ETV Bharat / state

बिहार के 'कुंवारे लड़कों के गांव' की दर्दनाक कहानी, न सड़क बनी न दुल्हन आई

बिहार के 'कुंवारे लड़कों के गांव' की दर्दनाक कहानी. शादी के इंतजार में इनकी उमर भी निकल गई लेकिन..पढ़ें रत्नेश कुमार की रिपोर्ट

गांव-वालों की दर्दनाक कहानी
गांव-वालों की दर्दनाक कहानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 11:30 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार में विकास और सड़क निर्माण के बड़े-बड़े दावों के बीच गया जिले का गुलरियाचक गांव आज भी बुनियादी सुविधा से वंचित है. आजादी के बाद से अब तक यहां सड़क नहीं पहुंची. सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क नहीं बनने की वजह से पूरे गांव की जिंदगी ठहर गई है.

गांव-वालों की दर्दनाक कहानी : गुलरियाचक गांव में सड़क और पुल न होने के कारण रिश्ते टूट जा रहे हैं, शादियां रुक जाती हैं, एंबुलेंस नहीं पहुंचती, प्रसव के लिए महिलाओं को खाट पर ढोना पड़ता है और बच्चे कीचड़ पार करके स्कूल जाते हैं. दूसरे गांव के ग्रामीण कहते हैं—''जिस गांव में सड़क नहीं, वहां हम अपनी बेटी कैसे ब्याह दें.''

कुंवारे लड़कों के गांव' की दर्दनाक कहानी (ETV Bharat)

नेशनल हाईवे से 2 किमी दूर सड़क को तरसते ग्रामीण : टिकारी प्रखंड का गुलरियाचक गांव आज भी सड़क के इंतजार में है. मुख्य सड़क स्टेट हाईवे-69 से गांव तक करीब 2 किलोमीटर की दूरी आज तक पक्की सड़क से नहीं जुड़ सकी है. गांव के लोग बताते हैं कि यही 2 किलोमीटर उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन गई है. सड़क नहीं होने से न सिर्फ विकास रुका है, बल्कि सामाजिक जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

पगडंडी पर चलकर पहुंचते हैं गांव : पहले यहां सिर्फ आरी जैसी पगडंडी थी, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल था. बाद में ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर मिट्टी डलवाई, तब जाकर रास्ता थोड़ा चलने लायक बना. फिर भी गांव में आज तक चार पहिया वाहन नहीं पहुंच सकते. किसी तरह बाइक आती है, लेकिन बारिश होते ही बाइक भी बंद हो जाती है और लोगों को हाथ में चप्पल लेकर कीचड़ से गुजरना पड़ता है.

गुलरियाचक गांव में जाने का मुख्य मार्ग
गुलरियाचक गांव में जाने का मुख्य मार्ग (ETV Bharat)

गांव के युवाओं की टूट जाती है शादी : गांव वालों का सबसे बड़ा दर्द शादियों को लेकर है. ग्रामीण बताते हैं कि यहां के लड़कों की शादी बहुत देर से होती है और लड़कियों के रिश्ते भी टूट जाते हैं. जब कोई रिश्ता देखने आता है, तो सड़क की हालत देखकर साफ कह देता है—“जहां सड़क ही नहीं, वहां शादी करके क्या करेंगे?” हाल ही में गांव की एक लड़की की शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि बारात लाने-ले जाने की सुविधा नहीं थी.

ETV Bharat
ETV Bharat (ETV Bharat)

कई युवाओं की निकली शादी की उम्र : ग्रामीणों का कहना है कि लड़की पक्ष तो एक दिन के लिए आता है, फिर भी शादी तोड़ देता है. ऐसे में लड़कों की शादी कितनी मुश्किल से होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. कई युवक उम्र निकल जाने के बाद भी अविवाहित रह जाते हैं. लोग मजबूरी में जैसे-तैसे रिश्ते तय करते हैं.

''2 किलोमीटर लंबी सड़क नहीं बनने के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. लड़की वाले यहां आते हैं लेकिन बदहाली देखकर भड़क जाते हैं. यहां शादियां नहीं करना चाहते. लड़के लड़कियों की शादियों पर आफत है.''- राजेश यादव, ग्रामीण, गुलरियाचक

गांव वालों ने चंदा लगाकर चौड़ी की सड़क
गांव वालों ने चंदा लगाकर चौड़ी की सड़क (ETV Bharat)

बीमार पड़े तो भगवान ही मालिक : गांव में आज तक एंबुलेंस नहीं पहुंची. यदि कोई बीमार पड़ जाए या किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो, तो उसे खाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है. वहां से वाहन मिलने पर अस्पताल पहुंचाया जाता है. कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने से लोगों की जान तक चली गई.

खाट ही एंबुलेंस : ग्रामीणों का कहना है कि यहां खाट ही एंबुलेंस है. अगर गांव में आग लग जाए तो अग्निशमन वाहन भी नहीं पहुंच सकता. आपातकाल की हर स्थिति में ग्रामीण खुद ही अपनी लड़ाई लड़ते हैं. सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को होती है.

''किसी महिला की डिलीवरी होती है, तो उसे खाट पर टांगकर ले जाना पड़ता है. कई लोगों की सही समय पर इलाज नहीं मिलने से जान भी चली गई है. यहां अच्छे-अच्छे कुटुंब आकर इन सब हालात को देखकर भाग जाते हैं.''- राजेश यादव, ग्रामीण, गुलरियाचक

बारिश में मिट्टी की सड़क परेशानी का शबब
बारिश में मिट्टी की सड़क परेशानी का शबब (ETV Bharat)

स्कूल है लेकिन रास्ता नहीं : गांव में प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन वहां पढ़ाने आने वाले शिक्षकों को भी अपनी बाइक मुख्य सड़क पर खड़ी करनी पड़ती है. इसके बाद वे 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं. बरसात में जूते-चप्पल हाथ में लेकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है.

''बच्चे स्कूल आने में कई बार फिसलकर गिर जाते हैं. इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता है. बारिश में स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या काफी घट जाती है. स्कूल के शिक्षकों को यहां आने में काफी मुश्किलें होती हैं. 2 किलोमीटर पहले ही साधन हाईवे पर छोड़कर आना पड़ता है.''-सागर रंजन, प्रधान शिक्षक, गुलरियाचक 2

गांव के बाहर 2 किमी हाईवे तक जाने का मुख्य मार्ग
गांव के बाहर 2 किमी हाईवे तक जाने का मुख्य मार्ग (ETV Bharat)

पाइप बिछ गई पानी नदारद : ग्रामीण बताते हैं कि सिर्फ सड़क ही नहीं, नल-जल योजना भी यहां अधूरी पड़ी है. टंकी लग गई, पाइप भी बिछी, लेकिन पानी आज तक नहीं आया. यानी गांव आज भी सड़क और पानी दोनों जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है.

कर्पूरी ठाकुर भी कर चुके हैं गांव का पैदल भ्रमण : इस गांव से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की भी एक कहानी जुड़ी है. वर्ष 1983 में वह गांव में एक शादी समारोह में पहुंचे थे. उनका वाहन मुख्य सड़क पर ही रुक गया था और उन्हें 2 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचना पड़ा था. गांव की हालत देखकर उन्होंने सड़क बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह वादा भी अधूरा रह गया.

''1983 में कैलाश यादव की पुत्री की शादी में गुलरियाचक गांव में कर्पूरी ठाकुर का आगमन हुआ था. तब उन्होंने यहां देखा था, कि सड़क नहीं है. उन्हें भी पैदल आना पड़ा था. उन्होंने भी आश्वासन दिया था, कि यहां की सड़क बनाई जाएगी. किंतु आज तक सड़क नहीं बनी.''- नीतीश कुमार, ग्रामीण, गुलरियाचक गांव

कच्ची सड़क से स्कूल जाते गांव के बच्चे
कच्ची सड़क से स्कूल जाते गांव के बच्चे (ETV Bharat)

'सिर्फ वोट मांगने आते हैं नेता' : ग्रामीणों का कहना है कि सांसद, विधायक, मंत्री—सब वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई लौटकर नहीं देखता. गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी, तब भी यही हालत थी और अब वे नाती-पोते वाली हो गईं, लेकिन सड़क नहीं बनी.

''यहां आज तक रोड नहीं बना. यहां कर्पूरी ठाकुर आए फिर भी सड़क नहीं बनी. यहां सांसद अभय कुशवाहा, टिकारी के पूर्व विधायक अनिल कुमार और वर्तमान विधायक अजय दांगी भी आए. किंतु कोई इस सड़क को नहीं बना सका. हमारी पतोहू बीमार थी, उसे टांग कर खाट पर अस्पताल ले जाना पड़ा. सब जगह सड़क बन रही है, पर हमारे गांव में क्यों नहीं बन रही है.''- बुजुर्ग महिला, गुलरियाचक गांव

गुलरियाचक गांव का प्राथमिक विद्यालय
गुलरियाचक गांव का प्राथमिक विद्यालय (ETV Bharat)

1500 की आबादी कई दशक से परेशान : करीब 250 घरों और 1500 से अधिक आबादी वाले गुलरियाचक, छक्कन बीघा और खेवन बीघा जैसे गांव आज भी सड़क के बिना संघर्ष कर रहे हैं. ग्रामीणों में सांसद और विधायकों के प्रति भारी नाराजगी है. उनका कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है, जमीन पर कुछ नहीं होता.

कब बनेगी सड़क? : हालांकि टिकारी विधायक अजय दांगी ने कहा है कि मामला संज्ञान में है और सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्होंने वर्षों से सिर्फ आश्वासन सुना है, अब उन्हें सड़क बनती हुई देखनी है.

गुलरिया चक गांव में एमजीनरेगा
गुलरिया चक गांव में एमजीनरेगा (ETV Bharat)

MMGSY और PMGSY के बावजूद अछूता है गांव : बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 100 से अधिक आबादी वाले गांव को सड़क के माध्यम से मुख्य गांव को जोड़ा जाता है. लेकिन यह गांव न तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ सका और न ही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन पाया. लगता है सरकार इस गांव को भूल चुकी है. सिर्फ वोट के समय नेता इसे ढूंढ लेते हैं. PMGSY के तहत 500+ आबादी वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है.

गांव में नहीं पहुंचती एंबुलेंस
गांव में नहीं पहुंचती एंबुलेंस (ETV Bharat)

बिना सड़क के घिसटती जिंदगी : गुलरियाचक की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन हजारों बस्तियों की कहानी है जो विकास के दावों के बीच आज भी बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं. यहां लोगों का सवाल सीधा है—''जब सड़क ही नहीं, तो जिंदगी कैसे चलेगी?''

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

कुंवारे लड़कों का गांव
सड़क नहीं तो शादी नहीं
NO ROAD NO MARRIAGE
GAYA GULARIA CHAK VILLAGE
CIVIC ISSUES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.