ETV Bharat / state

चार महीने पहले हुई थी शादी, बुधवार को मिला शव; हत्या और आत्महत्या में उलझी पुलिस

गया में नव विवाहिता का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है जिसके बाद पुलिस ने हत्या-आत्महत्या को लेकर जांच शुरू कर दी. रिपोर्ट-रत्नेश

विवाहिता का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद
विवाहिता की संदिग्ध हालत में मिली डेड बॉडी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गयाजी : बिहार के गया में एक नवविवाहिता का पेड़ से लटका हुआ शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनसा गांव का है.

पुलिस ने की मृतक की पहचान : पुलिस ने मृतका की पहचान कर ली है. मृतका की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनसा गांव के सोनारिक मांझी की पुत्री पुतुल कुमारी के रूप में हुई है. ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक पुतुल कुमारी की शादी चार महीने पहले ही जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना के धुरियारी गांव के रहने वाले सिकंदर मांझी के साथ हुई थी. शादी के बाद वह अपने मायके को आई थी. इसी दौरान यह घटना सामने आई है.

मौके पर जांच करती पुलिस
मौके पर जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

हत्या की आशंका : वहीं, इस मामले को लेकर मृतका के मामा मिंटू मांझी ने पुतुल कुमारी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. मिंटू मांझी ने बताया, कि उसकी हत्या की गई है और हत्या की इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है. आत्महत्या दिखाने को लेकर शव को पेड़ से लटका दिया गया है. इस तरह का आरोप के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है.

हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच : वहीं, पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है. यह हत्या है या आत्महत्या, दोनों बिंदुओं पर पुलिस की पड़ताल जारी है. पुलिस का मानना है, कि प्रथम दृष्टतया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है. किंतु पुलिस हत्या के बिंदुओं पर भी जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार मृतका का मोबाइल मिला है. पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है.

मोबाइल और सीडीआर की भी जांच : सीडीआर से भी इस मामले के खुलासे में सफलता मिल सकती है. घटना के समय या उसके पहले पुतुल ने किस-किस से बात की थी, यह सीडीआर रिपोर्ट से सामने आ जाएगा. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मौत के कारण सामने आ सकेंगे.

''पेड़ से लटकता एक नवविवाहिता का शव बरामद किया गया है. पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर इस घटना के पङताल कर रही है. यह मामला आत्महत्या का है, या हत्या का, दोनों बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है. मोबाइल का सीडीआर खंगाला जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस घटना के खुलासे में मदद मिलेगी. जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा.''-देवराज इंद्र, थानाध्यक्ष मुफस्सिल, गया

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NEWLYWED WOMAN BODY RECOVERED
BODY RECOVERED GAYA
GAYA POLICE
पेड़ से लटका हुआ शव
GAYA WOMAN SUSPICIOUS DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.