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निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर की AI से बनी आपत्तिजनक फोटो वायरल, गया से आरोपी गिरफ्तार

गया: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर की एआई तकनीक से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. यह घटना गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र से जुड़ी है, जहां फोटो को फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और तकनीकी सेल ने जांच शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपी की पहचान हुई.

गिरफ्तार युवक की हुई पहचान: पुलिस ने फतेहपुर थाना के शब्दो गांव निवासी विकास कुमार यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर एआई टूल्स की मदद से निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर की तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप से संपादित करने और उन्हें वायरल करने का आरोप है. गिरफ्तारी छापेमारी के दौरान हुई, और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

तकनीकी जांच से मिली सफलता: मामले की जांच में फतेहपुर थाना पुलिस ने तकनीकी सेल की विशेष मदद ली. सोशल मीडिया पोस्ट की ट्रेसिंग और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर विकास कुमार यादव तक पहुंचा गया. थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम सक्रिय हुई और तकनीकी तरीके से जांच कर आरोपी को जल्द ही हिरासत में ले लिया गया. यह कार्रवाई मात्र 24 घंटे के भीतर पूरी हुई.

आरोपी ने मांगी माफी: वायरल पोस्ट के बाद विकास कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी. उसने दावा किया कि फोटो उसके पास आया था और उसने गलती से इसे शेयर कर दिया. आरोपी ने निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर से माफी मांगी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कार्रवाई की.

पुलिस ने लिया एक्शन: फतेहपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. उन्होंने बताया कि यह मामला महिलाओं की गरिमा और सार्वजनिक व्यक्तियों की छवि से जुड़ा है, इसलिए जांच को प्राथमिकता दी गई. आगे की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोप तय किए जाएंगे.