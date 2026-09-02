Gaya OTA : वियतनामी जनरल ले वान हुआंग की मौजूदगी में सैन्य अफसर बनेंगे 254 कैडेट्स
गया OTA में 5 सितंबर को पासिंग आउट परेड होगी, 254 जांबाज कैडेट्स विदेशी मेहमान की मौजूदगी में सैन्य अधिकारी बनेंगे. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : September 2, 2026 at 2:23 PM IST
गया: बिहार के गया स्थित ओटीए यानि ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में 5 सितंबर को 29वीं पासिंग आउट परेड आयोजित होनी है. इस बार 254 कैडेट्स कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर सैन्य अधिकारी बनेंगे. पासिंग आउट परेड शनिवार को होगी. वियतनाम पीपुल्स आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ले वान हुआंग इसके मुख्य अतिथि होंगे.
अवार्ड सेरेमनी का आयोजन
5 सितंबर के 29वें पासिंग आउट परेड के पहले मंगलवार को गया ओटीए के विजय ऑडिटोरियम में कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया. इसमें प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया. इस दौरान कैडेट्स को मेडल्स दिए गए.
वियतनाम पीपुल्स आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल होंगे मुख्य अतिथि
वियतनाम पीपुल्स आर्मी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल ले वान हुआंग परेड के मुख्य अतिथि होगें. देश के तीसरे ऑफिसर प्रशिक्षण केंद्र गया ओटीए से इस बार 254 कैडेट्स पासिंग आउट परेड के बाद विधिवत रूप से देश के सैन्य ऑफिसर बनेंगे, जिसमें 219 पुरुष और 35 महिला कैडेट्स शामिल हैं. पासिंग आउट परेड के बाद ये देश के अलग-अलग स्थानों में अपनी जिम्मेदारियां को संभालेंगे.
4 सितंबर को मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले
4 सितंबर को मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन होगा. इसके बाद 5 सितंबर को पासिंग आउट परेड आयोजित है. ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले में जेंटलमैन कैडेट्स अपने कौशल, शारीरिक क्षमता और प्रशिक्षण के दौरान लिए गए विभिन्न युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान हैरतअंगेज कारनामे देखने को मिलेंगे.
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स सम्मानित
वही, प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मंगलवार को सम्मानित किया गया. ओटीए गया में कमांडर अवार्ड सेरेमनी में इन्हें सम्मानित किया गया. 29वीं पासिंग आउट परेड से पहले आयोजित कमांडर अवार्ड सेरेमनी में एक साल के कठिन प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स सम्मानित हुए.
कमांडेड लेफ्टिनेंट जनरल ने किया सम्मानित
गया ओटीए के कमांडेड लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने शारीरिक दक्षता में सिख रेजीमेंट के अक्षय वी कोल्हे, खेल में गढ़वाल राइफल्स से नवनीत सिंह, फिजिकल ट्रेनिंग में राजपूत रेजीमेंट के स्वरूप महादेव को सम्मानित किया.
विभिन्न क्षेत्रों में कैडेट्स का उत्कृष्ट प्रदर्शन
महिला कैडेट्स में कोर ऑफ इंजीनियर्स की आरुषि पांडे को पुरस्कृत किया गया. ड्रिल में ब्रिगेड आफ गॉर्डस के नवनीत सिंह को सम्मानित किया गया. वहीं घुड़सवारी में स्पर्श क्षेत्री को सम्मान मिला. हथियार प्रशिक्षण और सामरिक क्षमता में पी शशि कुमार को सम्मानित किया गया.
वहीं ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने सभी कैडेट्स का हौसला बढ़ाया. उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया. साथ ही उन्होंने आगे के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 4 सितंबर को मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन है और 5 सितंबर को पासिंग आउट परेड आयोजित है.
"इस बार ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में 5 सितंबर को 29वीं पासिंग आउट परेड आयोजित होनी है. इस बार 254 कैडेट्स कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर सैन्य अधिकारी बनेंगे. पासिंग आउट परेड शनिवार को होगी. वियतनाम पीपुल्स आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ले वान हुआंग परेड के मुख्य अतिथि होंगे." - संदीप सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल, ओटीए कमांडेंट.
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