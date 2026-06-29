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पुंछ ब्लास्ट में पैर गंवाया, अब वर्ल्ड नंबर वन बनकर कॉमनवेल्थ गेम्स खेलेंगे बिहार के सोमनाथ राणा

पुंछ ब्लास्ट में पैर गंवाने वाले सूबेदार सोमन राणा अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.वह सीटिंग पैरा शॉट पुट थ्रो खिलाड़ी हैं.

PARA ATHLETE SOMAN RANA
सोमन राणा कॉमनवेल्थ गेम्स में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 29, 2026 at 8:05 AM IST

8 Min Read
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गयाजी: 44 साल के सोमन राणा भारतीय सेना में सूबेदार हैं. देश की सेवा करते हुए 2006 में सर्च अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकियों के द्वारा बिछाए गए लैंड माइंस ब्लास्ट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना में उन्हें अपना दाहिना पैर गंवाना पड़ा था, इस घटना के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और देश सेवा के लिए फिर से कैंप लौट आए थे.

ग्लासगो में प्रतिनिधित्व: एक पैर नहीं होने के बावजूद उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी बल्कि साहस वीरता का परिचय देते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे. खेल में उन्होंने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, वह भारत के सीटिंग पैरा शॉट पुट थ्रो खिलाड़ी हैं और अब उनका कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए चयन हुआ है. दरअसल बिहार के दो पैरा खिलाड़ी ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

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भारतीय सेना में सूबेदार हैं सोमन राणा (ETV Bharat)

बिहार के लिए गर्व: इन में एक गयाजी के रहने वाले सोमन राणा हैं जबकि दूसरे नालंदा जिले के पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार हैं. स्थानीय पैरा खिलाड़ी हामिद हुसैन कहते हैं कि ये पहला अवसर होगा जब बिहार के किसी पैरा खिलाड़ी का चयन कॉमन वेल्थ गेम में हुआ है, ये बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है और ये पूरे बिहार के लिए सफलता है. सोमन राणा भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर हैं.

साधारण किसान परिवार: 2017 से लगातार वो पुणे में स्थित आर्मी के पैरा प्रशिक्षण सेंटर में हैं. सोमन राणा का संबंध गयाजी के लक्खीबाग मोहल्ले से है, पिता सोन बहादुर राणा एक किसान हैं. घर की आर्थिक स्थिति एक साधारण किसान परिवार के ही तरह थी, जब तक खेती बाड़ी नहीं होती घर परिवार के लालन-पालन में कठिनाई होती थी, सोमन राणा ने शिक्षा गया से ही प्राप्त की थी.

पिता का सपना: छात्र जीवन में उन्होंने माता-पिता के साथ खेतों में जाकर खेती किसानी भी की थी. पिता का सपना था कि बेटा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी प्राप्त करे, उनकी तरफ से कोई जोर नहीं था कि वह किस कार्य क्षेत्र में जाएं. बस इतना था कि वह सरकारी नौकरी ही हासिल करें और उन्होंने ने अपनी मेहनत से कर भी दिखाया था, वो भारतीय सेना में सिपाही के पद पर बहाल हुए थे.

देश सेवा का बलिदान: सोमन राणा ने हादसे के बाद के समय को याद करते हुए कहा कि तब वो समय मेरे लिए चिंता का विषय था, जब भी मन में खुद के दिव्यांग होने का ख्याल आता था तो मैं खुद से कहता था कि ये दिव्यांगता नहीं है ये देश सेवा के लिए मेरा छोटा सा बलिदान है. मैं अपने देश की रक्षा के लिए पैर खोया हूं, मुझे गर्व है, जब मैं ये सोचता था तो मन में एक अलग हिम्मत पैदा हो जाती थी.

"फिर से देश सेवा के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता था, पिता पत्नी और परिवार अन्य सदस्यों का पूरा सहयोग मिला, मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, वो मेरी शक्ति बन कर सामने आई." - सोमन राणा, पैरा-एथलिट

चीते जैसी फुर्ती: सोमन राणा भले ही एक पैर से दिव्यांग हो लेकिन वो अपने आर्टिफिशियल पैर के सहारे किसी आम इंसान से कम तेज नहीं हैं. वो प्रैक्टिक्स ऐसी करते हैं कि देखने वाला दांतों के तली उंगली दबा ले, उन्हें देख कर कोई भी आंकलन नहीं कर सकता कि इनका एक पैर आर्टिफिशियल हैं. सोमन के बच्चे उन्हें अपना आईडियल और रोलमॉडल मानते हैं, उन्हें एक बेटी और एक बेटा है, दोनों को ही उन पर गर्व है. वो कहते हैं कि उनके बच्चों में भी देश सेवा का जज्बा है.

"बचपन से ही खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ाई के साथ माता पिता के लिए खेती किसानी के कार्यों में मदद करते थे, मगर जब देशसेवा के दौरान घायल हो कर एक पैर खोना पड़ा तब साल 2012 में भारतीय सेना के कुछ पैरा खिलाड़ियों से हमारी मुलाकात हुई, उन पैरा खिलाड़ियों ने मेरे जोश जज्बे को देख लिया था."- सोमन राणा, पैरा-एथलिट

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पैरा-एथलिट सोमन राणा (ETV Bharat)

ट्रेनिंग की शुरुआत: सोमन आगे कहते हैं कि उन पैरा खिलाड़ियों ने मेरे अंदर की सलाहियत को भांप लिया था, उन पैरा खिलाड़ियों ने मुझे पैरा प्लेयर्स बनने के लिए प्रेरित किया. जिसके बाद उन्होंने अपने बटालियन के अधिकारियों और हेडक्वार्टर के सहयोग से पुणे में स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड से संपर्क करके वहां प्रशिक्षण के लिए गए, मुंबई इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर टीबी 2 आर्मी पैरालंपिक स्पोर्ट्स नोड हैं. बता दें कि आर्मी पैरालंपिक नोड भारतीय सेना का एक विशेष पुनर्वास और प्रशिक्षण केंद्र है, जो युद्ध या प्रशिक्षण के दौरान घायल हुए और दिव्यांग हुए सैनिकों को खेलों के माध्यम से नई जिंदगी और उद्देश्य प्रदान करता है.

पिता का अटूट विश्वास: पिता सोन बहादुर राणा कहते हैं कि दो बेटे हैं, एक बेटा विदेश में एक कंपनी में काम करता है, खेती किसानी करके बेटों को पढ़ाया है. बेटा जब फ़ौज में गया था तब मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था कि आज बेटा देश की सेवा के लिए चयनित हुआ है. जब कोई बेटा सेना में जाता है तो परिवार के लोगों के लिए गर्व की बात होती है.

"बेटे के घायल होने की जब सूचना मिली थी तब मैने हिम्मत नहीं हारी थी, मुझे उम्मीद थी के मेरा बेटा फिर से स्वस्थ हो कर देश की सेवा करेगा, परिवार और देश का नाम रोशन करेगा. आज मुझे खुशी है कि मेरा बेटा देश के लिए मेडल जीत रहा है, पहले उसने विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त किया है."- सोन बहादुर राणा, पिता

गोल्ड की उम्मीद: पिता सोन बहादुर राणा ने कहा कि अब मुझे उम्मीद है वह कॉमनवेल्थ गेम में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर आएगा और हर उस भारतीय सेना के जवानों के लिए समर्पित करेगा जिन्होंने देश सेवा में बलिदान दिया है. सोमन राणा बताते हैं कि पुणे में प्रशिक्षण के बाद 2017 से उन्होंने स्टिंग पैरा शॉट पुट थ्रो गेम खेलना शुरू किया.अपनी कड़ी मेहनत और संघर्षों के वजह से हर साल इस खेल में सफलता प्राप्त करते रहे.

कड़ी मेहनत का फल: उन्होंने पहली बड़ी उपलब्धि 2023 में चीन में आयोजित एशिया पैरालंपिक गेम्स में हासिल की, तब चीन में सिल्वर मेडल जीत कर देश का नाम रोशन किया था. जबकि 2025 में खेलो इंडिया गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इससे पहले 2024 पेरिस पैरालंपिक में वे पांचवें स्थान पर थे.

8 घंटे कड़ी प्रैक्टिस: फिलहाल सोमन कॉमनवेल्थ गेम के लिए बेंगलुरु में प्रशिक्षण ले रहे हैं. वह हर दिन 8 घंटे से ज्यादा समय तक प्रैक्टिस करते हैं ताकि आने वाले कॉमनवेल्थ गेम में वह अच्छा प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करें. सोमन राणा कोम उनकी बहादुरी और दिलेरी के लिए 2025 में ही विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था.

नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड: सोमन अब तक दो बार पैरा ओलंपिक में शामिल हो चुके हैं, टोक्यो में हुए पैरालंपिक में वह चौथे स्थान पर रहे थे, जबकि एशियन पैरालंपिक में उन्होंने 2023 में सिल्वर मेडल जीता था. 2017 से 2026 तक इन 9 सालों में अब तक सोमन राणा नेशनल गेम खेलते हुए 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, कॉमन वेल्थ गेम के लिए परफार्मेंस के तहत रैंकिंग होती है.

रैंकिंग में नंबर वन: सोमन राणा की अभी कॉमनवेल्थ गेम की रैंकिंग वन है, गोला फेंकने का उनका अब तक का रिकॉर्ड 15.17 मीटर का है, लेकिन वह कॉमनवेल्थ गेम में 16.60 मीटर रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं. वो तो कहते हैं कि हम तो अपना प्रशिक्षण 20 मीटर तक फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि न सिर्फ गोल्ड मेडल जीतेंगे बल्कि हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे.

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पीएम मोदी के साथ सेना के कार्यक्रम में सोमन राणा (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात: उन्होंने कहा कि हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश के आशीर्वाद से उम्मीद है. सोमन राणा ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के पलों को याद करते हुए कहा कि साल 2022 में आर्मी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे. यहां उन्हें भी शामिल होने का अवसर मिला था, तब प्रधानमंत्री ने हौसला बढ़ाते हुए कहा था इसी तरह आगे बढ़ते रहें, वो पल जीवन के अच्छे पलों में एक है, मेरे लिए गर्व की बात है.

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