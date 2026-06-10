बिहार के 42 होटल और हॉस्पिटल को नोटिस, मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद एक्शन में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट
गया के 42 होटल और हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया. यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग ने की.
Published : June 10, 2026 at 11:32 AM IST
गया: मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद बिहार के गया में भी फायर विभाग अलर्ट मोड में है. बिहार अग्निशमन विभाग ने गया के 42 होटल और अस्पतालों को नोटिस भी भेजा है. मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद गया जिले के अस्पतालों और होटल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान कई गंभीर खामियां पाई गईं. फायर विभाग ने ऐसे 42 संस्थान होटल और अस्पतालों को नोटिस जारी किया है. वहीं, निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.
अब तक 73 अस्पताल और 86 होटल का ऑडिट: इस संबंध में गया जिला अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह ने बताया कि जनहानि और संपत्ति के नुकसान को रोकने के मकसद से जिले भर में विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के पहले चरण के तहत अस्पतालों और होटलों की जांच की जा रही है. बताया कि गया जिले में अब तक 73 अस्पतालों और 86 होटलों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा चुका है. इस दौरान 42 अस्पताल और होटल ऐसे मिले, जहां अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा था.
निर्धारित अवधि में निर्देश का पालन जरूरी: अमन कुमार सिंह ने बताया कि इन संस्थाओं को प्रपत्र स के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है. वहीं, एक निर्धारित अवधि भी दी गई है. यदि निर्धारित अवधि के भीतर फायर एनओसी प्राप्त करने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी. अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह ने बताया कि हर हाल में निर्देश का पालन जरूरी है.
#WATCH | Gaya, Bihar: Fire Department conducts a crackdown following the Muzaffarpur fire incident and issues notices to 42 hotels and hospitals.— ANI (@ANI) June 10, 2026
Fire Officer Aman Kumar Singh says, " as you are aware, a fire incident occurred recently at a hospital in muzaffarpur district,… pic.twitter.com/u5LJU9d9dR
सील हो सकता है अस्पताल: कहा कि समय सीमा के भीतर नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर सील भी किया जाएगा. अग्नि सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि यह लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है. बताया कि आने वाले दिनों में सिनेमा हॉल, अपार्टमेंट, पेट्रोल पंप और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा.
"मुजफ्फरपुर की घटना को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है. 7 दिनों तक यह अभियान चलेगा, जिसमें पहले चरण के तहत अस्पतालों और होटलों की जांच की जा रही है. अब तक 73 अस्पतालों और 86 होटलों का फायर सेफ्टी ऑडेट किया जा चुका है. 42 अस्पताल और होटल में नियम का पालन नहीं हो रहा है. इन संस्थाओं को प्रपत्र स के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है. फायर एनओसी प्राप्त नहीं करने पर सील कर दिया जाएगा." -अमन कुमार, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, गया
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