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गयाजी पितृपक्ष मेला 2026: घर बैठे एक क्लिक में मिलेगी पिंडदान की सभी जानकारी

गयाजी पितृपक्ष मेला 2026 के लिए एआई गूगल ट्रांसलेटर, वेबसाइट और 'पिंडदान गयाजी' मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है. रिपोर्ट-सरताज अहमद

gaya ji pitrupaksha mela 2026
गयाजी पितृपक्ष मेला 2026 एप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 7:39 PM IST

4 Min Read
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गयाजी: बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेला 2026 के शुरू होने में अब 5 दिन शेष बचे हैं. प्रशासनिक स्तर से की गई विशेष तकनीकी तैयारियों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है. गया डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि इस बार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. पहली बार जिस प्रदेश के तीर्थयात्री होंगे, उनकी स्थानीय भाषा में 'मे आई हेल्प यू' डेस्क कनेक्ट करेगा. इससे दूसरे राज्यों के लोग अपनी समस्याओं का समाधान अपनी भाषा में करा पाएंगे.

क्या है विशेष सुविधा?

डीएम ने बताया कि पहली बार बहुभाषीय सुविधा को विशेष रूप से शामिल किया गया है. अलग-अलग राज्यों एवं देशों से आने वाले श्रद्धालुओं की भाषा अलग होने के कारण उन्हें स्थानीय स्तर पर जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है. इसके लिए इस वर्ष पहली बार एआई फीचर के साथ Google Translator की सुविधा भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.

"मेला क्षेत्र में संचालित काउंटरों पर आवश्यकता के अनुसार Google Translator डिवाइस के माध्यम से अलग-अलग भाषा बोलने वाले तीर्थयात्रियों को जानकारी दी जाएगी. इससे भाषा को लेकर होने वाली समस्या खत्म हो जाएगी." -शशांक शुभंकर, डीएम, गया

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बैठक करते गया डीएम शशांक शुभंकर (ETV Bharat)

गयाजी प्रशासन द्वारा एप जारी

जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि श्रद्धालुओं को डिजिटल माध्यम से सहायता पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष मोबाइल ऐप और एक आधिकारिक वेबसाइट भी जारी की गई है. यह दोनों प्लेटफार्म गयाजी आने वाले श्रद्धालुओं को सही समय पर सही एवं आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए गए हैं.

  • बेवसाइट: https://pinddaangaya.bihar.gov.in/ (गयाजी आने से पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें)
  • ऐप: Pind Daan Gaya Ji (अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें)

क्या ऐप है?

जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के अनुसार यह Pind Daan Gaya Ji मोबाइल ऐप तीर्थयात्रियों के लिए एक डिजिटल गाइड की तरह काम करेगा. इस ऐप को इस प्रकार तैयार किया गया है कि तीर्थयात्री यात्रा से पहले और गयाजी पहुंचने के बाद भी इसका पूरा लाभ ले सकें.

"मेला क्षेत्र में रहते हुए भी लोग अपने मोबाइल फोन से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस ऐप और वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्रियों को एक क्लिक में पिंडदान एवं धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी." -शशांक शुभंकर, डीएम, गया

क्या-क्या सुविधा है?

जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के हवाले से बताया गया कि इस ऐप पर यात्रा, आवासन, भोजन और पिंडदान की पूरी जानकारी होगी. इसके साथ ही ट्रैफिक, पार्किंग, टिकट और मेला क्षेत्र से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं. ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण, खोया-पाया, आपातकालीन संपर्क, पंडा जी एवं वेदियों की जानकारी, शौचालय, पेयजल, स्वास्थ्य एवं पुलिस कैंप की जानकारी भी मिलेगी. श्रद्धालु रेलवे एवं हवाई यात्रा संबंधी नवीनतम सूचनाएं भी प्राप्त कर सकेंगे.

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प्ले स्टोर पर एप उपलब्ध (ETV Bharat)

कैसे इस्तेमाल करना है?

तीर्थयात्री मेला क्षेत्र में पहुंचने के बाद आवश्यक जानकारी एवं सहायता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे. ऐप का इंटरफेस बहुत ही सरल बनाया गया है. यदि किसी तीर्थयात्री को कोई समस्या आती है, तो वे अपनी प्रतिक्रिया अथवा शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. इससे मेला अवधि के दौरान सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करने तथा उपलब्ध सेवाओं में आवश्यक सुधार करने में प्रशासन को सहायता मिलेगी.

चैट बॉट भी उपलब्ध

जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि वेबसाइट पर एकीकृत तीर्थयात्री सहायता चैट बॉट भी उपलब्ध है. इसके माध्यम से उपयोगकर्ता आवश्यक जानकारी बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे. आवासन, आपातकालीन संपर्क, विभिन्न सेवाओं एवं उनके स्थान से संबंधित उपयोगी जानकारी चैट बॉट के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी. मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्री मेला क्षेत्र में पहुंचने के बाद भी हर जरूरी सहायता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे.

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