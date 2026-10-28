बिहार के इस गांव में हर असुविधा मौजूद है.. ना पानी, ना सड़क, ना बिजली.. घर का अंधेरा लकड़ी जलने पर छंटता है
बिहार का ऐसा गांव जहां लोगों का जीवन आदिम युग के दौर की तरह. बिजली नहीं तो सूखी लकड़ी जलाकर करते हैं रोशनी. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 28, 2026 at 9:01 PM IST
गया : चौथी कक्षा का छात्र विकास कुमार के सपने बड़े हैं. वह कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़-लिखकर मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, लेकिन स्थिति यह है कि पांचवीं बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है. मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे लिए सुविधा दे, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें.
विकास कुमार जैसे छात्रों की समस्या समझनी होगी तो आपको गया जिला मुख्यालय से लगभग 95 किलोमीटर दूर लूटीटांड़ गांव जाना होगा. जहां आजादी के दशकों बाद भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची. यहां के लोगों की समस्याएं आदिम युग के दौर की याद दिलाती है. अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र लूटीटांड़ के ग्रामीणों की भयावह स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शाम ढलते ही गांव में अंधेरा-ही-अंधेरा रहता है.
लकड़ी जलाकर करते हैं घरों में रोशनी
मजबूरी ऐसा है कि ग्रामीण दिन के उजाले में ही अपने सारे कामों को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि शाम होते ही उन्हें गुप अंधेरे से जूझना पड़ता है. यहां के लोगों के पास दीया-लालटेन जलाने के लिए तेल नहीं होते हैं. पैसे नहीं कि मोमबत्ती खरीद सकें. ऐसे में सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं. रात में उसे जलाते हैं और उसी रोशनी के सहारे अपनी जीवन की नैया को पार लगाते हैं. बच्चे भी इसी रोशनी में थोड़ी-बहुत पढ़ाई करते हैं. जैसे ही लकड़ियों की जलती रोशनी खत्म हुई, वैसे ही लोग ठहर जाते हैं. फिर कोई कामकाज नहीं होता, पढ़ाई भी खत्म हो जाती है.
''शाम होने के बाद जब तक लकड़ी जलती है हमलोग पढ़ पाते हैं. उसके बाद अंधेरा हो जाता है. पढ़ने का मन भी रहता है, फिर भी जाकर सोना पड़ता है. बहुत बुरा लगता है.''- दिव्या कुमारी, तीसरी कक्षा की छात्रा
पगडंडी और बड़े-बड़े चट्टानों से होकर गुजरते हैं लोग
लूटीटांड़ गांव में समस्याओं का अंबार है. इस गांव में न तो सड़क है, न बिजली, न ही मिडील स्कूल. चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, न ही आंगनवाड़ी केंद्र. नल-जल योजना, सिंचाई की सुविधा, पक्का मकान बस ख्वाब हैं. ईटीवी भारत की टीम जब यहां पहुंची, तो रास्ता बेहद संकीर्ण था. उसे रास्ता नहीं, पगडंडी कह सकते हैं, वो भी बेहद पतली. बीच-बीच में बड़े-बड़े गड्ढे, बड़े-बड़े चट्टान.
कंटीली पौधे से होकर ही इस गांव में पहुंचा जा सकता है. यह कोई मीटर दो मीटर नहीं, बल्कि 6 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी की जद्दोजहद होती है. ईटीवी भारत की टीम जब गांव में पहुंची, तो यहां हालात बद से बदतर मिले. यहां सिर्फ झोपड़ी वाले ही खपरैल घर नजर आते हैं. ऐसा लगता है जैसे सरकार-प्रशासन ने इस गांव में पक्का मकान नहीं देने की कसम खा ली हो.
''हम लोगों के लिए रोड नहीं है. किसी तरह से खटिया-मचिया पर मरीज को ले जाते हैं. आने-जाने में 2 घंटा लग जाता है क्योंकि सड़क ही नहीं है. ऐसे में कई बार मरीज की बीच रास्ते में ही जान चली जाती है. हम लोगों की मांग है कि बिजली और रोड जरूर मिलना चाहिए.''- रामेश्वर यादव, ग्रामीण
बिजली से महरूम हैं यहां के लोग
2010 में बना प्राथमिक विद्यालय लूटीटांड़ सीना तानकर बताता है कि पक्का मकान ऐसा होता है. लूटीटांड़ गांव में अलग-अलग टोले हैं. उन टोलों में पहुंचना भी बेहद मुश्किल है. यहां पहुंचते ही ग्रामीण अपनी पीड़ा बताते हैं. ग्रामीण बताते हैं कि आज तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया.
बिजली तो नहीं है, लेकिन गांव के दरवाजों पर बिजली मीटर लगे मिल जाएंगे, हालांकि बिजली रानी कब आएगी, एक बड़ा सवाल है. आजादी के कई दशक बाद कुछ वर्ष पहले यहां बिजली आई थी, तो लोगों को लगा था कि यहां विकास की रोशनी जल्द आएगी. किंतु बिजली आई और फिर ऐसी गई, कि फिर सालों से उसका दर्शन नहीं हुआ.
एक कुआं, जिससे बुझती है गांव की प्यास
लूटीटांड़ के ग्रामीण लालू सिंह भोक्ता बताते हैं कि यहां न तो बिजली है, न तो रोड, यहां कुछ भी नहीं है. नल-जल की योजना भी नहीं है. यहां एक कुआं है, जिससे पूरा गांव पानी पीता है. हम लोग काफी मुश्किल में दिन काट रहे हैं. मेरी उम्र 45 साल है, जब से होश हुआ है ऐसी ही स्थिति है.
''जब चुनाव का समय होता है तो वोट मांगने के लिए मुखिया, विधायक, सांसद अपने लोगों को भेजते हैं. जब वह जीत जाते हैं तो पलट कर हमारे गांव को नहीं देखते. हम लोग यहां से कई किलोमीटर दूर विश्रामपुर जाकर मोबाइल चार्ज करते हैं. हम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर मुख्य मार्ग पहुंचते हैं. 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पगडंडी से भी बुरी हालत में है.''- लालू सिंह भोक्ता, स्थानीय
गांव की व्यथा याद दिलाती है आदिम युग का दौर
इमामगंज प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक रहे लूटीटांड़ गांव की व्यथा आदिम युग के दौर की याद दिलाती है. लूटीटांड़ गांव में करीब 50 घर हैं. अलग-अलग जातियों के लोग निवास करते हैं. आदिवासियों जैसे जंगल में निवास करने वाली भोक्ता जाति के अलावे यहां महादलित और यादव जाति के लोग निवास करते हैं. करीब 400 से अधिक की आबादी है.
एक भी मैट्रिक पास नहीं, अंगूठा छाप का ठप्पा
लूटीटांड़ गांव किस युग में है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां एक भी मैट्रिक पास नहीं हैं. यहां अंगूठा छाप लोग ही निवास करते हैं. वर्ष 2010 के आसपास से यहां प्राथमिक विद्यालय लूटीटांड़ खुला. उसके बाद से बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और अब कुछ शिक्षा की रोशनी यहां जगी है. किंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ही पांचवी पास होते हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाती है. क्योंकि दूसरे स्कूल जाने के लिए कोई रोड नहीं है.
कई किलोमीटर दूर बाद जाने पर ही मुख्य मार्ग मिल पाता है. ऐसे में नौनिहाल स्कूल कैसे जाएंगे? नतीजतन बच्चों की पढ़ाई पांचवीं के बाद ही छूट जा रही है. ऐसे हालात खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं. किंतु उनके सपने समस्याओं के झंझावात में फंसकर चूर हो जा रहे हैं. आज तक इस गांव का कोई भी व्यक्ति नौकरी में नहीं है.
यहां कोई शिक्षक पढ़ाना भी नहीं चाहते
गांव के विजय यादव बताते हैं कि यहां 2010 में प्राथमिक विद्यालय खुला. हमारे गांव के साथ विडंबना देखिए कि कोई शिक्षक पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं. एक शिक्षक आते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को साथ में लाना पड़ता है क्योंकि अकेले आना काफी मुश्किल काम है. जंगल का इलाका है. रास्ते में जंगली जानवर का भी खतरा रहता है. जो भी शिक्षक यहां आते हैं, ट्रांसफर कराकर दूसरे जगह चले जाते हैं.
''यहां आने-जाने का साधन नहीं है. यहां शिक्षकों का पहुंचना भी काफी मुश्किल भरा कार्य है. मैं अकेला ऐसा शिक्षक हूं जो पिछले 14 सालों से यहां पढ़ा रहा हूं. काफी मुश्किल हालात के बीच मैं इस विद्यालय के लिए खुद को समर्पित किया है. मैं चाहता हूं कि यहां के लोगों को उनके हक मिले. रोड, बिजली सारी सुविधाएं मिले. ताकि यह भी आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके.''- नरेंद्र कुमार, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय लूटीटांड़
'जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं'
गांव के उन्नाव सिंह भोक्ता बताते हैं कि यहां कुछ मवेशी पालकर, लकड़ बेचकर और हल्की-फुल्की खेती कर ग्रामीण किसी तरह से अपना और परिवार का पेट पाल रहे हैं. वहीं लक्ष्मण यादव बताते हैं कि हम लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं. यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोगों के पास दीया-लालटेन जलाने के भी साधन नहीं है.
भारी-भरकम बजट.. फिर भी ये हाल!
जरा सोचिए यह स्थिति उस बिहार की है, जहां 2026-27 के लिए विधानसभा में 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश गया था. शिक्षा के लिए 68, 217 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 18,737 करोड़ रुपये का बजट दिया गया.
विकास का कार्य किया जा रहा है- BDO
इमामगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार से जब हमने इस विषय पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लूटीटांड़ गांव में विकास से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं. सड़क निर्माण का प्रपोजल तैयार हुआ है. बिजली की जो समस्या है, उसकी मुख्य वजह ग्रामीण के द्वारा कनेक्शन नहीं लिया जाना है. लूटीटांड़ के ग्रामीणों द्वारा विकास नहीं होने की बात कहना गलत है. गांव को विकसित करने की पूरी कोशिश हो रही है. लूटीटांड़ गांव के कुछ लोग अब वहां से कुछ दूरी पर नीचे में निवास करते हैं. अब लूटीटांड़ गांव में अब कम लोग ही रहते हैं. फिर भी विकास के काम की कोशिश हो रही है.
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