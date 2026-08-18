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बरसात की मिठास, सदियों की परंपरा.. स्वास्थ्य का खजाना है बिहार की अनरसा मिठाई

गयाजी की पारंपरिक मिठाई अनरसा आज भी बिहार की पहचान बनी हुई है, जानें क्या हैं इसके स्वास्थ लाभ. रिपोर्ट-सरताज अहमद

Gaya Monsoon Special Anarsa
पारंपरिक मिठाई अनरसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2026 at 9:08 AM IST

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गयाजी: बिहार के गयाजी का अनरसा एक खांटी बिहारी मिठाई है, जो देश ही नहीं विदेशों तक भेजी जाती है. शुद्ध घी, ड्राई फ्रूट्स और खोवा की मात्रा बढ़ाने पर इसकी कीमत 800 से 1200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. पहले यह घरों में बनने वाले पकवानों में शामिल थी, लेकिन धीरे-धीरे दुकानों पर पहुंच गई और इसका प्रारूप भी बदल गया. कीमत अधिक होने के बावजूद यह खूब बिकती है.

बरसाती मिठाई के रूप में प्रसिद्ध: गयाजी की कुछ मिठाइयां मौसम के अनुरूप बनती और बिकती हैं. ठंड में तिलकुट प्रसिद्ध है, जबकि बरसात में अनरसा की खूब बिक्री होती है. आम दिनों में भी बिकती हैं, लेकिन अपने मौसम में बिक्री 10 गुना बढ़ जाती है. अनरसा साल भर बिकता है, लेकिन सावन में रोजाना 1000 से 1200 किलो तक बिक्री हो जाती है. इसी वजह से इसे “बरसाती मिठाई” कहा जाता है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

अनरसा की खासियत और इतिहास: अनरसा चावल के आटे, तिल, खोवा, गुड़ और चीनी से तैयार होता है. तिल के मिश्रण के कारण यह बरसात की बीमारियों से बचाता है. मिष्ठान संघ के अध्यक्ष लालजी प्रसाद बताते हैं कि पहले यह गया और मगध क्षेत्र के घर-घर बनती थी. दो-तीन सौ वर्ष पूर्व लोग इसे हित-नाते में सौगात के रूप में ले जाते थे. तब भी यह स्वास्थ्यवर्धक मिठाई थी.

"अनरसा गयापाल पुरोहितों से जुड़ा है. शादी-ब्याह में अनरसा और बताशा भेजने की परंपरा थी तथा पंडा समाज में 5, 21 और 51 टोकरी रखना शुभ माना जाता था."- लालजी प्रसाद, अध्यक्ष, मिष्ठान संघ

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स्वास्थ्य का खजाना है बिहार की अनरसा (ETV Bharat)

स्वास्थ्य लाभ पर डॉक्टर की राय: गया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. संजय प्रसाद कहते हैं कि अनरसा में तिल, खोवा और ड्राई फ्रूट होने से यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है. तिल हड्डियों को मजबूत करता है, त्वचा और हृदय रोग से बचाव करता है. बरसात में चर्म रोगों से भी रक्षा करता है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है. तिल कैल्शियम, विटामिन ई और डी प्रदान करता है. एंटीऑक्सीडेंट होने से त्वचा की नमी बनाए रखता है, बालों को पोषण देता है और ऑक्सीडेटिव तनाव कम करता है.

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ईटीवी भारl GFX (ETV Bharat)

खोवा से मिलता है प्रोटीन: डॉ. संजय प्रसाद आगे बताते हैं कि शुद्ध खोवा प्रोटीन और कैल्शियम का उत्कृष्ट स्रोत है, जो मांसपेशियों के विकास और हड्डियों को मजबूत बनाता है. इसमें विटामिन बी और के हृदय स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करते हैं.

"तिल और खोवा के मिश्रण से प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाती है, जिससे बरसात में बैक्टीरियल बीमारियों से बचाव आसान होता है. हालांकि फैटी लीवर या मधुमेह के मरीजों को सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए."-डॉ. संजय प्रसाद, चिकित्सक

अनरसा बनाने की विधि: दलीप प्रसाद पिछले 25 सालों से अनरसा बना रहे हैं. वे बताते हैं कि अरवा चावल को धोकर सुखाया जाता है, फिर चक्की में पीसा जाता है. आटे को कढ़ाई में गुड़ के साथ मिलाया जाता है, घी और खोवा डालकर 5-7 घंटे भुना जाता है. पकने के बाद गर्म पीठी से छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, तिल में मिलाकर घी या रिफाइंड तेल में छाना जाता है.

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पूरे प्रोसेस में सात घंटे से अधिक समय लगता है (ETV Bharat)

"पूरे प्रोसेस में सात घंटे से अधिक समय लगता है. स्वाद तभी बेहतर होता है जब शुद्ध खोवा और शुद्ध घी का इस्तेमाल हो."-दलीप प्रसाद, कारीगर

अनरसा का धार्मिक महत्व: अनरसा बेचने वाले मनीष कुमार कहते हैं कि इसका धार्मिक महत्व भी है. बिहार में अनंत पूजा, तीज और कर्मा पूजा में देवताओं को चढ़ाया जाता है. विवाहिता का पहला तीज भी अनरसा ही भेजा जाता है. यह सामाजिक मान्यता है और परंपरा आज भी जारी है. सावन में बिक्री इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालु इसे साथ ले जाते हैं.

रोजगार का बड़ा स्रोत: मनीष कुमार की टेकारी रोड पर मिठाई की दुकान है. बरसात में उनके यहां सबसे ज्यादा अनरसा बिकता है. अभी रोज 50-60 किलो बिक्री हो रही है, जबकि सावन में एक क्विंटल तक पहुंच जाती है. वे बताते हैं कि गयाजी शहर में 200 से अधिक दुकानें हैं, जिनमें करीब 4000 लोगों का रोजगार जुड़ा है. पूरे जिले में 700 से अधिक दुकानें हैं और 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है. रमना रोड और टेकारी रोड पर दर्जनों दुकानें हैं.

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अनरसा के स्वास्थ्य लाभ (ETV Bharat)

1.5 करोड़ तक का मासिक कारोबार: मनीष कुमार के अनुसार अनरसा देश भर और विदेशों में जाता है. उनके यहां कई देशों से ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, जिन्हें कूरियर से भेजा जाता है. तैयार अनरसा 8 से 10 दिन तक खराब नहीं होता. दूर भेजते समय पैकिंग का खास ध्यान रखा जाता है. औसत 400 रुपये पर मासिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक बैठता है.

"स्थानीय व्यापारियों के अनुसार जिले में हर महीने लगभग 3000 क्विंटल से अधिक बिक्री होती है. आम अनरसा 380 से 480 रुपये प्रति किलो और खास अनरसा 800 रुपये से अधिक में बिकता है."-मनीष कुमार, होटल मालिक

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रोजगार का बड़ा स्रोत (ETV Bharat)

चावल की मिठाई और सरकारी सहायता की उम्मीद: चावल से बनी यह बिहार की पहली प्रमुख मिठाई है. दक्षिण भारत में इडली-डोसा की तरह यहां अनरसा चावल के आटे से बनता है, जिससे कुरकुरापन आता है. गोल और मोटी रोटीनुमा दोनों प्रकार उपलब्ध हैं। लालजी प्रसाद कहते हैं कि यह खांटी बिहारी मिठाई है. सरकार को इसे लीट्टी-चोखा की तरह बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यह पूरे देश में फैले और राष्ट्रीय मिठाई की मान्यता मिले. हालांकि बिना सरकारी पहल के भी यह देश-विदेश में जानी-पहचानी जा चुकी है.

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