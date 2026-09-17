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बिहार के इस गांव में नारकीय जीवन, केंद्रीय मंत्री के गढ़ में 3 KM कच्ची सड़क पर हर साल टूट रहे ग्रामीणों के हाथ-पैर

"चुनाव के समय में प्रत्याशियों और पार्टियों के प्रचारक आते हैं तो सड़क बनाने का वादा करते हैं. जीत दर्ज करने के बाद एमएलए साहब क्या उनके प्रचारक भी नहीं आते हैं. जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, तब अधिकारियों ने हमें उनके सामने इस बात को रखने से ये कहकर मना कर किया था कि सड़क टेंडर में है, लेकिन एक साल गुजर गया आज तक कोई काम नहीं हुआ." - अनुराग कुमार, ग्रामीण युवक

अनुराग कुमार आगे कहते हैं कि चुनाव के समय में प्रत्याशियों और पार्टियों के प्रचारक आते हैं तो सड़क बनाने का वादा करते हैं. जीत दर्ज करने के बाद एमएलए साहब क्या उनके प्रचारक भी नहीं आते हैं. हैरानी की बात तो यह है कि गांव की सीमा तक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, तब अधिकारियों ने हमें उनके सामने इस बात को रखने से ये कहकर मना कर किया था कि सड़क टेंडर में है, लेकिन एक साल गुजर गया आज तक कोई काम नहीं हुआ.

वहीं सरकारी दावों की पोल खोलते गांव के अनुराग कुमार कहते हैं कि पिछले कई सालों से सड़क निर्माण कराने को संघर्ष कर रहे हैं, आज तक कोई सटीक उपाय नहीं हो पाया. अनुराग कहते हैं कि गांव में प्राथमिक विद्यालय तो है लेकिन 5वीं के आगे की शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को हर दिन इसी कच्ची सड़क पर कीचड़ में सन कर 3 किमी पैदल चलते हुए मुख्यमंत्री पक्की सड़क तक जाना पड़ता है. अनुराग के मुताबिक सरकार और प्रशासन दावा करते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है लेकिन यह स्थिति दावों को आइना दिखाती है.

"गांव के लोगों के साथ ही दूसरे गांव के लोग भी प्रभावित हैं. हम आज भी पक्की सड़क को तरस रहे हैं यह सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है.हम लोगों का जीवन बरसात क्या गर्मी में भी किसी नरक से कम नहीं है, बड़े-बड़े गड्ढे सड़क पर हैं और लोग गिरते-पड़ते पहुंचते हैं."- मनोज यादव, स्थानीय ग्रामीण

गांव के मनोज यादव कहते हैं कि गांव के लोगों को तो समस्या है ही लेकिन दूसरे गांव भी प्रभावित हैं. आजादी के बाद भी अगर लोग पक्की सड़क को तरस रहे हैं तो यह सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है. हम लोगों का जीवन बरसात क्या गर्मी में भी किसी नरक से कम नहीं है, बड़े-बड़े गड्ढे सड़क पर हैं और लोग गिरते-पड़ते पहुंचते हैं.

बरसात में यह सड़क सबसे व्यस्त हो जाती है क्योंकि बिकोपुर होकर घोड़ीघाट सिलदाहा बाजार जाने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं. बिकोपुर और घोड़ीघाट सिलदाहा बाजार के बीच एक बड़ी मोरहर नदी है जिस पर पुल नहीं बना है, जिससे गंगटी का रास्ता ही एकमात्र विकल्प बचता है.

वहीं पुल से गांव होते हुए गया जिला की सीमा तक लगभग 3 किमी सड़क है जो खेत और आहर की पिंड से होकर गुजरती है. यही रास्ता झारखंड के तेतरिया, घोड़ीघट, जुलाहबीघा, नौका डीह, हुमा जान, भरही और अन्य गांवों को भी आपस में जोड़ता है.

गंगटी गांव गयाजी मुख्यालय से 85 किमी दूरी पर स्थित इमामगंज प्रखंड के अंतिम छोर पर है. गांव तक पहुंचने के लिए इमामगंज कोठी रास्ते पर स्थित बाहा मोड़ से पहले संपर्क रास्ते पर मुड़ना पड़ता है. गांव से पहले एक नदी है जिस पर पुल तो बना है लेकिन नदी को पार करते ही कच्ची सड़क शुरू हो जाती है.

गांव की आबादी 250 घरों से अधिक होगी लेकिन इस गांव से होकर गुजरने वाली सड़क 50 हजार से अधिक आबादी को जोड़ती है. इन दिनों इस सड़क से चलने वाले लोग गिरते-पड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं. इसकी मुख्य वजह सिर्फ पक्की सड़क का नहीं होना है.

गया: बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के कई इलाके आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहे हैं. इन्हीं में एक गया जिला के अंतिम छोर पर स्थित इमामगंज प्रखंड का गंगटी गांव भी है. गंगटी गांव बिकोपुर पंचायत में स्थित है जहां आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका है.

विडंबना ऐसी है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्तमान विधायिका दीपा मांझी हैं, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं. साल 2015 से यह सीट हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की पारंपरिक सीट मानी जाती है. लोगों ने इस परिवार पर भरोसा तो जताया लेकिन जन-प्रतिनिधि अपने वादों पर खरे नहीं उतरे.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बड़ी गाड़ियों का चलना भी मुश्किल

गंगटी गांव की आबादी फैली हुई है, जहां पहले टोले तक तो फोर व्हीलर गाड़ियां आ जाती हैं लेकिन आहर की पिंड वाली सड़क से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. झारखंड के तेतरिया गांव निवासी मो. इबरार कहते हैं कि मेरे पास बड़े चक्के वाली गाड़ी है, जब बारिश नहीं होती तो किसी तरह आते-जाते हैं.लेकिन 3 किमी की दूरी 30-40 मिनट में तय होती है. गड्ढे इतने बड़े हैं कि गाड़ी को क्षति पहुंचती है.

"मेरे पास बड़े चक्के वाली गाड़ी है, जब बारिश नहीं होती तो किसी तरह आते-जाते हैं.लेकिन 3 किमी की दूरी 30-40 मिनट में तय होती है. गड्ढे इतने बड़े हैं कि गाड़ी को क्षति पहुंचती है."- मो. इबरार, झारखंड निवासी

हर साल टूटते हैं हाथ-पैर

सड़क की बदहाली से होने वाले हादसों पर गांव के संतोष कुमार कहते हैं कि यह हर साल की हालत है. कोई भी साधन नहीं है हमारे पास. रात में कभी किसी मरीज को ले जाना जंग जीतने के बराबर होता है. बरसात के वक्त कोई ऐसा साल नहीं है जब यहां इस सड़क पर चलने वाले 2-3 लोगों के पैर हाथ नहीं टूटते हों. कच्ची सड़क है और लोग मोटर साइकिल से इस पर चलते हैं तो फिसलन के कारण गिरते हैं. अभी एक सप्ताह पहले ही एक व्यक्ति गिर गया था जिससे उसका हाथ टूट गया है.

"हमारे पास कोई साधन नहीं है, रात में कभी किसी मरीज को ले जाना जंग जीतने के बराबर होता है. बरसात के वक्त कोई ऐसा साल नहीं है जब यहां इस सड़क पर चलने वाले 2-3 लोगों के पैर हाथ नहीं टूटते हों."- संतोष कुमार, ग्रामीण

10 किमी का सफर हुआ 25 किमी

स्थानीय लोगों के मुताबिक घोड़ीघाट सिलदाहा बिकोपुर से इमामगंज प्रखंड की दूरी मात्र 8-10 किमी होगी, लेकिन यहां से इमामगंज पहुंचने के लिए दूरी 25 किमी से अधिक हो जाती है. स्थानीय मनोज कुमार कहते हैं कि अगर झारखंड के लोग गंगटी से होकर नहीं जाएंगे तो उन्हें गजवा से होते हुए कच्ची पक्की भंडार रानी गंज होते हुए इमामगंज जाना पड़ेगा जिससे इस रास्ते की दूरी 25 किमी तक हो जाती है.

मार्केट के लिए इमामगंज पर निर्भरता

दरअसल झारखंड के चतरा जिले के इन गांवों की मुख्य मार्केट इमामगंज ही है, जहां चिकित्सीय सुविधा से लेकर घरेलू सामानों की खरीदारी तक के लिए लोगों को आना पड़ता है. लोगों का आरोप है कि दोनों क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि नदी को दो राज्यों में बताकर पुल नहीं बनाते, लेकिन ग्रामीणों का सवाल है कि जब इसी नदी पर दो बांधों का निर्माण हो सकता है तो पुल क्यों नहीं बन सकता.

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मुखिया स्तर से अस्थायी प्रयास

स्थानीय पंचायत की मुखिया महरे अंगेज खानम के प्रतिनिधि रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान कहते हैं कि कई बार जनप्रतिनिधियों से बात की है लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई. हर साल मैं अपने स्तर से इस सड़क पर मिट्टी बोल्डर मोरम से कच्चा वर्क करवाता हूं लेकिन यह काफी नहीं होता है. पंचायत स्तर से पक्की सड़क का निर्माण मुमकिन नहीं है, जिला पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया है और प्रयास जारी है.

"कई बार जनप्रतिनिधियों से बात की है लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई. हर साल मैं अपने स्तर से इस सड़क पर मिट्टी बोल्डर मोरम से कच्चा वर्क करवाता हूं लेकिन यह काफी नहीं होता है. पंचायत स्तर से पक्की सड़क का निर्माण मुमकिन नहीं है, जिला पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया है"- रियासत नवाज खान, मुखिया प्रतिनिधि

अधिकारियों का आश्वासन और टेंडर

वहीं पूरे मामले में शेरघाटी RWD के अधिकारी राजेश कुमार कहते हैं कि इस गांव की सड़क को लेकर सर्वे कराया जा चुका है और आईडी भी जेनरेट हो चुकी है. अब फाइल विभाग को भेजी गई है, जहां से स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. संभवतः इस साल के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया हो जाए, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही विभाग के आदेश पर सर्वे कराया गया था.

"गांव की सड़क को लेकर सर्वे कराया जा चुका है और आईडी भी जेनरेट हो चुकी है. अब फाइल विभाग को भेजी गई है, जहां से स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. संभवतः इस साल के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया हो जाए."- राजेश कुमार, RWD अधिकारी

गांव में अन्य योजनाएं हैं संचालित

ग्रामीणों के मुताबिक गनीमत है कि गांव में अन्य योजनाएं संचालित हैं, यहां नल जल स्कीम के साथ अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं. बड़ी समस्या सिर्फ कच्ची सड़क को लेकर ही है. अगर ये सड़क दुरुस्त हो जाए तो ना सिर्फ गया के गंगटी गांव के लोगों को लाभ होगा बल्कि झारखंड की 50 हजार से अधिक आबादी भी लाभांवित होगी.



सड़क के निर्माण से खत्म होगी वर्षों की मांग

स्थानीय मुखिया महरे अंगेज खानम कहती हैं कि अब मुख्यालय में धरना प्रदर्शन में करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगी. उनके मुताबिक इस सड़क के निर्माण का ही उनका लक्ष्य बचा है उनकी पंचायत में बाकी जो भी सड़कें बची थीं उन सभी का उन्होंने स्थानीय फंड से या फिर पहल करके विभाग से निर्माण कराया है.

"अब मुख्यालय में धरना प्रदर्शन में करने की जरूरत पड़ी तो करूंगी. इस सड़क के निर्माण का ही मेरा लक्ष्य बचा है बाकी सड़को को स्थानीय फंड से या फिर पहल करके मैने विभाग से निर्माण करा दिया है."- महरे अंगेज खानम, मुखिया



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