12 साल से फरार बिहार का कुख्यात नक्सली छोटू रविदास गिरफ्तार, झारखंड के पलामू से पुलिस ने दबोचा

बिहार का कुख्यात नक्सली 12 साल बाद झारखंड से गिरफ्तार किया गया है. जानिए कौन है छोटू रविदास?. पढ़ें

Gaya Naxalite Chhotu Ravidas
नक्सली छोटू रविदास गिरफ्तार (ETV Bharat)
Published : January 11, 2026 at 8:43 AM IST

गया: बिहार के गया जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 12 वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात नक्सली छोटू रविदास उर्फ शिवनंदन रविदास को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी झारखंड के पलामू जिले में की गई विशेष ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसमें गया पुलिस की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

डुमरिया थाने में दर्ज कई गंभीर मामले: छोटू रविदास उर्फ शिवनंदन रविदास के खिलाफ गया जिले के डुमरिया थाना में नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, बम विस्फोट और अन्य नक्सली कांड शामिल हैं. वह लंबे समय से बिहार और झारखंड में नक्सली संगठन के लिए सक्रिय था और पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती बना हुआ था.

झारखंड के पलामू में छिपा था नक्सली: जानकारी के अनुसार, छोटू रविदास झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुलानिया गांव का निवासी है. वह गया जिले में कई नक्सली वारदातों को अंजाम देने के बाद अपने पैतृक गांव में छिपा हुआ था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह अपने घर आया हुआ है, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई.

विशेष टीम ने की सफल छापेमारी: सूचना मिलते ही गया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डुमरिया थाना पुलिस और अन्य इकाइयों की संयुक्त विशेष टीम गठित की. यह टीम झारखंड के पलामू जिले पहुंची और बहुलानिया गांव में छापेमारी की. नक्सली को देखते ही वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तेजी से उसकी गिरफ्तारी कर ली गई.

12 वर्षों की लंबी फरारी पर विराम: छोटू रविदास पिछले 12 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से दूर था. इस दौरान पुलिस और सुरक्षा बल उसकी तलाश में लगातार छापेमारी और ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन वह बार-बार हाथ नहीं आ रहा था. अब इस सफल गिरफ्तारी को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

पुलिस की निगरानी और रणनीति: गया पुलिस लगातार नक्सली तत्वों पर नकेल कसने के लिए सक्रिय है. यह गिरफ्तारी पुलिस की सूचना तंत्र, समन्वय और दृढ़ संकल्प का परिणाम है. पुलिस के अनुसार, छोटू रविदास के खिलाफ बिहार-झारखंड दोनों राज्यों में कई मामले दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी से कई पुराने मामलों की जांच में मदद मिलेगी.

आगे की कार्रवाई जारी: इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस अब गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है. उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अन्य साथियों और छिपे हथियारों की तलाश कर रही है. यह सफलता नक्सल मुक्त बिहार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से कर रही है.

"पुलिस कार्रवाई में कुख्यात नक्सली की गिरफ्तारी की गई है. करीब 12 वर्षों बाद यह नक्सली गिरफ्त में आया है. इसके खिलाफ कई नक्सली कांड दर्ज है. पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है."-कमलेश कुमार, एसडीपीओ, इमामगंज

