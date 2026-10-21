सर्किट हाउस में AC ब्लास्ट से लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर
गया सर्किट हाउस के कमरा नंबर तीन में एसी ब्लास्ट से भीषण आग लगी, जहां ठहरे विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर बाल-बाल बचे.
Published : October 21, 2026 at 5:59 PM IST
गया: बिहार के गया सर्किट हाउस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के कमरा नंबर तीन में अचानक एसी का जोरदार ब्लास्ट हुआ और पूरे कमरे में भीषण आग लग गई. इस घटना के बाद सर्किट हाउस परिसर में हड़कंप मच गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया.
पत्नी के साथ ठहरे थे विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर
संयोग की बात यह रही कि जिस कमरे में यह ब्लास्ट हुआ, उसके ठीक बगल वाले रूम नंबर दो में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर मनोज कुमार अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे. वे गया जी में पूजा-पाठ करने के लिए आए थे. प्रशासन द्वारा उन्हें पहले कमरा नंबर तीन ही आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से कमरा नंबर दो चुना था.
अधिकारी को सुरक्षित निकाला गया
बुधवार की दोपहर करीब दो बजे अचानक कमरा नंबर तीन में एसी ब्लास्ट की यह घटना हुई. विस्फोट होते ही कमरे से आग और धुएं की तेज लपटें उठने लगीं, जिससे सर्किट हाउस के कर्मियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम को दी गई. सूचना मिलते ही रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. मनोज कुमार और उनकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
सब ऊपर वाले की कृपा
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि संयोग रहा, कि उन्हें तीन नंबर रूम अलाउड किया गया था, जो उन्होंने नहीं लेकर दो नंबर रूम लिया और फिर रूम नंबर 3 में यह घटना सामने आई. सब ऊपर वाले की कृपा है. उन्हें और साथ में रहे परिवार को कोई क्षति नहीं हुई.
"मुझे तीन नंबर कमरा मिला था, लेकिन 2 नंबर कमरे में साफ-सफाई अच्छी थी तो मैं 2 नंबर में शिफ्ट हो गया. अचानक धमाके की आवाज आयी. हमे लगा बाहर कुछ हुआ होगा. 4-5 मिनट बाद जलने की आवाज और गंध आयी. दरवाजा खोलकर देखा तो पूरा धुआं भरा था. हमलोगों सीढ़ियों के रास्ते निकाला गया."-मनोज कुमार, डायरेक्टर, विदेश मंत्रालय
दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब एक घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर मनोज कुमार और उनकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला.
"एसी ब्लास्ट के कारण कमरा नंबर तीन में आग लगी थी. पूरे कमरे में धुआं भर गया था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. इस घटना में किसी भी प्रकार की जान-माल की क्षति नहीं हुई है." -नवीन कुमार, जिला सहायक पदाधिकारी, अग्निशमन विभाग
विधानसभा अध्यक्ष भी ठहरे थे
इस घटना के समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार भी सर्किट हाउस में ही रुके हुए थे. हादसे की जानकारी मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. विधानसभा अध्यक्ष ने विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर मनोज कुमार से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और भगवान का शुक्रिया अदा किया. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इस गंभीर घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है.
"यह एक वीवीआईपी कमरा है जहां न्यायाधीश और राज्यपाल जैसे लोग रुकते हैं. ऐसे में एसी ब्लास्ट होना बेहद संवेदनशील मामला है. जिला प्रशासन वीवीआईपी इंतजाम की खामियों को देखते हुए घटना की उच्चस्तरीय जांच करें." -डॉ. प्रेम कुमार, अध्यक्ष, बिहार विधानसभा
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