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'अब तो सरकार भी बदल गई है, बस एक सड़क-स्कूल बनवा दीजिए साहब', मूलभूत सुविधाओं के वंचित बिहार का गांव

गया के इस गांव में बिजली पहुंची पर पक्की सड़क, वृद्धा पेंशन, स्कूल और नलजल नहीं. ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे. पढ़ें-

GAYA PATTHAL DHANSA VILLAGE
पत्थल धंसा गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 2:56 PM IST

7 Min Read
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गयाजी: इमामगंज प्रखंड के सुहैल थाना क्षेत्र में बिराज पंचायत के अंतर्गत पत्थल धंसा गांव आजादी के इतने वर्ष बाद भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है. जिला मुख्यालय गया से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव तक पहुंचना आज भी चुनौती भरा है. गांववासी बताते हैं कि यहां दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों ही कच्चे और नदी पार करने वाले हैं. बरसात शुरू होते ही गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाता है.

नदी पार करने की मजबूरी, पुल का इंतजार: गांव तक पहुंचने के लिए सुहैल गांव से नदी पार कर पक डंडी होते हुए जाना पड़ता है. सलैया बाजार जाने के लिए मुख्य सड़क कोठी-सलैया रोड तक पहुंचने में 12 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है. शंकर भोक्ता ने कहा, “साहब जो भी जनप्रतिनिधि आया, उसने हम लोगों को ठगा है. गांव में कुछ नहीं दिया. बिजली कैसे पहुंच गई पता नहीं, लेकिन सड़क नहीं है.”

विकास की मुख्यधारा से दूर पत्थल धंसा गांव (ETV Bharat)

"10-12 घंटे बिजली रहती है, सड़क नहीं है. बस हम चाहते हैं यहां भी वो हो जाए. पास के गांव से होकर एक पक्की नई सड़क बनी है, बस उसी को देखकर आशा है कि अब हम लोगों का भी भला हो सकता है." -शंकर भोक्ता, स्थानीय

65 वर्षीय जीरवा देवी की मार्मिक फरियाद: 65 वर्षीय जीरवा देवी अपने मकान के बाहर बैठकर बीड़ी पत्ते धोकर बंडल बांध रही थी. मायूसी भरे स्वर में उन्होंने कहा, “किधर से आईला बाबू... बरसातवा में ई रास्ता बंद हो जाई है, नदिया है ना कैसे पानी में हेल के आते? हम लोग जिधर से आते जाते हैं वे कच्चा रास्ता है.” उन्होंने वृद्धा पेंशन न मिलने पर सवाल किया, “65 साल होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं वृद्धा पेंशन सरकार दे रही है?”

"यहां हम पिछले 50 सालों से रह रहे हैं, समाज के निचले तबके से आते हैं, हम लोगों को भोक्ता आदिवासी कहा जाता है, हम लोग सब से अधिक समस्याओं से जूझ रहे हैं. सरकार तो कहती है कि गरीब को सब दे रहे हैं. तो फिर 65 साल होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं वृद्धा पेंशन सरकार दे रही है? हमारे गांव तक आने के लिए सड़क बन जाएगी? सरकार प्रशासन ऐसा करदे तो हम लोग उनका आभार व्यक्त करेंगे."- जीरवा देवी, स्थानीय महिला

GAYA PATTHAL DHANSA VILLAGE
गांव में नहीं बनी पक्की सड़क (ETV Bharat)

पानी की विकट समस्या और नलजल योजना का अभाव: गांव में नलजल योजना का लाभ नहीं पहुंचा है. दो टोलों में कुल दो चापानल हैं जो गर्मी में सूख जाते हैं. स्थानीय लोग नदी में खुद 15-20 फीट बोरिंग कर मोटर लगाकर पानी घर तक पहुंचाते हैं या बालू हटाकर गड्ढे से पानी निकालते हैं. रेशमी देवी ने बताया, “बरसात में चापाकल का पानी नदी के कारण गंदा आता है, जिससे हर साल बच्चे-बूढ़े सभी बीमार पड़ते हैं.”

"पानी की समस्या गर्मी में बहुत ज्यादा होती है, किसी तरह बस काम चल रहा है, नदी नालों का ही पानी पीते हैं. बरसात में जो पानी चापाकल से आता है वे नदी के कारण गंदा पानी आता है, जिस से हर साल बच्चे-बूढ़े जवान सभी बीमार पड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें सलैया या फिर इमामगंज ले जा कर इलाज कराना पड़ता है.अगर यहां नल जल योजना होती तो इतनी समस्या नहीं होती."-रेशमी देवी, स्थानीय महिला

GAYA PATTHAL DHANSA VILLAGE
नलजल योजना का अभाव (ETV Bharat)

शिक्षा से वंचित 30 से अधिक बच्चे: गांव में 30 से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते. ये बच्चे क्लास 1 से 5वीं की उम्र के हैं लेकिन रोज 5 किलोमीटर दूर बिराज स्कूल नहीं पहुंच पाते. भगवान सिंह ने कहा, “छोटे बच्चे हर दिन स्कूल नहीं जा पाएंगे. बरसात में तो रास्ता बंद हो जाता है. गांव में एक भी मैट्रिक पास नहीं है. बस एक बहू बबीता कुमारी 9वीं तक पढ़ी है.”

"सड़क तो छोड़ दीजिए गांव में पक्की गली भी नहीं मिलेगी, हालांकि इस गांव की बसावट में घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं, एक जगह पर 5-6 की ही संख्या में घर नजर आते हैं लेकिन यहां लगभग 50-55 घर हैं."-भगवान सिंह, स्थनीय

GAYA PATTHAL DHANSA VILLAGE
शिक्षा से वंचित 30 से अधिक बच्चे (ETV Bharat)

आंगनबाड़ी केंद्र न होने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय: गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है. नाली की जरूरत नहीं है लेकिन पक्की गलियां तक नहीं बनी है. घर फैले हुए हैं और कुल जनसंख्या 200 से अधिक है. शंकर भोक्ता ने रोष जताते हुए कहा, “चुनाव के पहले बड़े-बड़े दावे करते हैं और चले जाते हैं. उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है. ऐसा लगता है हम किसी और दुनिया के हैं.”

महिलाओं का बीड़ी पत्ता रोजगार और पुरुषों का पलायन: महिलाएं घर बैठे बीड़ी पत्ते तोड़कर सुखाती और बेचती हैं. अधिकांश युवा पुरुष दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए हुए हैं. गांव में जंगल से लकड़ी लाकर बेचना मुख्य आय का स्रोत है. जीरवा देवी ने कहा, “हम समाज के निचले तबके से आते हैं, भोक्ता आदिवासी कहलाते हैं. हम सबसे अधिक समस्याओं से जूझ रहे हैं.”

GAYA PATTHAL DHANSA VILLAGE
पानी की विकट समस्या (ETV Bharat)

जनप्रतिनिधियों पर गांववासियों का गुस्सा: गांववासी आरोप लगाते हैं कि विधायक या सांसद चुनाव के बाद कभी गांव नहीं आए. शंकर भोक्ता ने कुरसी बढ़ाते हुए कहा, “उनके लोग आते हैं, दावे करते हैं और चले जाते हैं. अब हमारी आशाएं भी टूट चुकी हैं.” बिजली पहुंचने के बावजूद सड़क, पानी और स्कूल जैसी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है.

विधायक दीपा मांझी का आश्वासन: इमामगंज विधानसभा की विधायक दीपा मांझी ने कहा, “पत्थल धंसा गांव के संबंध में जानकारी मिली है. हम जल्द ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेंगी. विधानसभा क्षेत्र में अब तक 105 रोड का निर्माण करा चुकी हूं. बिराज पंचायत के क्षेत्र में भी कई टोले-मोहल्लों की सड़कें बनी हैं. बचे हुए कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे.”

आरडब्ल्यूडी अधिकारी का बयान: आरडब्ल्यूडी के जेई सुल्तान अहमद ने बताया, “कई सड़कें उस क्षेत्र में हैं जिनका सर्वे कार्य चल रहा है. पत्थल धंसा गांव की सड़क का सर्वे हो चुका है. जल्द ही उस पर आगे की कागजी कार्रवाई शुरू हो जाएगी. कुछ सड़कें खराब हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत का प्रस्ताव भी तैयार है.”

"कई सड़कें उस क्षेत्र में हैं जिनका सर्वे का कार्य हो रहा है, कुछ सड़के बनी हुई हैं लेकिन वे खराब हो चुकी हैं तो उनकी भी मरम्मती का भी कार्य प्रस्तावित हो चुका है. इमानाबाद के शेरघाटी मोहल्ले में भी सड़क नहीं थी वो भी पास हो चुकी है, पत्थल धंसा गांव की भी सड़क का सर्वे हो चुका है जल्द ही उस पर आगे की कागजी करवाई शुरू हो जाएगी."-सुल्तान अहमद, जेई, आरडब्ल्यूडी

GAYA PATTHAL DHANSA VILLAGE
नहीं बने पक्के मकान (ETV Bharat)

बीडीओ का वृद्धा पेंशन और राशन पर आश्वासन: इमामगंज प्रखंड के बीडीओ संजय कुमार ने कहा, “सड़क का मामला हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड जैसे मामलों की जांच कराई जाएगी. पहले से गांव में कई लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं. जो भी मूलभूत सुविधाएं जरूरी हैं, वे लोगों को जरूर मिलेंगी.”

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की बची हुई चुनौती: क्षेत्र पहले नक्सलियों का गढ़ था. पिछले 15 वर्षों में कई नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें पहुंच गईं, लेकिन पत्थल धंसा जैसे गांव अभी भी पिछड़ गए हैं. गांववासी कहते हैं, “पहले नक्सलियों के बीच दर्द झेला, अब सिस्टम की मार सह रहे हैं. अगर सरकार सड़क, पुल, पानी, स्कूल और पेंशन मिल जाए तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे.”

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