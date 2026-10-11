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न मिट्टी, न कपड़ा और न कोई रंग! 50 हजार पेंसिल से सज रही मां दुर्गा की प्रतिमा

पेंसिल और उसके छिलके से तैयार मां दुर्गा की प्रतिमा ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में इस बार दुर्गा पूजा में आस्था, पर्यावरण और अनूठी कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. यहां के एक इंजीनियर से मूर्तिकार बने विक्की बिंदू ने उस चीज से मां दुर्गा का भव्य दरबार सजाया है, जिसे लोग अक्सर कचरा समझकर फेंक देते हैं. गया के बागेश्वरी मोहल्ले के रहने वाले मूर्ति कलाकार विक्की बिंदु पेंसिल के छिलकों, इरेज़र और शार्पनर की मदद से मां दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं की भव्य प्रतिमाएं बना रहे हैं.

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