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REEL के चक्कर में फंस गए 'मुखिया जी', हाथ में हथियार लेकर कर रहे थे चहलकदमी

गया में मुखिया जितेंद्र यादव का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट-

gaya mukhiya jitendra yadav
मुखिया जितेंद्र यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
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गया: बिहार के गया में हथियार लहराते एक मुखिया का वीडियो वायरल हुआ है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस तरह का वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. यह मामला गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र का है.

वीडियो सामने आने पर एक्शन में पुलिस

गया पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी रवि प्रकाश ने बताया कि बेलागंज प्रखंड के चिरैला पंचायत के मुखिया जितेंद्र यादव का एक वीडियो आया. वीडियो में मुखिया के हाथ में एक पिस्टल दिख रहा है. पिस्टल लेकर मुखिया एक गाने पर रील बनाते हुए घूमते हुए दिख रहे हैं. फिलहाल, वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है, इसकी छानबीन में पुलिस जुटी है.

"प्रथम दृष्टतया सामने आए वीडियो के आधार पर बेलागंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले का सत्यापन कर रही है." - रवि प्रकाश, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर

वीडियो की सत्यता की होगी जांच

इस संबंध में बेलागंज थानाध्यक्ष का कहना है कि मामला जैसे ही संज्ञान में आया, इसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पूरी तरह से मामले की छानबीन के बाद ही वीडियो की सत्यता को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है. प्रथम दृष्टतया वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है.

gaya mukhiya jitendra yadav
मुखिया जितेंद्र यादव (ETV Bharat)

असली या नकली पिस्टल का सस्पेंस
कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह पिस्टल असली हथियार नहीं है. लोग इसे नकली खिलौना बता रहे हैं. कोई इसे लाइसेंसी तो कोई कुछ और बता रहा है. हालांकि, लाइसेंसी हथियार का भी प्रदर्शन करना कानूनी रूप से गलत है.

क्या हथियार लहराना अपराध है?

सार्वजनिक रूप से हथियार लहराना और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना कानून अपराध है. ऐसा करने पर आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के तहत सजा का प्रावधान है. दोषी पाए जाने पर 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ जुर्माना भी लग सकता है. अगर हथियार लाइसेंसी नहीं है तो यह कानून और सख्त हो जाता है और गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है.

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