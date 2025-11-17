बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे मांझी के बेटे संतोष सुमन? गया में उठी मांग

ETV Bharat / state

नित्यानंद राय के साथ संतोष सुमन (Social Media X)
गया: बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एनडीए में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज है. एनडीए की बैठकों का दौर जारी है. इस बीच एनडीए घटक के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अपेक्षा जाहिर की है. नेताओं का कहना है, कि इससे मगध का संपूर्ण विकास होगा. मगध क्षेत्र की कई योजनाएं लंबित हैं, जो पूरी हो सकेगी.

संतोष सुमन को डिप्टी सीएम बनाने की मांग: जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कई नेताओं ने की है. संतोष सुमन वर्तमान में मंत्री पद पर रहे हैं. अब जब चर्चा हो रही है, कि हम पार्टी से एक ही मंत्री बनेगा, तो ऐसे में संतोष कुमार सुमन को डिप्टी सीएम बनाने की मांग तेज हुई है. एनडीए के घटक जदयू, हम के नेताओं ने इस तरह की मांग की है.

संतोष सुमन को डिप्टी सीएम बनाने की मांग (ETV Bharat)

JDU नेता ने की मांग: जदयू नेता सब्लू खान का कहना है, कि हमारी ओर से इस तरह की मांग की जा रही है. यह जनता की मांग है. जनता चाहती है, कि इमामगंज गया या पड़ोसी जिलों का विकास करने के लिए मांझी जी के बेटे संतोष कुमार सुमन को डिप्टी सीएम बनाया जाए. हम लोग पटना में इस बात को रखेंगे. हालांकि एनडीए का जो फैसला होगा, वह मान्य होगा.

"गया की जनता की ओर से हम लोगों की डिमांड है, कि संतोष कुमार सुमन को डिप्टी सीएम बनाया जाए. इमामगंज में ग्यारह महीने में जितना विकास का कार्य हुआ है, उतना आजादी के बाद किसी ने नहीं किया. छूटे सारे कामों को पूरा किया जाएगा. संतोष कुमार सुमन के डिप्टी सीएम बनने से कई लंबित योजनाएं आसानी से क्रियान्वित हो सकेंगी."- सब्लू खान, जदयू नेता

santosh suman
पत्नी दीपा मांझी के साथ संतोष सुमन (Social Media X)

"संतोष कुमार सुमन महादलित परिवार से आते हैं और सभी का सम्मान करते हैं. यदि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो यह क्षेत्र का सौभाग्य होगा. मुझे लगता है कि यदि सीएम नीतीश कुमार के पास यह बात जाती है, कि महादलितों के विकास के लिए संतोष कुमार सुमन को डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो वे गुरेज नहीं बरतेंगे."- मोहम्मद अलेक्जेंडर खान, जदयू नेता

'बड़ा और अच्छा कदम होगा': इस संबंध में हम के नेता दिवाकर कुमार कहते हैं, "जनता चाहती है कि जब एनडीए को पूर्ण जनादेश मिला है, तो ऐसे में महादलित के विकास और गया के पूरी तरह से उत्थान के लिए कुछ अलग करना होगा. इसमें संतोष कुमार सुमन को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, तो यह मील का पत्थर वाली बात साबित होगी. निश्चित तौर पर यह कदम अगर उठाया जाता है, तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी."

वहीं, इस संबंध में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री संतोष कुमार सुमन बताते हैं, कि बिहार के तमाम मतदाता जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. यह विकास की जीत है. जनता की जीत है. वहीं, डिप्टी सीएम को लेकर उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री बनाने का कोई मामला नहीं है. हम लोग काम करते हैं जो काम दिया जाएगा वह काम करेंगे.

santosh suman
सम्राट चौधरी के साथ संतोष सुमन (Social Media X)

"जनता ने मुहर लगाया है. करीब 70% पूरे बिहार में मतदान हुआ. यह लोकतंत्र की जीत है. एनडीए की प्रचंड बहुमत को बिहार के विकास के लिए लगाएंगे. जनता का आशीर्वाद है. जनता को मांग करने का अधिकार है, वह मांग करेगी. एनडीए की बैठक में जो तय होगा, वह मंजूर होगा."- संतोष कुमार सुमन, हम पार्टी के अध्यक्ष व निवर्तमान मंत्री

