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फसल उत्पादन और समृद्धि में बिहार का गया देश का सर्वश्रेष्ठ जिला, 100 जिलों को पछाड़ कर बना नंबर वन

गया जिलाधिकारी को सम्मानित करते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जी को बड़ी उपलब्धि मिली है. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में गया जिला को पूरे देश में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है. इस योजना का कार्यान्वयन देश के 100 जिलों में हो रहा है. इस योजना के एक वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गया के डीएम शशांक शुभंकर को नंबर एक रैंक के लिए सम्मानित कर मेडल प्रदान किया गया.

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मिला पुरस्कार