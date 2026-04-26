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बिहार के एक ही परिवार के 6 लोगों की झारखंड में दर्दनाक मौत, गहरी खाई में गिरी कार

बिहार के गया के परिवार की कार को झारखंड में ट्रक ने टक्कर मार दी. घाटी में कार गिरने से 6 सदस्यों की मौत. पढ़ें-

Gaya Family died in Jharkhand
गया के परिवार की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 26, 2026 at 1:45 PM IST

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गया: बिहार के गयाजी का एक परिवार झारखंड के हजारीबाग जिले में चौपारण क्षेत्र के दनूआ घाटी में शनिवार शाम को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने खत्म हो गया. परिवार गया जिले के आमस प्रखंड का रहने वाला था. इस हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं, दो बच्चियां, एक वृद्ध और एक बच्चा शामिल है. मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे, जो धनबाद से पैतृक गांव तेतरिया लौट रहे थे.

जोरदार टक्कर से खाई में गिरी कार: दुर्घटना तब हुई जब शिव कुमार मांझी अपनी कार से परिवार सहित धनबाद से गया के आमस प्रखंड स्थित तेतरिया गांव आ रहे थे. शाम करीब 6 बजे चौपारण थाना क्षेत्र के दनूआ जंगल के पास घाटी के घुमावदार रास्ते पर पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अपना संतुलन खो बैठी और सीधे गहरी खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की हुई पहचान: मृतकों में आमस थाना के साव कला पंचायत क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी शिवकुमार मांझी (43 वर्ष), उनकी पत्नी रूबी कुमारी (35 वर्ष), बेटी सोनी (12 वर्ष), बेटी सुहानी (10 वर्ष), ससुर कृत मांझी (60 वर्ष) और कृत मांझी के पोता प्रेम कुमार (10 वर्ष) शामिल हैं. शिवकुमार मांझी झरिया कोलियरी में नौकरी करते थे और महादलित टोले के निवासी थे.

शादी समारोह से लौट रहा था परिवार: साव कला पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उदय यादव ने बताया कि शिवकुमार मांझी अपने परिवार के साथ गुरुआ थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव में अपनी फुआ के घर होने वाली शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे. परिवार बुआ के घर शादी में पहुंचने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया. शादी का माहौल अचानक मातम में बदल गया. घटना के बाद आमस के दो गांवों तेतरिया और मसूरी बार में कोहराम मच गया है.

"शिव कुमार अपने परिवार में एक शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे, वो गुरुआ थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव में अपनी फुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे, इस घटना के बाद आमस के दो गांवों में कोहराम मच गया है."-उदय यादव, पैक्स अध्यक्ष

Gaya Family died in Jharkhand
गया के परिवार की मौत (ETV Bharat)

पूरा परिवार सड़क हादसे में समाप्त: आमस प्रखंड के तेतरिया गांव में शोक का माहौल है. मृतक शिवकुमार मांझी उर्फ अशोक के भाई शिव रत्न ने बताया कि उनके बड़े भाई पिछले 12 साल से धनबाद के कोलफील्ड में नौकरी करते थे. बुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए वह अपनी पत्नी रूबी कुमारी, दोनों बेटियों, ससुर कृत मांझी और पोते प्रेम कुमार के साथ कार से गांव आ रहे थे. इसी दौरान हजारीबाग के चौपारण दनूआ घाटी में ट्रक की टक्कर से उनकी कार खाई में गिर गई और पूरे परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर मौत हो गई.

इकलौता पोता बचा: शिवकुमार मांझी का 16 वर्षीय बड़ा बेटा रंजीत कुमार धनबाद में घर पर रह गया था, इसलिए वह इस हादसे में बच गया. शवों का पोस्टमार्टम हजारीबाग में चल रहा है, देर शाम तक शव गांव पहुंचने की संभावना है. गांव में ही अंतिम संस्कार होगा. मृतक की मां बुधनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. वह बार-बार बेहोश हो रही हैं और कह रही हैं, “बबुआ ने कहा था रात तक घर आ जाएंगे, मैंने उसके लिए खाना भी बनाया था, लेकिन मेरा बेटा नहीं आया… उसका पूरा परिवार खत्म हो गया.”

"बुआ के यहां शादी थी इसलिए वो अपने ससुर, पत्नी और बच्चों के साथ गांव आ रहे थे, तभी ये घटना घटी है. मृतक का सिर्फ एक बड़ा बेटा रंजीत कुमार उम्र 16 वर्ष बचा है, वो अपने माता-पिता के साथ नहीं आया था, धनबाद में ही अपने घर में था."-शिव रत्न, मृतक का भाई

परिवार के लोग शव लेने हजारीबाग पहुंचे: दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन हजारीबाग जिला पहुंच गए हैं. वे शवों को अपने गांव लाने की प्रक्रिया में जुटे हैं. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है, जो टक्कर के बाद फरार हो गया.

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हजारीबाग में सड़क दुर्घटना
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