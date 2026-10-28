ETV Bharat / state

बिहार के इस गांव में हर असुविधा मौजूद है.. ना पानी, ना सड़क, ना बिजली.. घर का अंधेरा लकड़ी जलने पर छंटता है

गया : चौथी कक्षा का छात्र विकास कुमार के सपने बड़े हैं. वह कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़-लिखकर मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, लेकिन स्थिति यह है कि पांचवीं बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है. मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे लिए सुविधा दे, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

लकड़ी जलाकर करते हैं घरों में रोशनी

मजबूरी ऐसा है कि ग्रामीण दिन के उजाले में ही अपने सारे कामों को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि शाम होते ही उन्हें गुप अंधेरे से जूझना पड़ता है. यहां के लोगों के पास दीया-लालटेन जलाने के लिए तेल नहीं होते हैं. पैसे नहीं कि मोमबत्ती खरीद सकें. ऐसे में सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं. रात में उसे जलाते हैं और उसी रोशनी के सहारे अपनी जीवन की नैया को पार लगाते हैं. बच्चे भी इसी रोशनी में थोड़ी-बहुत पढ़ाई करते हैं. जैसे ही लकड़ियों की जलती रोशनी खत्म हुई, वैसे ही लोग ठहर जाते हैं. फिर कोई कामकाज नहीं होता, पढ़ाई भी खत्म हो जाती है.

''शाम होने के बाद जब तक लकड़ी जलती है हमलोग पढ़ पाते हैं. उसके बाद अंधेरा हो जाता है. पढ़ने का मन भी रहता है, फिर भी जाकर सोना पड़ता है. बहुत बुरा लगता है.''- दिव्या कुमारी, तीसरी कक्षा की छात्रा

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पगडंडी और बड़े-बड़े चट्टानों से होकर गुजरते हैं लोग

लूटीटांड़ गांव में समस्याओं का अंबार है. इस गांव में न तो सड़क है, न बिजली, न ही मिडील स्कूल. चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, न ही आंगनवाड़ी केंद्र. नल-जल योजना, सिंचाई की सुविधा, पक्का मकान बस ख्वाब हैं. ईटीवी भारत की टीम जब यहां पहुंची, तो रास्ता बेहद संकीर्ण था. उसे रास्ता नहीं, पगडंडी कह सकते हैं, वो भी बेहद पतली. बीच-बीच में बड़े-बड़े गड्ढे, बड़े-बड़े चट्टान.

कंटीली पौधे से होकर ही इस गांव में पहुंचा जा सकता है. यह कोई मीटर दो मीटर नहीं, बल्कि 6 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी की जद्दोजहद होती है. ईटीवी भारत की टीम जब गांव में पहुंची, तो यहां हालात बद से बदतर मिले. यहां सिर्फ झोपड़ी वाले ही खपरैल घर नजर आते हैं. ऐसा लगता है जैसे सरकार-प्रशासन ने इस गांव में पक्का मकान नहीं देने की कसम खा ली हो.

''हम लोगों के लिए रोड नहीं है. किसी तरह से खटिया-मचिया पर मरीज को ले जाते हैं. आने-जाने में 2 घंटा लग जाता है क्योंकि सड़क ही नहीं है. ऐसे में कई बार मरीज की बीच रास्ते में ही जान चली जाती है. हम लोगों की मांग है कि बिजली और रोड जरूर मिलना चाहिए.''- रामेश्वर यादव, ग्रामीण

लूटीटांड़ के ग्रामीण (ETV Bharat)

बिजली से महरूम हैं यहां के लोग

2010 में बना प्राथमिक विद्यालय लूटीटांड़ सीना तानकर बताता है कि पक्का मकान ऐसा होता है. लूटीटांड़ गांव में अलग-अलग टोले हैं. उन टोलों में पहुंचना भी बेहद मुश्किल है. यहां पहुंचते ही ग्रामीण अपनी पीड़ा बताते हैं. ग्रामीण बताते हैं कि आज तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया.

बिजली तो नहीं है, लेकिन गांव के दरवाजों पर बिजली मीटर लगे मिल जाएंगे, हालांकि बिजली रानी कब आएगी, एक बड़ा सवाल है. आजादी के कई दशक बाद कुछ वर्ष पहले यहां बिजली आई थी, तो लोगों को लगा था कि यहां विकास की रोशनी जल्द आएगी. किंतु बिजली आई और फिर ऐसी गई, कि फिर सालों से उसका दर्शन नहीं हुआ.

एक कुआं, जिससे बुझती है गांव की प्यास

लूटीटांड़ के ग्रामीण लालू सिंह भोक्ता बताते हैं कि यहां न तो बिजली है, न तो रोड, यहां कुछ भी नहीं है. नल-जल की योजना भी नहीं है. यहां एक कुआं है, जिससे पूरा गांव पानी पीता है. हम लोग काफी मुश्किल में दिन काट रहे हैं. मेरी उम्र 45 साल है, जब से होश हुआ है ऐसी ही स्थिति है.

बदहाल है लूटीटांड़ गांव के लोगों का जीवन (ETV Bharat)

''जब चुनाव का समय होता है तो वोट मांगने के लिए मुखिया, विधायक, सांसद अपने लोगों को भेजते हैं. जब वह जीत जाते हैं तो पलट कर हमारे गांव को नहीं देखते. हम लोग यहां से कई किलोमीटर दूर विश्रामपुर जाकर मोबाइल चार्ज करते हैं. हम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर मुख्य मार्ग पहुंचते हैं. 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पगडंडी से भी बुरी हालत में है.''- लालू सिंह भोक्ता, स्थानीय

गांव की व्यथा याद दिलाती है आदिम युग का दौर

इमामगंज प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक रहे लूटीटांड़ गांव की व्यथा आदिम युग के दौर की याद दिलाती है. लूटीटांड़ गांव में करीब 50 घर हैं. अलग-अलग जातियों के लोग निवास करते हैं. आदिवासियों जैसे जंगल में निवास करने वाली भोक्ता जाति के अलावे यहां महादलित और यादव जाति के लोग निवास करते हैं. करीब 400 से अधिक की आबादी है.

गैस नहीं, मिट्टी के चूल्हा पर बनता है खाना (ETV Bharat)

एक भी मैट्रिक पास नहीं, अंगूठा छाप का ठप्पा