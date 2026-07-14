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बिहार में फल्गु नदी किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी

फल्गु नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर जांच शुरू की.

FALGU RIVER DEAD BODY FOUND
फल्गु नदी से एक अज्ञात शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 3:34 PM IST

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गयाजी: बिहार के गयाजी से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर सिक्स लेन पुल के समीप फल्गु नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है. नदी में शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को दी.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस अधिकारियों ने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को अपने कब्जे में ले लिया. बाद में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया.

FALGU RIVER DEAD BODY FOUND
घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

औंधे मुंह पड़ा था शव: मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना के एएसआई विपिन कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव औंधे मुंह बालू में पड़ा मिला था. पुलिस टीम ने बालू में पड़े अज्ञात शव को सीधा कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष के बीच है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: एएसआई विपिन कुमार ने आगे बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति गिरा हुआ था, लेकिन मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

"हमको सूचना मिली तो टीम लेकर यहां पहुंचे. देखने से तो ऐसा लग रहा है व्यक्ति गिरा हुआ था, लेकिन मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा."- विपिन कुमार, एएसआई, कोतवाली थाना

कोतवाली थाना के एएसआई विपिन कुमार (ETV Bharat)

शिनाख्त के प्रयास: स्थानीय पुलिस टीम ने शव मिलने के बाद आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने का काफी प्रयास किया. हालांकि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी. पुलिस अभी भी शव की पहचान सुनिश्चित करने में जुटी है.

मामले की जांच शुरू: फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता से जांच कर रही है. स्थानीय पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि मौत के कारणों का सटीक पता लगाया जा सके. मामले की पूरी जांच की जा रही है.

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