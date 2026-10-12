फसल उत्पादन और समृद्धि में बिहार का गया देश का सर्वश्रेष्ठ जिला, 100 जिलों को पछाड़ कर बना नंबर वन
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में गया जिला देश भर में प्रथम रहा. उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीएम को सम्मानित किया गया. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 12, 2026 at 8:43 PM IST
गया: बिहार के गया जी को बड़ी उपलब्धि मिली है. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में गया जिला को पूरे देश में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है. इस योजना का कार्यान्वयन देश के 100 जिलों में हो रहा है. इस योजना के एक वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गया के डीएम शशांक शुभंकर को नंबर एक रैंक के लिए सम्मानित कर मेडल प्रदान किया गया.
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मिला पुरस्कार
डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल विविधिकरण, कृषि ऋण, फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है. इसके लिए सहकारिता, बैंक, राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग, कृषि एवं कृषि संबद्ध 11 विभागों के 36 योजनाओं के 121 इंडिकेटर के आधार पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है. इस योजना का लक्ष्य चयनित जिलों को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं पूरी तरह समृद्ध बनाना है.
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम
इस योजना के 1 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे. योजना से संबद्ध 11 विभागों की 36 योजनाओं के 121 इंडिकेटर के आधार पर गया जिले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए गया जी के डीएम शशांक शुभंकर को केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया.
राष्ट्रीय स्तर पर भव्य सम्मान समारोह
इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय कमलेश पासवान, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भागीरथ चौधरी, राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय चंद्रशेखर पेम्मासानी और राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय रामनाथ ठाकुर आदि मौजूद थे. इन सभी सम्मानित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में 11 अक्टूबर को यह राष्ट्रीय सम्मान गया जिले के डीएम को प्रदान किया गया.
"प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजनामें गया जिले का पूरे देश में प्रथम रैंक में चयन हुआ. इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री एवं कल्याण मंत्री द्वारा सम्मानित और मेडल प्रदान किया गया है. यह एक बड़ी उपलब्धि है" -शशांक शुभंकर, डीएम, गया जिला
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