ETV Bharat / state

पुंछ ब्लास्ट में पैर गंवाया, अब वर्ल्ड नंबर वन बनकर कॉमनवेल्थ गेम्स खेलेंगे बिहार के सोमनाथ राणा

सोमन राणा कॉमनवेल्थ गेम्स में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व ( ETV Bharat )

गयाजी: 44 साल के सोमन राणा भारतीय सेना में सूबेदार हैं. देश की सेवा करते हुए 2006 में सर्च अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकियों के द्वारा बिछाए गए लैंड माइंस ब्लास्ट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना में उन्हें अपना दाहिना पैर गंवाना पड़ा था, इस घटना के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और देश सेवा के लिए फिर से कैंप लौट आए थे. ग्लासगो में प्रतिनिधित्व: एक पैर नहीं होने के बावजूद उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी बल्कि साहस वीरता का परिचय देते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे. खेल में उन्होंने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, वह भारत के सीटिंग पैरा शॉट पुट थ्रो खिलाड़ी हैं और अब उनका कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए चयन हुआ है. दरअसल बिहार के दो पैरा खिलाड़ी ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. भारतीय सेना में सूबेदार हैं सोमन राणा (ETV Bharat) बिहार के लिए गर्व: इन में एक गयाजी के रहने वाले सोमन राणा हैं जबकि दूसरे नालंदा जिले के पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार हैं. स्थानीय पैरा खिलाड़ी हामिद हुसैन कहते हैं कि ये पहला अवसर होगा जब बिहार के किसी पैरा खिलाड़ी का चयन कॉमन वेल्थ गेम में हुआ है, ये बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है और ये पूरे बिहार के लिए सफलता है. सोमन राणा भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर हैं. साधारण किसान परिवार: 2017 से लगातार वो पुणे में स्थित आर्मी के पैरा प्रशिक्षण सेंटर में हैं. सोमन राणा का संबंध गयाजी के लक्खीबाग मोहल्ले से है, पिता सोन बहादुर राणा एक किसान हैं. घर की आर्थिक स्थिति एक साधारण किसान परिवार के ही तरह थी, जब तक खेती बाड़ी नहीं होती घर परिवार के लालन-पालन में कठिनाई होती थी, सोमन राणा ने शिक्षा गया से ही प्राप्त की थी. पिता का सपना: छात्र जीवन में उन्होंने माता-पिता के साथ खेतों में जाकर खेती किसानी भी की थी. पिता का सपना था कि बेटा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी प्राप्त करे, उनकी तरफ से कोई जोर नहीं था कि वह किस कार्य क्षेत्र में जाएं. बस इतना था कि वह सरकारी नौकरी ही हासिल करें और उन्होंने ने अपनी मेहनत से कर भी दिखाया था, वो भारतीय सेना में सिपाही के पद पर बहाल हुए थे. देश सेवा का बलिदान: सोमन राणा ने हादसे के बाद के समय को याद करते हुए कहा कि तब वो समय मेरे लिए चिंता का विषय था, जब भी मन में खुद के दिव्यांग होने का ख्याल आता था तो मैं खुद से कहता था कि ये दिव्यांगता नहीं है ये देश सेवा के लिए मेरा छोटा सा बलिदान है. मैं अपने देश की रक्षा के लिए पैर खोया हूं, मुझे गर्व है, जब मैं ये सोचता था तो मन में एक अलग हिम्मत पैदा हो जाती थी. "फिर से देश सेवा के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता था, पिता पत्नी और परिवार अन्य सदस्यों का पूरा सहयोग मिला, मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, वो मेरी शक्ति बन कर सामने आई." - सोमन राणा, पैरा-एथलिट चीते जैसी फुर्ती: सोमन राणा भले ही एक पैर से दिव्यांग हो लेकिन वो अपने आर्टिफिशियल पैर के सहारे किसी आम इंसान से कम तेज नहीं हैं. वो प्रैक्टिक्स ऐसी करते हैं कि देखने वाला दांतों के तली उंगली दबा ले, उन्हें देख कर कोई भी आंकलन नहीं कर सकता कि इनका एक पैर आर्टिफिशियल हैं. सोमन के बच्चे उन्हें अपना आईडियल और रोलमॉडल मानते हैं, उन्हें एक बेटी और एक बेटा है, दोनों को ही उन पर गर्व है. वो कहते हैं कि उनके बच्चों में भी देश सेवा का जज्बा है. "बचपन से ही खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ाई के साथ माता पिता के लिए खेती किसानी के कार्यों में मदद करते थे, मगर जब देशसेवा के दौरान घायल हो कर एक पैर खोना पड़ा तब साल 2012 में भारतीय सेना के कुछ पैरा खिलाड़ियों से हमारी मुलाकात हुई, उन पैरा खिलाड़ियों ने मेरे जोश जज्बे को देख लिया था."- सोमन राणा, पैरा-एथलिट