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ईद मिलादुन्नबी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, खानकाह मुनामिया चिश्तिया में हुई मुए मुबारक की जियारत

विष्णुपद क्षेत्र के बीच कायम है सौहार्द : खानकाह के आसपास दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल और भवन भी हैं. यह इलाका विष्णुपद क्षेत्र में आता है और आसपास कई वेदियां हैं, जहां पिंडदानी पहुंचते हैं. खानकाह के प्रतिनिधियों के मुताबिक अलग-अलग धर्मों के लोग एक-दूसरे की आस्था और धार्मिक गतिविधियों का सम्मान करते हैं और वर्षों से यहां शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है.

हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है खानकाह : खानकाह के प्रतिनिधि सैयद आता फुजैल के अनुसार खानकाह जिस इलाके में स्थित है, वहां मुस्लिम आबादी नहीं है. इसके बावजूद वर्षों से यहां आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में स्थानीय हिंदू समुदाय का सहयोग मिलता रहा है. उनका कहना है कि खानकाह आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल है.

मुए मुबारक की जियारत के लिए उमड़ी भीड़ : खानकाह मुनामिया चिश्तिया में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के मुए मुबारक यानी दाढ़ी के बाल की जियारत कराई जाती है. खानकाह पहुंचने वाले श्रद्धालु सज्जादानशीन हजरत मौलाना सैयद सबाहुद्दीन मुनामी के हाथों मुए मुबारक की जियारत करते हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं.

जुलूस के बाद खानकाह में होता है समापन : गया शहर के अलग-अलग मुस्लिम मोहल्लों से निकलने वाले जुलूस इकबाल नगर पहुंचते हैं. यहां सभी जुलूस एक साथ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नवागढ़ी-रामसागर मोहल्ले स्थित खानकाह मुनामिया चिश्तिया पहुंचते हैं. इसके बाद कार्यक्रम का समापन खानकाह परिसर में होता है.

मक्का में पैगंबर मोहम्मद के जन्म की मान्यता : मुस्लिम समुदाय की मान्यता के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का जन्म 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी में सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हुआ था. इस अवसर पर रबीउल अव्वल की पहली तारीख से 12वीं तारीख तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इनमें पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी और उनके संदेशों पर बयान किए जाते हैं.

300 साल पुराना है गया की खानकाह का इतिहास : खानकाह मुनामिया चिश्तिया का भारत में करीब एक हजार साल पुराना इतिहास बताया जाता है, जबकि गया में इसकी परंपरा करीब 300 वर्षों से चली आ रही है. खानकाह परिसर में कई सूफी बुजुर्गों की मजारें भी हैं, जहां विभिन्न धर्म और समुदाय के लोग पहुंचकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं. इसे गया जिले के मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है और यह सूफी सर्किट में भी शामिल है.

मेले-ठेले में भी दिखता है भाईचारा : ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खानकाह के बाहर बड़ी संख्या में मेले और ठेले लगाए जाते हैं. खानकाह प्रबंधन के प्रतिनिधियों के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या स्थानीय हिंदू भाइयों की होती है. जुलूस में शामिल लोग आसपास के घरों के बाहर अपने वाहन खड़े करते हैं और स्थानीय लोग भी सहयोग करते हैं. धार्मिक आयोजन के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की तस्वीर देखने को मिलती है.

क्यों मनाई जाती है ईद मिलादुन्नबी?: खानकाह के नाजिम सैयद आता फुजैल ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाई जाती है. इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जन्म की खुशी मनाई जाती है. उनके अनुसार पैगंबर के पिता का नाम हजरत अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी आमना था. उनके जन्म से पहले ही पिता का इंतकाल हो गया था और उनकी परवरिश दादा और चाचा ने की.

गया में ईद मिलादुन्नबी पर मुए मुबारक की जियारत (ETV Bharat)

इंसानियत और समानता का संदेश : खानकाह के सज्जादानशीन सैयद सबाहुद्दीन मुनामी के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी का विशेष महत्व है. उनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसे समय में इंसानियत, समानता और सामाजिक सुधार का संदेश दिया, जब अरब समाज में कई सामाजिक बुराइयां मौजूद थीं. उन्होंने बेटियों के सम्मान, महिलाओं के अधिकार और इंसानों की बराबरी पर जोर दिया तथा शराब, जुआ और हिंसा जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई.

''ईद मिलादुन्नबी का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपके जन्म के समय अरब की धरती पर बहुत सी सामाजिक बुराइयां फैली हुई थीं, ऐसे माहौल में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इंसानियत की अलख जगाई, बेटियों का जन्म शुभ बताया क्योंकि उस समय में बेटियों का जन्म अशुभ माना जाता था.''- सैयद सबाहुद्दीन मुनामी,खानकाह के सज्जादानशीन

गया में ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस (ETV Bharat)

प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश : ईद मिलादुन्नबी को प्रेम, शांति, अमन, भाईचारे और मानवता का प्रतीक बताया जाता है. इस अवसर पर लोग अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं और धार्मिक आयोजन करते हैं. कई जगह जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें नात शरीफ पढ़ी जाती है और पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन तथा उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाता है.

जरूरतमंदों की मदद पर भी जोर : इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं. कई स्थानों पर दान और भोजन वितरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. जुलूसों में नात शरीफ के जरिए पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और जीवन के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाता है.

गया में ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस (ETV Bharat)

जुलूसों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : ईद मिलादुन्नबी को देखते हुए गया जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. विभिन्न जुलूसों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है. वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि जिले के कई स्थानों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं और सभी संवेदनशील तथा प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन की निगरानी में जुलूस निर्धारित मार्गों से आगे बढ़ रहे हैं.

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