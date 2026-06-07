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पहले अपहरण फिर गला घोंटा, रेलवे ट्रैक से शिक्षक का शव बरामद

गया: बिहार के गया में शिक्षक की हत्या कर दी गई. रेलवे पटरी से उनका शव मिला है लेकिन शव जिस स्थिति में मिला है, उससे प्रथम दृष्टि से लगता है कि उसकी हत्या कर लाश को रेलवे पटरी पर फेंक दी गई. उनके पैर गमछे से बंधे हुए थे. मृतक की पहचान बुनियादगंज थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव निवासी मोहम्मद खैरूद्दीन के रूप में हुई है, वो एक सरकारी शिक्षक थे.

नगर निगम क्षेत्र में थे पदस्थापित: मोहम्मद खैरूद्दीन वर्तमान में गया नगर निगम के वार्ड संख्या 48 स्थित पठान टोली मोहल्ले में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे. स्थानीय शिक्षकों के अनुसार वह अपने कर्तव्यों के प्रति बेहद सजग थे और स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय भी बताए जाते थे. उनकी मौत की खबर सुनते ही पैतृक गांव अलीपुर और स्कूल के सहकर्मियों में गम और आक्रोश है. परिजनों ने भी इस पूरे मामले को लेकर हत्या ही बताई है.

बंधक बनाकर की गई हत्या: बताया जा रहा है कि अपराधियों ने साक्ष्य मिटाने और हादसे का रूप देने के उद्देश्य से शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका है. शव की स्थिति को देखकर इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है. शव बेलागंज थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है. बेलागंज थाने की पुलिस के अनुसार शव को जब बरामद किया गया था, तब मृतक के दोनों पैर एक गमछे से बंधे हुए थे.

पहले अपहरण, फिर गला घोंटा: पुलिस भी मान रही है कि शिक्षक की हत्या से पहले उसे अगवा किया गया है. शिक्षक के साथ पहले मारपीट की गई है और फिर गला घोंटकर या किसी अन्य तरीके से उसे मौत के घाट उतारा गया है. सूचना मिलने के बाद बेलागंज की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है. साथ ही शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस मामले में जीआरपी और स्थानीय पुलिस की टीम जांच कर रही है.