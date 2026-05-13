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गया का केदारनाथ मार्केट बदहाल: सालाना करोड़ों का टैक्स, फिर भी महीने में सिर्फ एक दिन सफाई

यह बिहार की प्रसिद्ध मंडी के रूप में विख्यात है. राय बहादुर केदारनाथ ने गिफ्ट में दिया था. गया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट.

KEDARNATH MARKET GAYA BIHAR
गया का केदारनाथ मार्केट बदहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 8:35 PM IST

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गया: बिहार के गया का ऐतिहासिक केदारनाथ मार्केट अपनी बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी के कारण आंसू बहा रहा है. यह मार्केट आजादी से पहले का स्थापित है और यहां ताजे फलों तथा सब्जियों समेत अन्य सामग्री की बड़ी आढ़तिया मंडी है. लेकिन हैरानी की बात है कि जहां से नगर निगम को सालाना करोड़ों रुपये का टैक्स मिलता है, वहां सफाई महीने में सिर्फ एक दिन होती है.

ऐतिहासिक मंडी: गया का केदारनाथ मार्केट ऐतिहासिक है और यह बिहार की प्रसिद्ध फल व सब्जी की मंडी के रूप में जाना जाता है. इस कैंपस को वर्ष 1942 में यानी आजादी के पहले एक बड़े लैंडलॉर्ड राय बहादुर केदारनाथ ने गिफ्ट में दिया था. उन्होंने पांच बीघे का विशाल कैंपस तत्कालीन नगरपालिका को गिफ्ट में दिया था, जिस पर आज यह पूरा मार्केट बसा हुआ है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

रोजगार की संभावना: इस मार्केट की जमीन इतनी ज्यादा है कि इसमें सही नियोजन के जरिए हजारों लोगों को आसानी से रोजगार दिया जा सकता है. केदारनाथ मार्केट की जमीन का समुचित उपयोग कर इसे मल्टीप्लेक्स की तर्ज पर बनाने से यहां हजारों नई दुकानें खुल सकती हैं. इससे गया शहर में जगह-जगह लगने वाली फुटपाथी दुकानों की गंभीर समस्या से भी एक हद तक निजात मिल सकती है.

विकास का अभाव: सीमित सोच के कारण जिस तरह से वर्ष 1942 में इस केदारनाथ मार्केट की शुरुआत हुई थी, यह आज भी उसी यथावत रूप में मौजूद है. जहां से सालाना करोड़ों का टैक्स नगर निगम को जाता है, वहां महीने में सिर्फ एक ही दिन सफाई होना हैरान करता है. जानकार और दुकानदार बताते हैं कि व्यवस्था का यह हाल पूरी तरह से प्रशासनिक मनमानापन को दर्शाता है.

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पुराने ढर्रे पर व्यवस्था: एक सिस्टम के तहत यदि केदारनाथ मार्केट का संचालन हो, तो यहां की व्यवस्था को काफी कुछ भव्य और आधुनिक बनाया जा सकता है. किंतु पूर्व की तरह ही इस ऐतिहासिक केदारनाथ मार्केट को बनाए रखने की सोच ने इस स्थल के विकास को सीमित कर रखा है. यही वजह है कि केदारनाथ मार्केट की जो पुरानी तस्वीर लोगों के जेहन में थी, वही तस्वीर आज भी बनी हुई है.

आवारा पशुओं का डर: इस ऐतिहासिक मंडी परिसर में घुसते ही ग्राहकों और व्यापारियों को सबसे पहले खूंखार आवारा पशुओं से सामना करना पड़ता है. कई दफा ये आवारा पशु बाजार में आने वाले ग्राहकों और दुकानदारों के ऊपर बेहद हमलावर भी हो जाते हैं. वहीं दूसरी तरफ मार्केट के भीतर फैले गंदगी के अंबार को देखकर यहां आने वाले हर व्यक्ति को घोर आश्चर्य होता है.

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केदारनाथ मार्केट में फैला गंदगी काअंबार (ETV Bharat)

"यहां प्रतिदिन एक लाख लोग आते हैं और थोक-खुदरा व्यवसाय चलता है, किंतु व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है. यहां आवारा पशु घूमते रहते हैं, फिर भी नगर निगम कार्रवाई नहीं करता सिर्फ तोड़फोड़ उन्हें सूझता है, व्यवस्था की फिक्र नहीं है." - मोहम्मद रागिब, स्थानीय व्यवसायी

कचरे का अंबार: दुकानदारों द्वारा परिसर के भीतर जिस स्थान पर कचरा फेंका जाता है, वह भी इस चालू बाजार का एक मुख्य हिस्सा है. ऐसे में वहां से उठने वाली भीषण दुर्गंध के कारण ग्राहकों और दुकानदारों को दिन भर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बारिश होने की स्थिति में तो इस पूरे व्यापारिक केंद्र का नजारा और भी ज्यादा नारकीय हो जाता है.

बारिश में जलजमाव: दुकानदार बताते हैं कि यदि थोड़ी भी बारिश हो गई, तो फिर पूरे केदारनाथ मार्केट परिसर में घुटने भर पानी भर जाता है. चारों ओर भयंकर किच-किच हो जाती है और जलजमाव के कारण मार्केट में पैदल प्रवेश करना भी पूरी तरह मुश्किल हो जाता है. जहां-तहां फैली गंदगी और कीचड़ से जूझते हुए ही दुकानदार और ग्राहक यहां व्यापार करने को मजबूर हैं.

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थोक-खुदरा का केंद्र: ऐसी नारकीय स्थिति के बीच लोग मजबूरी में इस ऐतिहासिक मंडी में रोजाना फल और सब्जियों की खरीदारी करने आते हैं. यह मार्केट सुबह के 4:00 बजे से आढ़तिया फल-सब्जी के कारोबार से शुरू होता है और खुदरा मंडी के रूप में भी दिन भर संचालित रहता है. एक तरह से यह खुदरा और थोक दोनों तरह की मंडी का एक बड़ा केंद्र है.

देश भर में प्रसिद्धि: केदारनाथ मार्केट के इस परिसर में सूखे ताजे फल, ताजी सब्जी समेत अन्य कई प्रकार की जरूरी दुकानें संचालित होती हैं. किंतु मुख्य रूप से यह स्थान केवल ताजा फल और ताजी सब्जियों की बड़ी मंडी के रूप में ही पूरे इलाके में विख्यात है. केदारनाथ मार्केट का नाम और पहचान सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि देश भर के व्यावसायिक हलकों में है.

करोड़ों का कारोबार: इस ऐतिहासिक मंडी में देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न प्रकार के ताजे फल रोजाना ट्रकों के जरिए केदारनाथ मार्केट आते हैं. तकरीबन करोड़ों रुपये का कारोबार हर महीने केदारनाथ मार्केट की इस विशाल और प्रसिद्ध फल-सब्जी मंडी से संचालित होता है. प्रतिदिन यहां लगभग एक लाख लोगों की भारी आवाजाही थोक और खुदरा व्यापार के लिए होती है.

टॉयलेट का अभाव: बाजार में अपनी 60 साल पुरानी पुश्तैनी दुकान चलाने वाले व्यवसायी मोहम्मद असरूल ने गुस्से में कहा कि यहां सालों भर परेशानियां हैं. हमारे पिताजी इस दुकान को चलाया करते थे, अब मैं चलाता हूं.

"यहां कोई सुविधा नहीं दी गई है. गंदगी रहती है और इतने बड़े ऐतिहासिक मार्केट में एक अदद टॉयलेट भी अब तक नहीं है." - मोहम्मद असरूल, व्यवसायी

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मार्केट में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा (ETV Bharat)

उपेक्षित हैं त्योहार: स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन को व्यवस्था को ठीक करने की कोई फिक्र नहीं है. इस मार्केट में काफी गंदगी रहती है क्योंकि महीने में सिर्फ एक दिन ही सफाई कर्मियों द्वारा यहां सफाई होती जाती है. यदि उस दिन कोई बड़ा पर्व-त्योहार आ गया, तो उस दिन भी सफाई ठप रहती है और अगले महीने की 1 तारीख का इंतजार करना पड़ता है.

आधुनिक तकनीक की मांग: व्यापारी बताते हैं कि बरसात के दिनों में पूरा परिसर कीचड़ से भर जाता है और चारों तरफ पानी का जमाव हो जाता है. यह एक ऐतिहासिक मार्केट है, किंतु प्रशासनिक उपेक्षा के कारण अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को पूरी तरह मजबूर है. दुकानदार मांग करते हैं कि इस मंडी को बेहतरीन आधुनिक तकनीक के साथ एक सुंदर मार्केट के रूप में बदला जाए

"इसी कैंपस में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा है. किंतु दुख की बात है कि उस प्रतिमा के पास ही दुकानों के बोरों के छल्ले रख दिए जाते हैं. जब हम लोग उनकी पुण्यतिथि या जयंती पर वहाँ पहुँचते हैं, तो यह नज़ारा देखकर काफी दुःख होता है." - विजय कुमार मिठ्ठू, पुरानी धरोहरों के जानकार

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कबाड़ बना टाउन हॉल: इसी परिसर में स्थित ऐतिहासिक जवाहर टाउन हॉल कभी शहर के बड़े राजनीतिक और सामाजिक फंक्शन के आयोजनों के लिए जाना जाता था. इसके लिए यहां एक बड़ा भव्य हॉल बनाया गया था, किंतु अब प्रशासन ने इसे सिर्फ ईवीएम और निगम के स्टोर के रूप में छोड़ दिया है. आलम यह है कि इस ऐतिहासिक टाउन हॉल के बरामदे में भी सब्जियों की बोरियां लदी रहती हैं.

ठंडे बस्ते में योजना: विजय कुमार मिठ्ठू बताते हैं कि केदारनाथ मार्केट को कई मंजिला आधुनिक मल्टीप्लेक्स बनाने की एक योजना थी, जो अब ठंडे बस्ते में चली गई है. जबकि यहां प्रतिदिन देश के अलग-अलग कोनों से सैकड़ों ट्रक ताजा फल और सब्जियां लेकर अहले सुबह 4:00 बजे ही पहुंच जाते हैं. 160 वर्ष पुराने इस गया शहर के इस ऐतिहासिक मार्केट को मल्टीप्लेक्स बनाना बेहद जरूरी है.

कैंपस में ही अफसर: विजय कुमार मिठ्ठू बताते हैं कि इसी केदारनाथ मार्केट कैंपस के भीतर गया सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) का कार्यालय स्थित है. इसके अलावा इसी परिषद में गया नगर निगम का मुख्य कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय भी संचालित होते हैं. इसके बावजूद केदारनाथ मार्केट की सूरत और सीरत आज तक नहीं बदल पाई है, जिसे बदलना काफी जरूरी है.

मेयर का कोई पक्ष नहीं: इस संबंध में केदारनाथ मार्केट की बदहाली और दुकानदारों की समस्याओं पर गया के मेयर का पक्ष लेने का प्रयास किया गया. हमने उनके ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर कॉल भी किया, किंतु उनसे संपर्क नहीं हो सका जिसके कारण नगर निगम का पक्ष सामने नहीं आ पाया है.

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