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पुरखों का हुनर और परंपरा: बिहार में पिछले 150 वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी महक रही है ताजिया निर्माण की खुश्बू

"पहले मोहर्रम का महीना शुरू होने से पहले ही हम काम शुरू कर देते थे और 15-20 दिनों में छोटी-बड़ी 50 से अधिक ताजिया पूरा परिवार मिलकर बना लेता था." - मोइनुद्दीन अंसारी, ताजिया निर्माता

इलेक्ट्रिक सजावट: मोइन अंसारी ताजिया की चमक और रोशनी के लिए उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी देते हैं जिसमें रंग-बिरंगी लाइटों से वह सजती है. मोइनुद्दीन अंसारी कहते हैं कि एक समय था जब ताजिया निर्माण ही परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन था. पहले मोहर्रम का महीना शुरू होने से पहले ही हम काम शुरू कर देते थे और 15-20 दिनों में छोटी-बड़ी 50 से अधिक ताजिया पूरा परिवार मिलकर बना लेता था.

मशहूर कारीगरी: सुखारी मियां के बाद उनके पिता और फिर खुद मोईन मियां पिछले 40-45 सालों से ताजिया बना रहे हैं. अब उनके बेटे और पोते भी पुरखों की विरासत को संभालने के लिए कारीगरी सीख रहे हैं. वह भी ताजिया बना रहे हैं. मोइन अंसारी पूरे शेरघाटी अनुमंडल समेत जिला भर में ताजिया बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं. उनके हाथों की कारीगरी और फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत होती है. यही वजह है कि शेरघाटी के सभी बड़े अखाड़े उनसे ही ताजिया बनवाते हैं.

पुरखों की विरासत: गया के आमस प्रखंड स्थित बैदा गांव में एक मोहर्रम से ही ताजिया निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है. इस गांव में मोइनुद्दीन अंसारी और उनके परिवार के लोग ताजिया बनाते हैं. यह परिवार ताजिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है. ताजिया बनाने का काम 62 साल के मोइन अंसारी ने शुरू नहीं किया था बल्कि उनके पुरखे भी यही काम करते आए हैं. मोइनुद्दीन अंसारी के दादा सुखारी मियां ने 150 वर्ष पूर्व ताजिया बनाने के कार्य को शुरू किया था.

बदलता स्वरूप: पिछले 10-15 सालों में ताजिया कई रूप और ढंग में बनाई जा रही है. जैसे पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर की झलक से लेकर भारतीय मिसाइल और अन्य तरह की ताजिया बनाई गईं. लेकिन पारंपरिक तौर तरीकों से बनने वाली ताजिया आज भी आस्था का केंद्र होती हैं. हालांकि पारंपरिक ढांचे वाली ताजिया को बनाने वाले कारीगर भी अब कम होते जा रहे हैं. लेकिन जो इसे बनाते हैं उनके लिए यह आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है.

परंपरा की शुरुआत: आज 10वीं मोहर्रम है. कई इलाकों में ताजिया निकाली जाती है लेकिन पारंपरिक ताजिया बनाने के कारीगर अब बेहद कम होते जा रहे हैं. गयाजी में एक दो परिवार ऐसे हैं जिनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी ताजिया बनाने की कारीगरी को जानती है. उनके पास मुसलमानों के साथ-साथ हिंदू परिवार के लोग भी ताजिया बनवाने आते हैं. इनमें से एक मोइनुद्दीन अंसारी भी हैं जिनकी चौथी पीढ़ी आज भी ताजिया बना रही है.

गया: बिहार के गया निवासी मोइनुद्दीन अंसारी के दादा सुखारी मियां ने 150 वर्ष पूर्व ताजिया बनाने का काम शुरू किया था, फिर उनके पिता ताजिया बनाने लगे, खुद मोईन मियां पिछले 40-45 सालों से ताजिया बना रहे हैं अब उनके बेटे और पोते भी पुरखों की विरासत को संभालने के लिए कारीगरी सीख रहे हैं.

मजदूरी का अंतर: अब मोइनुद्दीन अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है इसलिए उन्होंने ताजिया बनाने की संख्या को कम कर दिया है. अब वह सिर्फ शेरघाटी क्षेत्र के ही बड़े अखाड़ों की ताजिया बनाते हैं, जबकि पहले जिले से बाहर जाकर भी बनाते थे. मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा कि मेरे दादा फिर पिता फिर मैंने ताजिया बनाया, अब मेरे बेटे बनाते हैं. मैं आम दिनों में टेलरिंग का काम करता हूं जबकि बेटे दूसरे राज्यों में निजी कंपनी में काम करते हैं.

लागत और नियम: वह आगे कहते हैं कि मेरे पिता जी के समय मजदूरी मात्र 40 रुपए मिलती थी. अब तो 10 फीट की ताजिया बनाने की मजदूरी 5000 से 7000 रुपए मिलती है जबकि छोटी 3-5 फीट की मजदूरी 2200 से 3000 रुपए मिलती है. ताजिया बनाने का पूरा मैटेरियल ताजिया कमेटी की ओर से दिया जाता है. बांस की लकड़ी, लोहा, कपड़ा, कागज, चमकीले गोटे, चांदी तबक, सिल्वर कागज और सजावटी सामग्री का इसमें उपयोग होता है.

ताजिया (ETV Bharat)

सुरक्षा का ध्यान: 10 फीट की एक ताजिया तैयार करने में पूरे मैटेरियल का खर्च जोड़ लिया जाए तो 20000 से 22000 रुपए से अधिक लागत आती है. जबकि इसमें अगर मजदूरी इंक्लूड कर दी जाए तो 25 से 30 हजार रुपए का पूरा खर्च होता है. मोइनुद्दीन अंसारी बताते हैं कि 15-25 साल पहले तक ताजिया में इलेक्ट्रिक सामान नहीं लगते थे पर अब बैटरी और लाइट लगती हैं. पहले 20 फीट से ऊंची ताजिया बनती थी लेकिन अब प्रशासन के आदेशानुसार 10-12 फीट की बनती हैं, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से सही भी है.

"15-25 साल पहले तक ताजिया में इलेक्ट्रिक सामान नहीं लगते थे,अब बैटरी और लाइट लगती हैं. पहले तो 20 फीट से ऊंची ताजिया बनती थी लेकिन अब प्रशासन के आदेशानुसार 10-12 फीट की बनती हैं, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से सही है हादसों का डर नहीं रहता"-मोइनुद्दीन अंसारी, ताजिया निर्माता

ताजिया का निर्माण करते मोइनुद्दीन (ETV Bharat)

बेटे की कमान: ताजिया बनाने के लिए दिल्ली से आए मोइनुद्दीन के बेटे मो. ताजुद्दीन बताते हैं कि हमारे परिवार में पहले परदादा, दादा, फिर पिताजी और अब हम लोग बना रहे हैं. मैं खुद दिल्ली में रहकर हैंड कढ़ाई का काम करता हूं लेकिन मोहर्रम पर गांव आ जाता हूं. हमने अलग से यह काम नहीं सीखा है क्योंकि घर में यह वर्षों से हो रहा है. यह हमारे पुरखों का काम है जिसे हमने पिताजी के साथ रहते हुए ही सीख लिया. हम इसमें मोती का भी काम करते हैं.

मो. ताजुद्दीन (ETV Bharat)

"अब तो कारीगर मिलते ही नहीं हैं. इस पूरे अनुमंडल में देखा जाए तो मेरे पिता और परिवार के लोग ही कारीगर बचे हैं. ताजिया बनाने में 3 दिन का समय लग जाता है जब तीन-चार लोग लगे रहते हैं. हम अपने बच्चों को भी यह काम जरूर सिखाएंगे ताकि हमारे पुरखों की जो परंपरा है वह बरकरार रहे." - मो. ताजुद्दीन, बेटे

पुरानी वफादारी: स्थानीय युवक मो. शराफत ने बताया कि वे ताजिया बनवाने यहां पहुंचे हैं. हमारे पिताजी ने मोइनुद्दीन अंसारी से ताजिया बनवाई थी, जबकि उनके पिताजी से हमारे दादा भी ताजिया निर्माण करवा चुके हैं. यह पुराने कारीगरों वाला परिवार है. मोइनुद्दीन मियां की तबीयत ठीक नहीं रहती है लेकिन अब उनके बच्चे बना रहे हैं. इनकी महारत इसी से समझी जा सकती है कि एक कारीगर अगर एक ताजिया 10 दिनों में बनाता है तो मोइनुद्दीन अंसारी उसे 3-4 दिनों में बना लेंगे.

"पुराने कारीगरों वाला परिवार है. अब मोइनुद्दीन मियां के बच्चे बना रहे हैं. एक कारीगर अगर एक ताजिया 10 दिनों में बनाता है तो मोइनुद्दीन अंसारी उसे 3-4 दिनों में बना देते हैं."- मो. शराफत, स्थानीय

मो. शराफत, स्थानीय (ETV Bharat)

कौमी एकता: मोहर्रम त्योहार पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जिले के कई हिंदू परिवार भी मनाते हैं. उनमें कुछ ऐसे हिंदू परिवार उस क्षेत्र के हैं जो मोइनुद्दीन अंसारी से छोटी ताजिया बनवाते हैं. मोइनुद्दीन कहते हैं कि अब तो सिर्फ एक दो लोगों की ही छोटी ताजिया बना पाते हैं जबकि पहले कई हिंदू परिवारों के लिए बड़ी ताजिया बनाते थे. यहां सभी आपसी भाईचारा और एकता के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं.

अनोखी मिसाल: स्थानीय युवक इमरोज अली कहते हैं कि अपने देश में एक साथ त्योहार मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है. दशहरा में मुस्लिम समाज के कारीगर जहां रावण का पुतला बनाते हैं, वहीं मोहर्रम में कई हिंदू परिवार के लोग मुस्लिम कारीगर के हाथों ताजिया बनवाते हैं. जिला के गुरुआ प्रखंड का कोठवारा गांव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. इस गांव में एक मुस्लिम परिवार का घर नहीं है लेकिन वहां 200 सालों से मोहर्रम मनाया जा रहा है. कोठवारा गांव में दिवंगत मंगू विश्वकर्मा के परिवार न सिर्फ मोहर्रम मनाते हैं बल्कि खुद से ताजिया भी बनाते हैं. इस परिवार के लोगों ने भी मुस्लिम कारीगरों से ताजिया बनाने के लिए सीखा था ताकि वह खुद से पूरी आस्था के साथ ताजिया बनाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें.



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