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मोमोज खिलाकर नाबालिग के साथ करता था दुष्कर्म, शिकंजा कसने के बाद किया सरेंडर

मोमोज खिलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी मोहम्मद रेहान ने सरेंडर कर दिया है. पढ़ें..

Gaya Police
गया के दुष्कर्म आरोपी का सरेंडर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 2, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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गया: बिहार पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया है, जो नाबालिग लड़कियों को मोमोज खिलाकर पहले अपनी जाल में फंसाता था और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम देता था. गया में एक पीड़िता के भाई की शिकायत पर जब पुलिस ने दबिश दी तो उसने पटना में सरेंडर कर दिया.

मोमोज दुकान की आड़ में घिनौनापन: आरोपी की पहचान गया के बांकेबाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद रेहान के रूप में हुई है, जोकि मोमोज की दुकान चलाता था. आरोप है कि मोमोज की दुकान चलाने की आड़ में वह नाबालिक लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, फिर उनके साथ दुष्कर्म की घटना करता था. इतना ही नहीं उसके द्वारा इस कुकृत्य का वीडियो भी बनाया जाता था. दुष्कर्म की घटना का वीडियो भी वायरल किया था.

आईजी विकास वैभव (ETV Bharat)

शिकायत के बाद से था फरार: बीते दिनों ही इसकी शिकायत बांकेबाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के भाई ने थाने में दर्ज कराई गई थी. गया के बांकेबाजार थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मोहम्मद रेहान फरार हो गया था.

गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी: इस मामले को गया पुलिस ने गंभीरता से लिया था, क्योंकि सामने यह भी आ रहा था कि इस तरह की घटना कई नाबालिग लड़कियों के साथ की गई है. खासकर एक समुदाय विशेष की लड़कियों को मोहम्मद रेहान निशाना बनाता था. इस गंभीर मामले को लेकर गया पुलिस की टीम फरार हुए मोहम्मद रेहान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी.

पटना में किया सरेंडर: इस क्रम में गया पुलिस की विशेष टीम ने दिल्ली और यूपी के प्रयागराज में भी छापेमारी की. पुलिस की लगातार छापेमारी से मोहम्मद रेहान घबराकर पटना पहुंचा और पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सरेंडर कर दिया है. आरोपी के पटना के फुलवारी शरीफ थाना में सरेंडर करने की जानकारी के बाद गया पुलिस की टीम वहां के लिए रवाना हो गई है.

क्या बोले आईजी?: इस संबंध में मगध आईजी विकास वैभव ने बताया कि मोहम्मद रेहान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, प्रयागराज समेत कई स्थानों पर छापेमारी की गई. पुलिस की दबिश को देखते हुए आरोपी ने पटना के फुलवारी शरीफ थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है. आरोपी को लाने के लिए गया पुलिस की टीम पटना रवाना हो गई है. स्पीडी ट्रायल कराकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

"बांकेबाजार थाना क्षेत्र की ही रहने वाली एक नाबालिग लड़की के भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि मोमोज बेचने वाले मोहम्मद रेहान ने उसकी नाबालिग बहन को अपने जाल में फंसा कर दुष्कर्म किया और फिर वीडियो वायरल कर दिया था. इस तरह का मामला सामने आने के बाद इसे गंभीरता से लिया गया. पुलिस की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी. किंतु प्राथमिकी दर्ज होने की भनक लगते ही वह फरार हो गया था."- विकास वैभव, आईजी मगध प्रक्षेत्र

ये भी पढ़ें: गया में नाबालिग को घर से उठाकर ले गए दरिंदे, 3 दिनों तक किया दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

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