ETV Bharat / state

'बिहार के मैनचेस्टर' पटवा टोली में थमने लगी हैं पावरलूम की रफ्तार, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई मुश्किल

'बिहार का मैनचेस्टर' पटवा टोली ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया स्थित पटवा टोली..बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है, कारण फल्गु नदी के पूर्वी तट पर बसे इस इलाके में हर घर से पावरलूम और हैंडलूम चलने की आवाज आती रही है. हाल के दिनों में ये आवाज, ये संगीत मद्धिम हुई है.अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कपास की कीमतों में तेजी, पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि और मीडिल ईस्ट युद्ध के कारण यहां का वस्त्र उद्योग हाशिये पर आ गया है.

धागे की बढ़ती कीमत और कच्चे माल का संकट

पटवा टोली आज धागे (सूत) की बढ़ती कीमतों और कच्चे माल के संकट के कारण गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है. यहां की अधिकांश आबादी की रोजी-रोटी इसी धागे और पावरलूम उद्योग पर टिकी है, लेकिन लागत में भारी बढ़ोतरी ने बुनकरों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा कर दिया है. कच्चे धागे और पॉलिएस्टर के धागे की कीमतें आसमान छू रही हैं. धागों की कीमतों में 25% से लेकर 40% तक की वृद्धि होने से बुनकर हैरान है. यहां करीब 12000 पावर लूम और 1000 हैंडलूम है. करीब 40 से 50 हजार बुनकर, कारीगर व अन्य लोग इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat) स्थानीय बुनकरों का कहना है कि अगर यहीं हालात रहें तो पटवा टोली का बुनकर उद्योग हाशिए पर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. बुनकरों के मुताबिक जिस तरह से कच्चे धागे और पॉलिएस्टर धागों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके अनुपात में मार्केट में उन्हें उस हिसाब से वस्त्रों के दाम नहीं मिल रहे हैं. गया के पटवा टोली का मार्केट देश के कई राज्य में है. सबसे ज्यादा खपत पश्चिम बंगाल में है. वही, उड़ीसा, झारखंड, असम समेत कई ऐसे राज्य हैं, जहां पटवा टोली के निर्मित वस्त्रों की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है. महंगी सूत और पुरानी कीमतों का बाजार महंगी सूत और पुरानी कीमतों के चल रहे बाजार के कारण पटवा टोली के बुनकर काफी निराश है. बुनकर दुखन पटवा कहते हैं कि अभी यहां के बुनकरों के पास कुछ पुराने धागों का स्टॉक है, जिससे पावरलूम पुराने और महंगे धागों को मिलाकर किसी तरह से चल रहे हैं. हालांकि धीरे-धीरे यह हालात बनते जा रहे है कि 50 फीसदी पावरलूम पर वस्त्रों का निर्माण कार्य थमने की स्थिति में पहुंच गया है. दुखन पटवा बताते हैं कि यहां हजारों बुनकर वस्त्र उद्योग पर निर्भर है. मौजूदा समय में यहां का वस्त्र उद्योग राॅ-मटेरियल की बढ़ती कीमतों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. मुनाफा अब नाम का रह गया है. बिजनेस बस किसी प्रकार से चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है. दुखन पटवा बताते हैं कि कीमतों में पिछले 1 सालों से धीरे-धीरे वृद्धि हो रही थी. हालिया समय में अब काफी वृद्धि हो गई है. धागे 25 से 40% तक महंगे हो गए हैं. दो सौ रुपए वाला धागा अब 280 से 300 रूपए तक मिल रहा है. दुखन के मुताबिक बुनकरों का पूरा परिवार इसी वस्त्र उद्योग पर निर्भर रहता है. इस स्थिति के कारण हम सभी डरे हुए हैं. यदि यही स्थिति बनी रही तो पटवा टोली का बुनकर उद्योग प्रभावित हो सकता है. बुनकरी का धंधा चौपट हुआ तो हमलोगों की स्थिति क्या हो जाएगी, यह समझा जा सकता है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) सरकार से मदद की आस दुखन आगे बताते हैं कि हम इसी वस्त्र उद्योग पर पूर्ण रूप से निर्भर है. हम मांग करते हैं कि सरकार धागों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए. यदि जरूरत पड़े तो कीमतें कम करने के लिए आयात करे. केंद्र सरकार बुनकरों को सब्सिडी पर धागे उपलब्ध कराए क्योंकि, जिस प्रकार से धागों की कीमतें बढ़ रही है, उस हिसाब से मार्केट में दाम नहीं मिल रहे हैं. खरीददार उतना मूल्य देना ही नहीं चाहते. दुखन के मुताबिक एक ओर बुनकरों के समक्ष उद्योग चलाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर धागों की महंगाई और मार्केट में उचित दाम नहीं मिलने से विकट स्थिति बन गई है. यदि जल्द ही इस स्थिति पर अंकुश नहीं पाया गया, तो स्थिति बदतर हो जाएगी. अधिकांश पावरलूम बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे. दुखन कहते हैं कि अगर सरकार मदद नहीं करती है और इसी तरह के हालात बने रहें तो बुनकर अपने इस पारंपरिक काम से पीछे हटने लगेगे और वैकल्पिक कार्य ढूंढना शुरू कर देंगे. अचानक इतनी तेजी से मूल्य वृद्धि होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इस पर अंकुश की जरूरत है. तैयार गमछे (ETV Bharat) दुखन पटवा का कहना वर्तमान हालातों में अभी हम लोगों ने वस्त्रों का निर्माण कार्य बेहद ही कम कर दिया है. पहले की अपेक्षा 40 से 50 फीसदी ही वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं. इस कारण उत्पादन में 50 फीसदी की कमी आई है. "हम मांग करते हैं कि सरकार धागों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए. यदि जरूरत पड़े तो कीमतें कम करने के लिए आयात करे. केंद्र सरकार बुनकरों को सब्सिडी पर धागे उपलब्ध कराए क्योंकि, जिस प्रकार से धागों की कीमतें बढ़ रही है, उस हिसाब से मार्केट में दाम नहीं मिल रहे हैं. अगर सरकार मदद नहीं करती है और इसी तरह के हालात बने रहें तो बुनकर अपने इस पारंपरिक काम से पीछे हटने लगेगे और वैकल्पिक कार्य ढूंढना शुरू कर देंगे. अचानक इतनी तेजी से मूल्य वृद्धि होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इस पर अंकुश की जरूरत है."- दुखन पटवा, बुनकर त्योहारी सीजन में बुनकर हुए निराश त्योहारों के समय में उत्पन्न इस स्थिति ने बुनकरों को निराश कर दिया है. इस संबंध में बुनकर गुलाब चंद प्रसाद बताते हैं, कि त्योहारों के समय में यह स्थिति उत्पन्न हुई है. ट्रांजैक्शन एकदम से कम हो गया है. धागों के मूल्य में 40% तक की वृद्धि हो गई है. धागों से कारीगरी (ETV Bharat) गुलाब चंद का कहना है कि रॉ मैटेरियल महंगे हुए हैं, लेकिन उनसे जो कपड़े बना रहे हैं जैसे गमछा, चादर, साड़ी आदि की कीमत बाजार में उस अनुपात में नहीं बढ़ी है.जिसके कारण मुनाफा न के बराबर रह गया है और घाटे की नौबत है. खरीददार अचानक उतनी कीमत देने को तैयार नहीं हो रहे हैं. गुलाब चंद के मुताबिक पेट्रोलियम का दाम बढ़ने और कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. गुलाबचंद बताते हैं, कि धागे पानीपत, सूरत और साउथ से आते हैं. धागा महंगा हुआ है, लेकिन कारोबार पुराने दामों से ही अब भी चल रहा है. गुलाब चंद कहते हैं कि एक ओर धागों की कीमतों में 40% की वृद्धि हुई है, दूसरी ओर खरीददार उतना दाम नहीं बढ़ाकर दे रहे हैं. इससे निर्माण कम हो गया है. बुनकर, लेबर, कारीगर सभी प्रभावित हो रहे हैं. हजारों लोगों की जीविका इसी पर निर्भर है, जो प्रभावित हो रही है. "धागों की कीमतों में 40% की वृद्धि हुई है, दूसरी ओर खरीददार उतना दाम नहीं बढ़ाकर दे रहे हैं. रॉ मैटेरियल महंगे हुए हैं, लेकिन उनसे जो कपड़े बना रहे हैं जैसे गमछा, चादर, साड़ी आदि की कीमत बाजार में उस अनुपात में नहीं बढ़ी है.जिसके कारण मुनाफा न के बराबर रह गया है और घाटे की नौबत है."- गुलाब चंद प्रसाद, बुनकर उत्पादन 50 फीसदी तक घटा