पुलिस से भागने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से नाबालिग की मौत..जाने क्या है पूरा मामला?
गया में एक नाबालिग पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. भागने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी.
Published : July 1, 2026 at 7:28 AM IST
गया: बिहार के गया में पुलिस अभिरक्षा से भागने के दौरान एक नाबालिग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी. वह बैंक आए ग्राहक से रुपये लेकर फरार हो रहा था. इसी दौरान ग्राहक ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. हिरासत में लेने के बाद वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया. भागने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया.
क्या है मामला?: घटना सोमवार की बतायी जा रही है. दखनेर गांव के रहने वाले निवास सिंह परैया स्थित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे जमा करने गए थे. इसी बीच एक नाबालिग ने उनके झोले को काटकर 100-100 के नोट के चार बंडल उड़ा लिए. इसके बाद वह भाग रहा था, तभी निवास सिंह को इसकी भनक लगी और उन्होंने तुरंत मौके से ही नाबालिग को दबोच लिया. इसके बाद परैया थाना की पुलिस को इसकी सूचना दी गई.
पुलिस अभिरक्षा से फरार: परैया थाना की पुलिस नाबालिग को निरुद्ध करते हुए अग्रतर कार्रवाई में जुटी थी. पुलिस द्वारा उसके गिरोह का पता लगाने का काम भी किया जा रहा था. इस बीच, परैया थाना में निरुद्ध किया गया वह नाबालिग मंगलवार की सुबह को मौका देखकर पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला. फरार होने के बाद परैया थाना की पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसकी तलाश करने लगी.
रेलखंड पर मिला क्षत-विक्षत शव: पुलिस अभी उसकी खोजबीन कर ही रही थी कि भागने के कुछ देर बाद ही प्रभुआ गांव के सामने गया-डीडीयू रेलखंड पर एक शव होने की सूचना परैया थाना की पुलिस को मिली. ट्रेन से कटने के कारण शव क्षत-विक्षत हालत में था. परैया थाना की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पहचान कराई, तो वह शव उसी फरार नाबालिग का निकला. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया.
संदिग्ध मौत पर हड़कंप: इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भारी हड़कंप देखा जा रहा है. हालांकि, मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है. प्रथम दृश्यता ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है. हालांकि पुलिस हत्या, आत्महत्या है, या फिर कोई अन्य हादसा, इन सभी विभिन्न बिंदुओं और पहलुओं पर गहराई से छानबीन कर रही है. परैया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
सीसीटीवी की छानबीन: इस गंभीर मामले की जांच करने के लिए टिकारी एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल खुद परैया थाना पहुंचे. उनके नेतृत्व में थाने के आसपास और विभिन्न रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. टिकारी एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल ने बताया कि पूरे मामले की गहन जानकारी लेते हुए निष्पक्ष छानबीन की जा रही है और पुलिस की आगे की कार्रवाई तेजी से जारी है.
"नाबालिग का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है. घटना की जांच की जा रही है. पुलिस ने उसे रुपये छिनतई के आरोप में पकड़ा था. इसी दौरान वह भाग गया. इसके बाद उसका शव मिला है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -सुशांत कुमार चंचल, एसडीपीओ, टिकारी गया
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