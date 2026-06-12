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50 हजार की रिश्वत मामले में बिजली विभाग के इंजीनियरों पर एक्शन, DM ने भेजी निलंबन की अनुशंसा

गया में रिश्वत और फर्जी बिजली चोरी मामले में JE-AE समेत पांच कर्मियों पर कार्रवाई, लाइनमैन पर एफआईआर के निर्देश.

गया डीएम का बिजली विभाग के इंजीनियर और अधिकारी पर एक्शन
गया डीएम का बिजली विभाग के इंजीनियर और अधिकारी पर एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 3:17 PM IST

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गया : बिहार के गया जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और कथित फर्जी बिजली चोरी मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर इमामगंज प्रखंड के जेई सचिन कुमार, एई राजीव झा समेत अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है.

जेई और एई समेत बिजली विभाग के कर्मी पर एक्शन : मामला इमामगंज प्रखंड के मंझौली गांव निवासी और आइस फैक्ट्री संचालक उमेश साव की शिकायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिजली विभाग की टीम ने उनकी फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान उन पर अवैध तरीके से टोका लगाकर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया, जबकि ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले को रफा-दफा करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई.

''इमामगंज प्रखंड के मंझौली ग्राम निवासी उमेश साव ने उनसे शिकायत दर्ज किया था. आवेदक ने बताया कि जेई सचिन कुमार एवं AE इमामगंज राजीव झा सहित अन्य बिजली विभाग की टीम ने फैक्ट्री में आये और बिजली जांच करने लगे, आवेदक ने टोका फंसा कर मशीन चलाने के आरोप को गलत बताया था, साथ ही आवेदक से कनीय अभियंता ने मामला को रफा-दफा के एवज में राशि की मांग की थी.''- शशांक शुभंकर, डीएम, गया

डीएम ने की निलंबन की अनुशंसा : शिकायत मिलने के बाद डीएम शशांक शुभंकर ने मामले की विस्तृत जांच के लिए शेरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को अधिकृत किया. जांच के दौरान बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी के आरोप के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका.

50 हजार रुपए की अवैध वसूली : जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जूनियर इंजीनियर सचिन कुमार ने अपने विभागीय लेखापाल रंजीत कुमार के बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से 20 हजार रुपये मंगवाए थे. इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता से कुल 50 हजार रुपये नकद अवैध रूप से वसूले गए थे.

अनुसासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा : जिला पदाधिकारी ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि हुई है. इसके आधार पर जूनियर इंजीनियर सचिन कुमार, एसिस्टेंट इंजीनियर राजीव झा, लेखापाल रंजीत कुमार, मानव बल कर्मी संजय पासवान और सुपरवाइजर विक्रम सिंह के खिलाफ विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.

कार्रवाई से बिजली विभाग में हड़कंप : डीएम ने अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि कनीय अभियंता सचिन कुमार के निलंबन के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए. साथ ही अन्य संबंधित कर्मियों के खिलाफ भी विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. जांच के दौरान एक लाइनमैन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई. जिला प्रशासन ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन का कहना है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.

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