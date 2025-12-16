ETV Bharat / state

'ब्रूनो' को ढूंढने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम, बिहार में जगह-जगह लगे पोस्टर

इन दिनों बिहार का एक परिवार चर्चा का विषय बना हुआ है. इनका ब्रूनो लापता है और ढूंढकर लाने वाले को इनाम मिलेगा. पढ़ें

मिसिंग ब्रूनो की तलाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 16, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read
गया: प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है. आप इंसान से प्यार करें या जानवर से, समय आने पर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं. दुनिया क्या सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसा ही एक अनोखा मामला गया से सामने आया है, जहां एक परिवार दिन-रात अपने ब्रूनो का इंतजार कर रहा है. ऐसा लग रहा है, जैसे घर पर मातमी सन्नाटा छा गया हो.

मिसिंग ब्रूनो की तलाश: दरअसल पिछले 10 दिसंबर से ब्रूनो मिसिंग है. ब्रूनो मिसिंग क्या हुआ, परिवार का पूरा सदस्य सदमे में है. सड़क किनारे उसके फोटो वाले पोस्टर लगाए गए हैं. घर के लोग रोज उसके घर लौटने की राह देख रहे हैं.

कुत्ते के खोने से सदमे में परिवार: मामला गया शहर के शाहमीर तकिया पंजाबी धर्मशाला के पास रहने वाले उमेश प्रसाद के परिवार का है. उमेश प्रसाद ने 5 सालों से लैब्राडोर नस्ल के एक डॉगी को पाल रखा था. लैब्राडोर नस्ल का ब्रूनो कुछ ही समय में घर के एक मेंबर की तरह हो गया.

5 साल के ब्रूनो की तस्वीर (ETV Bharat)

एक हफ्ते से मिसिंग है ब्रूनो: इसी बीच अचानक 10 दिसंबर से ब्रूनो मिसिंग हो गया. उमेश प्रसाद ने ब्रूनो की खोजबीन काफी की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है. ऐसे में वह काफी परेशान व निराश हैं. उसके मिसिंग होने के बाद एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कोई उसे टोटो या ऑटो में बैठा कर जिला स्कूल को ले गया है.

उठा ले गया ऑटो चालक: इस सूचना के बाद वह खुद जिला स्कूल को पहुंचे और वहां पर काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला. वहां से यह भी जानकारी मिली, कि एक डॉगी को ऑटो चालक ले गया है. उसे खोजने का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन ब्रूनो का कोई पता नहीं चल सका.

शहर में जगह-जगह लगाए गए पोस्टर: शहर के कई इलाकों में ब्रूनो की खोजबीन की गई. पोस्टर भी कई स्थानों पर लगवाए गए हैं. पूरे परिवार और जान- पहचान के लोगों को उमेश प्रसाद ने मोबाइल पर संपर्क साधा और किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करने को कहा है.

अब देंगे हजारों का इनाम: जब कई दिनों के बाद भी ब्रूनो डॉगी घर नहीं लौटा है, तो उमेश प्रसाद काफी निराश हो गए हैं. उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों से डॉगी को पाल रखे थे. वह पालतू जानवर नहीं था, बल्कि हमारे परिवार का एक सदस्य था.

मिसिंग ब्रूनो की तलाश (ETV Bharat)

"उसके लापता होने के बाद हम पूरे परिवार के सदस्य परेशान हैं. ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं. पूरे परिवार को सदमा लगा है. जो कोई भी उनके ब्रूनो को वापस लाएगा, उसे हम पांच हजार रुपये इनाम देंगे."- उमेश प्रसाद, लापता डॉगी के मालिक

