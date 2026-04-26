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बिहार के एक ही परिवार के 6 लोगों की झारखंड में दर्दनाक मौत, गहरी खाई में गिरी कार

गया: बिहार के गयाजी का एक परिवार झारखंड के हजारीबाग जिले में चौपारण क्षेत्र के दनूआ घाटी में शनिवार शाम को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने खत्म हो गया. परिवार गया जिले के आमस प्रखंड का रहने वाला था. इस हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं, दो बच्चियां, एक वृद्ध और एक बच्चा शामिल है. मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे, जो धनबाद से पैतृक गांव तेतरिया लौट रहे थे.

जोरदार टक्कर से खाई में गिरी कार: दुर्घटना तब हुई जब शिव कुमार मांझी अपनी कार से परिवार सहित धनबाद से गया के आमस प्रखंड स्थित तेतरिया गांव आ रहे थे. शाम करीब 6 बजे चौपारण थाना क्षेत्र के दनूआ जंगल के पास घाटी के घुमावदार रास्ते पर पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अपना संतुलन खो बैठी और सीधे गहरी खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की हुई पहचान: मृतकों में आमस थाना के साव कला पंचायत क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी शिवकुमार मांझी (43 वर्ष), उनकी पत्नी रूबी कुमारी (35 वर्ष), बेटी सोनी (12 वर्ष), बेटी सुहानी (10 वर्ष), ससुर कृत मांझी (60 वर्ष) और कृत मांझी के पोता प्रेम कुमार (10 वर्ष) शामिल हैं. शिवकुमार मांझी झरिया कोलियरी में नौकरी करते थे और महादलित टोले के निवासी थे.

शादी समारोह से लौट रहा था परिवार: साव कला पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उदय यादव ने बताया कि शिवकुमार मांझी अपने परिवार के साथ गुरुआ थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव में अपनी फुआ के घर होने वाली शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे. परिवार बुआ के घर शादी में पहुंचने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया. शादी का माहौल अचानक मातम में बदल गया. घटना के बाद आमस के दो गांवों तेतरिया और मसूरी बार में कोहराम मच गया है.

"शिव कुमार अपने परिवार में एक शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे, वो गुरुआ थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव में अपनी फुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे, इस घटना के बाद आमस के दो गांवों में कोहराम मच गया है."-उदय यादव, पैक्स अध्यक्ष