ETV Bharat / state

एक इंच जमीन के लिए 3 को जिंदा जला कर मारने की कोशिश, ढाई महीने का बच्चा भी झुलसा

एक इंच जमीन के लिए अपने भाई, उसकी पत्नी और ढाई साल के भतीजे को जिंदा जला कर मारने की कोशिश गया में हुई..पढ़ें खबर-

Etv Bharat
जिंदा जलाकर मारने की कोशिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 18, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गयाजी में एक दंपति और उसके ढाई साल के बच्चे को जिंदा जलाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है, पिता पुत्र की हालत गंभीर है , तीनों घायल गयाजी के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बर्न वार्ड में भरती कराए गए हैं, घायलों ने आरोप परिवार के सदस्यों पर लगाया है. मामल गया जी के बोधगया थाना क्षेत्र के अमवा गांव का है. बीती मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे आपसी विवाद ने यह खौफनाक रूप ले लिया था.

जमीन बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद : बताया जा रहा है की जमीन बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में एक ही परिवार के तीन लोग आग की चपेट में आ गए. घायल नीलू कुमारी ने कहा कि बंटवारे में महज 1 इंच जमीन को लेकर भैसुर और जेठानी से लंबे समय से विवाद चल रहा था. आए दिन जान से मारने की धमकी दी जाती रही है. उन्होंने परिवार पर ही आरोप लगाते हुए कहा के कल देर रात को मुख्य दरवाजे के नीचे पेट्रोल छिड़क कर परिवार के लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें उनका ढाई साल का बच्चा भी गंभीर रूप से झुलस गए.

ETV Bharat
झुलसे लोग गया अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)

''भैंसुर और उसकी पत्नी के द्वारा कमरे के मुख्य दरवाजे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, ताकि हम लोग घर से बाहर भागने नहीं सकें, भगाने के दौरान ही हम लोग झुलसे हैं, मैं और मेरे पति राणा कुलेश्वर और ढाई साल का बेटा विष्णु आग की जद में आ गया. घर में बंटवारे के बाद काम लगा हुआ था, सभी लोग किचन में ही सो रहे थे तभी उनके घर में आग लगाई गई, शोर सुनकर भी भैसुर और उसकी पत्नी नहीं आई, जबकि आसपास के लोग दौड़े तभी जान बची.'' - नीलू कुमारी, पीड़ित

सरकारी शिक्षक हैं भैसुर : घायल महिला ने बताया कि उसकी शादी 2023 में राणा कुलेश्वर के साथ हुई थी. राणा कुलेश्वर सरकारी शिक्षक हैं, उनका बड़ा भाई मुकेश जिसने आगलगी की घटना को अंजाम दिया था वह भी सरकारी शिक्षक है. शादी के कुछ महीने के बाद से ही अचानक घर में बंटवारा को लेकर लड़ाई होने लगी थी. बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन इसी दौरान रात 2:30 बजे जानलेवा हमला किया गया है. उन्होंने कहा कि उनके ससुर रामसेवक पांच भाई हैं, ससुर के भाई लोग जानते हैं कि कौन ज्यादती कर रहा है. पिता भी हमारे पक्ष में ही हैं. उन्होंने आरोप लगाया की पूरी घटना सुनियोजित ढंग से की गई है.

पुलिस जांच में जुटी : उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, थानाध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि ''पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल था, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

LAND DISPUTE IN GAYA
जिंदा जला कर मारने की कोशिश
गया में जमीन विवाद
BIHAR NEWS
GAYA LAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.