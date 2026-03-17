30 सालों से ईंट भट्ठा पर बने थे बंधुआ मजदूर, DM के एक्शन के बाद 62 लोगों को मिली 'रिहाई'
बिहार के गया में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है. 62 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : March 17, 2026 at 8:59 PM IST
गया: बिहार के गया में 62 बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है. इनमें कुछ छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. ये सभी पिछले 30 वर्षों से बंधुआ मजदूरी में फंसे थे. जिलाधिकारी के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है. मामला जिले के पूर्वी बाथन गांव का है.
डीएम के निर्देश पर एक्शन: गया डीएम शशांक शुभंकर को गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर प्रखंड में बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है. इसे लेकर गया डीएम ने सहायक समाहर्ता गया डॉ. सूरज कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसमें अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर तथा पुलिस लाइन से पुलिस पदाधिकारी को संयुक्त रूप से शामिल किया गया.
ईंट भट्ठे में करते थे बंधुआ मजदूरी: डीएम के निर्देश पर गठित टीम ने जिले के फतेहपुर प्रखंड के पूर्वी बाथन गांव में छापेमारी की. जहां ईंट भट्ठे पर छापेमारी के दौरान 62 की संख्या में रहे बंधुआ मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल हैं. मौके से ईट भट्टे का संचालक रामाशीष यादव फरार पाया गया. बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों को भेजा गया है.
30 वर्षों से फंसे थे सभी: इस ईंट भट्ठे पर पिछले 30 वर्षों से बंधुआ मजदूरी का काम करवाया जा रहा था. जिला प्रशासन ने सभी बंधुआ मजदूरों को मुक्त करा लिया और उनके घर भेजा गया है. अपनी रिहाई से सभी लोग खुश हैं. मजदूरों ने प्रशासन का आभार जताया है.
"पिछले 30 वर्षों से बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा था. जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मुक्त कराया गया है. इसके लिए गया डीएम को धन्यवाद देते हैं."- महिला मजदूर
मुंशी गिरफ्तार, संचालक फरार: जिला प्रशासन की छापेमारी के दौरान ईंट भट्ठे का संचालक मौके से फरार हो गया. हालांकि इस कार्रवाई के दौरान मुंशी देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले को लेकर गया डीएम के निर्देश पर गुरपा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
"गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर थाना अंतर्गत एक ईंट भट्ठे पर बंधुआ मजदूरी का काम करवाया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद टीम गठित कर कार्रवाई की गई. छापेमारी के दौरान 62 की संख्या में बंधुआ मजदूरों का रेस्क्यू किया गया. सभी को सुरक्षित उनके घर भेजा गया है. मामले में अग्रतर कार्रवाई जारी है."- शशांक शुभंकर, डीएम, गया
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