'पार्किंग' बनी सिरदर्द, गयाजी में सड़कों पर खड़े वाहन लगा रहे ट्रैफिक को ब्रेक, जाम से जनता बेहाल
गया में वाहनों की बढ़ती संख्या और वेंडिंग जोन के अभाव से बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था, पांच जगहों पर पार्किंग बनाने की योजना है.
Published : March 14, 2026 at 5:27 PM IST
गया : 21वीं सदी का दौर है. आज के समय में हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनके पास खुद की कार हो. कुछ समय मेहनत करने के बाद जब गाड़ी खरीद लेता है, तो वह उसे संभालकर रखने की कोशिश करता है. सोचता है कि इसे ऐसी जगह पार्क करें जहां इसके गायब होने का डर न हो. पर क्या हो अगर आप कहीं घूमने जाए और पार्किंग की व्यवस्था ही न मिले. इसी समस्या से जूझ रहे हैं बिहार के गयाजी के नागरिक.
अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और धार्मिक नगरी गयाजी में पार्किंग की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है. करीब 55 लाख आबादी वाले जिला मुख्यालय में वाहनों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण शहर की सड़कों पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है. नगर निगम की ओर से समय-समय पर वेंडिंग जोन और पार्किंग एरिया बनाने की बातें जरूर कही जाती हैं, लेकिन अभी तक इसका ठोस समाधान नहीं निकल सका है.
बढ़ते वाहन, लेकिन पार्किंग नहीं : गया शहर में हर साल पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. अनुमान है कि प्रतिदिन एक लाख से अधिक छोटे-बड़े वाहन शहर की सड़कों पर चलते हैं. इसके बावजूद शहर में व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा नहीं है. इसके कारण लोग अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है और जाम की समस्या आम हो जाती है. हालांकि पिछले कुछ सालों में शहर में कई विकास कार्य हुए हैं और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है, लेकिन पार्किंग और जाम की समस्या आज भी शहर के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.
सड़कें बनीं अस्थायी पार्किंग : शहर के कई प्रमुख बाजार की सड़कों पर वाहनों का कब्जा देखने को मिलता है. जहां वाहन खड़े नहीं होते, वहां फुटपाथी दुकानदार और लावारिश पशु दिखाई देते हैं. अव्यवस्थित पार्किंग के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है. अक्टूबर 2025 में गया के स्थानीय निवासी नंदू चंद्रवंशी की सड़क दुर्घटना में मौत भी इसी अव्यवस्था की उदाहरण मानी जाती है. संकरी सड़क और अव्यवस्थित यातायात के कारण मोटरसाइकिल से गिरकर वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
प्रतिदिन लाखों लोगों का आवागमन : गया न केवल जिला मुख्यालय है, बल्कि मगध प्रमंडल के पांच जिलों का प्रमुख केंद्र भी है. अनुमान है कि प्रतिदिन करीब पांच लाख लोगों का शहर में आवागमन होता है. इसके साथ ही एक लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं है.
फुटपाथ भी अतिक्रमण के शिकार : शहर में पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ भी अतिक्रमण की चपेट में हैं. कई जगहों पर वाहन खड़े रहते हैं तो कई जगह दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है. जीबी रोड, केपी रोड, चौक रोड, कोतवाली रोड, कचहरी रोड, काशीनाथ मोड़, टेकारी रोड और स्टेशन-मारूफगंज रोड जैसे क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा खराब बताई जाती है.
त्योहारों में पैदल चलना भी मुश्किल : त्योहारों और खास मौकों पर शहर के बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ स्थिति और गंभीर हो जाती है. खासकर जीबी रोड और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. दुकानों के सामने ग्राहकों की गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी हो जाती हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है.
पार्किंग नहीं होने से बाजारों में जाम : स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग नहीं होने की वजह से लोग मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़े करते हैं. कई बड़े शॉपिंग मॉल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मॉल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है.
नगर निगम की लापरवाही का आरोप : सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम के पास पर्याप्त जमीन होने के बावजूद पार्किंग और वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं की जा सकी है. अगर शहर में मल्टीलेवल पार्किंग और नियोजित वेंडिंग जोन हो तो जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है.
''नगर निगम की लापर्वाही है. उनके पास पर्याप्त जगह है, बावजूद इसके वो पार्किंग की सुविधा मुहैयानहीं करवा पा रहे हैं.'' -लालजी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता
दो महीनों में 103 सड़क दुर्घटनाएं : जिला पुलिस के अनुसार जनवरी और फरवरी 2026 में गया जिले में कुल 103 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें फरवरी में 58 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 37 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए. वहीं जनवरी में 45 दुर्घटनाओं में 33 लोगों की मौत हुई. हालांकि ये आंकड़े पूरे जिले की हैं, लेकिन शहर में बढ़ती दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही है.
''शहर में जाम की एक बड़ी वजह पार्किंग का अभाव है. सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहन, अतिक्रमण और फुटपाथ पर लगने वाली दुकानें भी ट्रैफिक समस्या को बढ़ाती हैं. प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने और नो पार्किंग जोन घोषित करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं.'' - किरण कुमार, SP, गया
पांच जगहों पर प्रस्तावित पार्किंग: नगर निगम आयुक्त अभिषेक पलासिया के अनुसार शहर में पांच स्थानों पर पार्किंग बनाने की योजना तैयार की गई है. इन जगहों में पीर मंसूर चौराहा, डीएम कार्यालय के पास, वी-मार्ट से रैन बसेरा तक, गांधी मैदान के पास चर्च के दक्षिणी भाग और मिर्जा गालिब कॉलेज गोलंबर के पास की जगह शामिल हैं.
''इन स्थानों पर सैकड़ों टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित है और इसके लिए लेआउट तैयार किया जा रहा है.'' - अभिषेक पलासिया, नगर निगम आयुक्त
वेंडिंग जोन भी बनाए जाएंगे : नगर निगम के अनुसार शहर में कई जगहों पर वेंडिंग जोन भी प्रस्तावित हैं, जहां फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित रूप से दुकान लगाने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए जेपीएन अस्पताल के पास, चर्च गेट गांधी मैदान क्षेत्र, मिर्जा गालिब गोलंबर और बायपास रोड सहित कई स्थानों को चिह्नित किया गया है.
शहर में क्या किए जाने की ज़रूरत है : इधर, प्रोफेसर सैयद अब्दुल कादिर कहते हैं कि पार्किंग और यातायात व्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं, गया इन दोनों में पीछे साबित हुआ है, जरूरत है. उपलब्ध संसाधनों के उचित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल की. अगर कोशिश की जाए तो केदारनाथ मार्केट के प्रॉपर इस्तेमाल से शहर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है.
''केदारनाथ मार्केट को आधुनिक मल्टी स्टोरी व्यावसायिक इस्तेमाल में लाया जा सकता है. इस मार्केट में भूतल और ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ऊपरी मंजिलों को व्यावसायिक कार्यों के लिए. गांधी मैदान के उत्तरी और पूरबी भाग को भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. गया सिविल कोर्ट के पास जिला परिषद की भी काफी भूमि है. उस में भी अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर उस में पार्किंग की व्यवस्था की जाए तो भी समस्या कम होगी.'' - सैयद अब्दुल कादिर, प्रोफेसर
पार्किंग और वेंडिंग जोन बनाने की योजना : गयाजी जैसे अंतरराष्ट्रीय और धार्मिक महत्व वाले शहर में पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या लंबे समय से लोगों को परेशान कर रही है. नगर निगम ने पार्किंग और वेंडिंग जोन बनाने की योजना जरूर तैयार की है, लेकिन अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कब तक उतर पाती हैं और शहर को जाम की समस्या से राहत मिल पाती है या नहीं.
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