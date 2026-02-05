गया जंक्शन पर 45 दिनों का मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनों के रूट बदले, रेलवे ने बताई वजह
अगर आप बिहार के इस रूट पर यात्रा करने का प्लान बना रहे है, तो घर से निकलने से पहले इस खबर को पढ़ लीजिए
Published : February 5, 2026 at 12:37 PM IST
गया: डीडीयू मंडल अंतर्गत गया जंक्शन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की दिशा में पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है. इसी क्रम में गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर अंतिम चरण के कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा 5 फरवरी से 23 मार्च तक कुल 45 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया गया है. इस अवधि में संबंधित प्लेटफॉर्म यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे.
पटना-गया रूट पर मेगा ब्लॉक : मेगा ब्लॉक के चलते गया जंक्शन होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. इसी कड़ी में राजगीर–बनारस के बीच संचालित 14223/14224 बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस आगामी 45 दिनों तक अपने नियमित मार्ग पटना-गया-डीडीयू के बजाय पटना-आरा-सासाराम-डीडीयू मार्ग से संचालित की जाएगी.
पटना-गया पैसेंजर 21 मार्च तक रद्द : मेगा ब्लॉक का असर पटना गया रूट पर सबसे ज्यादा पड़ेगा. पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक, ''पटना गया पैसेंजर ट्रेन को फिलहाल 21 मार्च तक रद्द कर दिया गया है. इस रूट पर चलने वाली 8 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि कुछ का समापन पहले ही कर दिया गया है.''
पटना से गया आने वाली ट्रेनें चाकंद तक : वहीं, पटना से भभुआ रोड के बीच चलने वाली 13243/13244 पटना-भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो आमतौर पर पटना-गया-भभुआ रोड मार्ग से चलती है, अब अस्थायी रूप से पटना-आरा-सासाराम-भभुआ रोड होकर चलाई जाएगी. वहीं पटना से गया आने वाली मेमू ट्रेनें अब गया नहीं बल्कि चाकंद तक ही जाएगी.
रेलवे द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार, परिवर्तित मार्ग में 13243/44 भभुआ रोड-पटना इंटरसिटी का ठहराव आरा जंक्शन पर पूर्ववत रहेगा. अप दिशा में यह ट्रेन सुबह 08:22 बजे आरा पहुंचेगी, जहां 2 मिनट ठहराव के बाद 08:24 बजे पटना के लिए रवाना होगी. डाउन दिशा में भी आरा जंक्शन पर ट्रेन का ठहराव निर्धारित रहेगा.
कोसी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन : मेगा ब्लॉक का असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी दिख रहा है. कोसी एक्सप्रेस, जो पूर्णिया कोर्ट से चलकर हटिया तक जाती है. अब बख्तियारपुर से बिहारशरीफ, राजगीर व तिलैया होकर रांची की तरफ जाएगी. रेलवे ने यात्रियों को यात्रा करने से पहले समय सारिणी जांचने की सलाह दी है.
ट्रेन पकड़ने से पहले देख ले समय सारिणी : रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व परिवर्तित मार्ग और समय सारिणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
