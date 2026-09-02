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Gaya OTA : वियतनामी जनरल ले वान हुआंग की मौजूदगी में सैन्य अफसर बनेंगे 254 कैडेट्स

गया में जानकारी देते ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ( ETV Bharat )