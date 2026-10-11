न मिट्टी, न कपड़ा और न कोई रंग! 50 हजार पेंसिल से सज रही मां दुर्गा की प्रतिमा
गया के इंजीनियर बिना मिट्टी-रंग, एक लाख पेंसिल के छिलकों और शार्पनर से मां दुर्गा की अनोखी प्रतिमा बना रहे हैं. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 11, 2026 at 1:42 PM IST
गया: बिहार के गया में इस बार दुर्गा पूजा में आस्था, पर्यावरण और अनूठी कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. यहां के एक इंजीनियर से मूर्तिकार बने विक्की बिंदू ने उस चीज से मां दुर्गा का भव्य दरबार सजाया है, जिसे लोग अक्सर कचरा समझकर फेंक देते हैं. गया के बागेश्वरी मोहल्ले के रहने वाले मूर्ति कलाकार विक्की बिंदु पेंसिल के छिलकों, इरेज़र और शार्पनर की मदद से मां दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं की भव्य प्रतिमाएं बना रहे हैं.
कहां से आया आइडिया?
मूर्तिकार विक्की बिंदु बताते हैं कि इस अनोखी प्रतिमा को बनाने का विचार उन्हें एक बेहद आम घटना से आया था. पढ़ाई के दौरान बच्चे पेंसिल को शार्पनर से छील रहे थे. इसी दौरान उन्होंने उस छिलके को उठाकर देखा तो सोचा कि, क्यों नहीं इस छिलके का इस्तेमाल किया जाए.
इसके बाद ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया. विक्की बताते हैं कि लोग अखबार पढ़कर रद्दी के भाव में बेच देते हैं, लेकिन उनके मन में विचार आया कि इस बेकार समझी जाने वाली चीज़ का इस्तेमाल कर समाज को संदेश दिया जा सकता है.
"इस अनूठी प्रतिमा को बनाने में पारंपरिक मिट्टी या फिर किसी भी प्रकार के रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है. पर्यावरण-अनुकूल तकनीक अपनाते हुए बिना मिट्टी और बिना रंग के ही पूरी प्रतिमा और उनके दरबार को रूप दिया है." -विक्की बिंदु, मूर्ति कलाकार
कैसे हो रहा निर्माण?
निर्माण प्रक्रिया के बारे में मूर्ति कलाकार विक्की बिंदु ने बताया कि इसके लिए मिट्टी और रंग को छोड़कर अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है. सबसे पहले पेपर (कागज) की गठरी बनाकर प्रतिमा का अंदरूनी ढांचा यानी बेस (स्ट्रक्चर) तैयार किया गया है. इसके बाद उसके ऊपरी भाग पर पेंसिल के छिलके को बहुत ही बारीकी से चिपकाकर माता का स्वरूप उभारा गया है.
प्रतिमा में कपड़े और शृंगार को दर्शाने के लिए शार्पनर, रंग-बिरंगी पेंसिल और इरेज़र (रबर) यानी पेंसिल से संबंधित सभी चीजों का रचनात्मक इस्तेमाल किया गया है. मां दुर्गा के अलावा उनके साथ स्थापित होने वाले गणेश-लक्ष्मी, सरस्वती-कार्तिकेय, महिषासुर और माता की सवारी शेर की प्रतिमाएं भी इसी तकनीक से तैयार की जा रही हैं.
"इस भव्य और अनोखे निर्माण को आकार देने के लिए पिछले डेढ़ महीने से दिन-रात लगातार काम जारी है. इस समय कलाकार बेहद बारीकी से मूर्ति के हर हिस्से को अंतिम रूप देने में जुटे हैं." -विक्की बिंदु, मूर्ति कलाकार
लागत, श्रम और कारीगर
इस कलाकृति को तैयार करने के लिए करीब 1 लाख रुपये की पेंसिल खरीदी गई है. पिछले डेढ़ महीने से चल रहे इस निर्माण कार्य में 5 मुख्य कारीगर लगातार काम कर रहे हैं. इसके अलावा पेंसिल छीलकर छिलके तैयार करने के लिए 8 से 10 लोग और बच्चे भी लगातार काम में लगे रहते हैं, जिन्होंने दिन-रात एक करके काम किया है.
50 हजार से अधिक पेंसिल का इस्तेमाल
वर्तमान में मां दुर्गा की मुख्य प्रतिमा का लगभग 70 से 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. अब तक करीब 15 से 20 हजार पेंसिल का इस्तेमाल हो चुका है. सारी प्रतिमाएं फाइनल होने तक मूर्तिकार का अंदाजा है कि लगभग 50 हजार से अधिक पेंसिल का इस्तेमाल हो जाएगा. जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये होगी.
कौन हैं विक्की बिंदू?
विक्की बिंदु गया शहर के बागेश्वरी मोहल्ले के रहने वाले हैं. वे एक बेहद हुनरमंद कलाकार हैं जो अपनी कला में आधुनिक सोच और इंजीनियरिंग का बेहतरीन तालमेल बिठाते हैं. वर्तमान में कलाकार अपनी इस अनोखी सोच को मिल रही सराहना से बेहद खुश हैं.
इंजीनियर छोड़ प्रतिमा निर्माण
विक्की बिंदु खुद एक उच्च शिक्षित इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं. वे पहले गया में ही बिजली विभाग में साइट इंजीनियर थे. इसके बाद वे पटना में 'बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम' (BSIDC) में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, जहां उनका मासिक वेतन करीब 60,000 रुपये (₹58,900) था.
लेकिन, लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में उनकी यह नौकरी छूट गई. इसी दौरान उनके पिताजी का भी निधन हो गया. चूंकि पिताजी भी नौकरी करने के साथ-साथ प्रतिमा का निर्माण करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद पैतृक हुनर को जीवित रखने के लिए विक्की को इस काम में आना पड़ा.
अब विक्की पूजा-पाठ के सीजन में प्रतिमा निर्माण करते हैं और अन्य दिनों में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं. विक्की बिंदु बताते हैं कि मूर्ति कला पूरी तरह विरासत में मिली है. उनके दिवंगत पिता 'बिंदु' अपने समय के गया के बेहद नामचीन और प्रतिष्ठित मूर्तिकार थे. उनके पिता की कला इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्हें प्रतिमा निर्माण के लिए बिहार के साथ-साथ झारखंड से भी बड़े-बड़े ऑर्डर मिलते थे.
पढ़ा लिखा परिवार
विक्की बिंदु का पूरा परिवार बेहद पढ़ा-लिखा है. विक्की कुल पांच भाई हैं, जिनमें से बाकी चार भाई अलग-अलग विभागों में अच्छे पदों पर सरकारी नौकरियों में हैं. लेकिन पूरा परिवार इस पैतृक कला में पूरी तरह निपुण है. विक्की बताते हैं कि पूजा के सीजन में मूर्ति निर्माण के दौरान अगर अतिरिक्त श्रम या मदद की जरूरत पड़ती है, तो उनके भाई लोग अपनी सरकारी नौकरियों से छुट्टियां लेकर काम करने के लिए गया आ जाते हैं.
10 वर्षों से कर रहा काम
मूर्ति कलाकार विक्की बिंदु पिछले 10 साल से अलग-अलग मैटेरियल्स से प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं. इन 10 वर्षों में उन्होंने बांस, सिल्वर फॉयल, गोल्डन फॉयल, बिजली के कॉइल, रस्सियों और पेपर आदि चीजों का इस्तेमाल करके प्रसिद्ध प्रतिमाएं बनाई हैं. समाज को हमेशा नया संदेश देने वाले विक्की ने इस बार पेंसिल के अनोखे प्रयोग के साथ-साथ, महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल होने वाले शृंगार के सामान से भी एक अन्य प्रतिमा का निर्माण किया है.
कहां से मिला ऑर्डर?
इस अनूठे आइडिया को हकीकत में बदलने का मौका तब मिला जब गया के फतेहगंज की एक स्थानीय पूजा समिति से प्रतिमा का ऑर्डर आया. विक्की बिंदु ने जब पूजा समिति के लोगों को पेंसिल से मूर्ति बनाने का आइडिया दिया, तो वे लोग तुरंत मान गए. इसके बाद ही इस प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ और समिति ने इसकी एडवांस बुकिंग भी कर दी थी.
दुर्गा पूजा में आकर्षण का केंद्र बनेगी प्रतिमा
इस बार दुर्गा पूजा में यह अनोखी प्रतिमा और मां दुर्गा का भव्य दरबार लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा. अपनी अनोखी बनावट, पर्यावरण संरक्षण के संदेश और अद्भुत रचनात्मकता के कारण यह पूरी कलाकृति न सिर्फ गया बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.
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