, लेकिन कारोबार पुराने दामों से ही अब भी चल रहा है.
गुलाब चंद कहते हैं कि एक ओर धागों की कीमतों में 40% की वृद्धि हुई है, दूसरी ओर खरीददार उतना दाम नहीं बढ़ाकर दे रहे हैं. इससे निर्माण कम हो गया है. बुनकर, लेबर, कारीगर सभी प्रभावित हो रहे हैं. हजारों लोगों की जीविका इसी पर निर्भर है, जो प्रभावित हो रही है.
"धागों की कीमतों में 40% की वृद्धि हुई है, दूसरी ओर खरीददार उतना दाम नहीं बढ़ाकर दे रहे हैं. रॉ मैटेरियल महंगे हुए हैं, लेकिन उनसे जो कपड़े बना रहे हैं जैसे गमछा, चादर, साड़ी आदि की कीमत बाजार में उस अनुपात में नहीं बढ़ी है.जिसके कारण मुनाफा न के बराबर रह गया है और घाटे की नौबत है."- गुलाब चंद प्रसाद, बुनकर
उत्पादन 50 फीसदी तक घटा
इन हालातों में पटवा टोली में वस्त्रों का उत्पादन 50 फीसदी तक कम हो गया है. पहले जहां करोड़ों के वस्त्र दूसरे राज्यों में सप्लाई किए जाते थे, अब यह 50 लाख के आसपास सिमटकर रह गया है. उत्पादन घटने और मार्केट से उचित दाम नहीं मिलने के कारण बुनकरों का परिवार इससे प्रभावित हो रहा है.
स्थानीय बुनकरों के मुताबिक उचित कीमत नहीं मिलने के कारण बिक्री में भी कमी आई है. नतीजतन पटवा टोली में वस्त्रों का बड़ा स्टॉक जमा हो गया है. यदि कम मूल्य में बेचते हैं, तो घर से घाटे की नौबत है. सबसे खराब स्थिति छोटे-छोटे बुनकरों के सामने उत्पन्न हो रही है.
रोजाना पावरलूम की कमाई से रोजी-रोटी चलाने वाले कारीगर भी प्रभावित हो रहे हैं.पहले जहा बाजार की अच्छी स्थिति में महीने में लगभग 30 गाड़ी सूत (धागा) यहां मंगवाया जाता था, वहीं अब मंदी के कारण यह घटकर महज 10-12 गाड़ी तक ही रह गया है.
अन्य राज्यों के आधुनिक और सस्ते टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के सामने पटवा टोली के बुनकरों को कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे पारंपरिक बाजारों में भी मांग प्रभावित हुई है.
क्या है वर्तमान स्थिति?
वर्तमान समय में पटवा टोली में 12000 पावर लूम और 1000 हैंडलूम संचालित है. इनसे गमछे, चादर, लूंगी, कफन, धोती, आदिवासी साड़ी समेत अन्य वस्त्रों का निर्माण होता है. कच्चे माल की कीमतों की बात करें तो सूती धागे 30 से 40% तक और पॉलिएस्टर के धागे 45% तक महंगे हो गए हैं.
बाजार में डिमांड इन वस्त्रों की डिमांड कम है जिस कारण खरीददार रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है.स्थानीय बुनकरों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो 40 से 50 हजार बुनकर, कारीगर व इस पेशे से जुड़े अन्य लोग सीधे प्रभावित होंगे. पटवा टोली का मुख्य मार्केट पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा झारखंड असम उड़ीसा समेत दर्जन भर राज्यों में सप्लाई होता है.
धागों की मूल्य वृद्धि के अनुसार मार्केट में दाम मिले तभी बुनकर पुरानी स्थिति में लौट सकते हैं या फिर धागों की बढ़ी कीमतों के कारण बाजार मूल्य बढे़ दामों के हिसाब से मिले तभी संतुलन बन सकता है. 60% अधिक माल अकेले पश्चिम बंगाल को जाता है, धागे बांग्लादेश हरियाणा के पानीपत तमिलनाडु आदि स्थानों से आते हैं.
इस संबंध में बुनकर व वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के संरक्षक प्रेम नारायण पटवा बताते हैं, कि कच्चे धागे की कीमत काफी बढ़ गई हैं. इससे अकेले गया का पटवा टोली ही प्रभावित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र का भिवंडी, गुजरात के सूरत की फैक्ट्री पर भी असर है.
रोजगार और पलायन का संकट
कच्चे माल की कीमतों और घटती मांग के बीच बिजली की बढ़ती दरों, प्रदूषण नियमों की सख्ती के कारण अवैध घोषित हुई रंगाई इकाइयों की बंदी और धागे के संकट की वजह से हजारों पावरलूम शांत पड़े हैं. अपना पुश्तैनी काम ठप होने के कारण यहां के कुशल बुनकर और मजदूर अब फल-सब्जी बेचने या अन्य प्रकार की मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं.
बुनकर व वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के संरक्षक प्रेम नारायण पटवा बताते हैं कि इन हालातों के अलावा गया की पटवा टोली की सबसे बड़ी मंडी पश्चिम बंगाल है. वर्तमान समय में बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां अवैध रूप से चल रही मंडियां हटा दी गई है. कपड़ों की बड़ी मंडिया हटाने से वहां के सैंकड़ों दुकान बंद हो गए.
प्रेम नारायण के मुताबिक अब वहां की सरकार नए अलॉटमेंट से दुकानों को आवंटित करेगी. इसके कारण कोलकाता की मंडी में फिलहाल मानपुर के पटवा टोली के वस्त्रों की डिमांड कम हो गई है. एक ओर पटवा टोली की सबसे बड़ी मंडी कोलकाता से डिमांड कम हो गई तो दूसरी ओर पेट्रोलियम की कीमतों में उछाल से मानपुर का वस्त्र उद्योग प्रभावित हो रहा है.
पटवा टोली में लूमों पर उत्पादन कम होने लगा है. पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि और मिडिल ईस्ट की लड़ाई, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कपास मूल्य में वृद्धि के कारण मानपुर का वस्त्र उद्योग भी हाशिए पर धीरे-धीरे आता जा रहा है. पहले यहां से प्रतिदिन 8 ट्रक माल लोड होकर दूसरे राज्यों में जाते थे. अब सप्ताह में एक या दो ही दिन यह स्थिति रहती है.
"धागों की कीमती इतनी हो गई, कि अब छूने में डर लगता है. महंगाई की मार इतनी है कि पटवा टोली में 50% तक प्रोडक्शन कम हो गया है. पहले यहां से प्रतिदिन 8 ट्रक माल लोड होकर दूसरे राज्यों में जाते थे. अब सप्ताह में एक या दो दिन यह स्थिति रहती है. इस तरह कई गुना माल की सप्लाई कम हो गई है माल बनने भी कम हो गए हैं. पहले औसतन डेढ़ करोड का माल प्रतिदिन यहां से सप्लाई होता था जो 50 लाख के आसपास में रह गया है."- प्रेम नारायण पटवा, संरक्षक, बुनकर व वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति
भविष्य की चिंता में डूबे बुनकर
इस संबंध में बुनकर गोपाल पटवा बताते हैं, कि राॅ- मटेरियल के दाम बढ गए हैं. इसे लेकर बुनकर समाज चिंता में डूबा है कि यह उद्योग आगे कैसे चलेगा. कुछ पहले का कुछ नया मिलाकर फिलहाल किसी तरह से अपने इस कारोबार को हम चला रहे हैं, पर भविष्य को लेकर चिंतित है.
गोपाल पटवा ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इसे लेकर सब्सिडी दे. केंद्र सरकार ऐसी पहल करें कि बुनकरों का वस्त्र उद्योग का उत्पादन नहीं रुके. पटवा टोली का जो घरेलू उत्पाद है, उसे प्रोत्साहित किया जाए, ताकि टेक्सटाइल की दिशा में पटवा टोली अपनी बड़ी भूमिका जो निभाती रही है और भी सशक्त तरीके से निभा सके.
गोपाल पटवा कहते हैं कि कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण मिडिल ईस्ट का युद्ध और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कपास मूल्य में वृद्धि है. हजारों बुनकर परिवार की रोजी-रोटी इसी से जुड़ी हुई है. यहां 12000 पावरलूम है. इसके अलावा हैंडलूम भी 500 से अधिक है. हजारों लोग इससे जीवन यापन करते हैं.
गोपाल ने कहा कि धागों की कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने से आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है. अभी कुछ मार्केट में दुकानदार ₹5 प्रति चौका (धागे के प्रति बंडल/मात्रा पर) ₹5 अधिक बढ़ाकर देने को तैयार हैं, लेकिन इससे बुनकरों को कोई फायदा नहीं है. बुनकरों को लागत मूल्य भी नहीं मिल सकेगा.
"हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इसे लेकर सब्सिडी दे. सरकार ऐसी पहल करें कि बुनकरों का वस्त्र उद्योग का उत्पादन नहीं रुके. पटवा टोली का जो घरेलू उत्पाद है, उसे प्रोत्साहित किया जाए, ताकि टेक्सटाइल की दिशा में पटवा टोली अपनी बड़ी भूमिका जो निभाती रही है, और भी सशक्त तरीके से निभा सके. धागों की कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने से आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है. अभी कुछ मार्केट में दुकानदार ₹5 प्रति चौका (धागे के प्रति बंडल/मात्रा पर) ₹5 अधिक बढ़ाकर देने को तैयार हैं, लेकिन इससे बुनकरों को कोई फायदा नहीं है. बुनकरों को लागत मूल्य भी नहीं मिल सकेगा."- गोपाल पटवा, बुनकर
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