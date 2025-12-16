ETV Bharat / state

'ब्रूनो' को ढूंढने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम, बिहार में जगह-जगह लगे पोस्टर

गया: प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है. आप इंसान से प्यार करें या जानवर से, समय आने पर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं. दुनिया क्या सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसा ही एक अनोखा मामला गया से सामने आया है, जहां एक परिवार दिन-रात अपने ब्रूनो का इंतजार कर रहा है. ऐसा लग रहा है, जैसे घर पर मातमी सन्नाटा छा गया हो.

मिसिंग ब्रूनो की तलाश: दरअसल पिछले 10 दिसंबर से ब्रूनो मिसिंग है. ब्रूनो मिसिंग क्या हुआ, परिवार का पूरा सदस्य सदमे में है. सड़क किनारे उसके फोटो वाले पोस्टर लगाए गए हैं. घर के लोग रोज उसके घर लौटने की राह देख रहे हैं.

कुत्ते के खोने से सदमे में परिवार: मामला गया शहर के शाहमीर तकिया पंजाबी धर्मशाला के पास रहने वाले उमेश प्रसाद के परिवार का है. उमेश प्रसाद ने 5 सालों से लैब्राडोर नस्ल के एक डॉगी को पाल रखा था. लैब्राडोर नस्ल का ब्रूनो कुछ ही समय में घर के एक मेंबर की तरह हो गया.

5 साल के ब्रूनो की तस्वीर (ETV Bharat)

एक हफ्ते से मिसिंग है ब्रूनो: इसी बीच अचानक 10 दिसंबर से ब्रूनो मिसिंग हो गया. उमेश प्रसाद ने ब्रूनो की खोजबीन काफी की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है. ऐसे में वह काफी परेशान व निराश हैं. उसके मिसिंग होने के बाद एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कोई उसे टोटो या ऑटो में बैठा कर जिला स्कूल को ले गया है.

उठा ले गया ऑटो चालक: इस सूचना के बाद वह खुद जिला स्कूल को पहुंचे और वहां पर काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला. वहां से यह भी जानकारी मिली, कि एक डॉगी को ऑटो चालक ले गया है. उसे खोजने का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन ब्रूनो का कोई पता नहीं चल सका.