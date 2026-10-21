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सर्किट हाउस में AC ब्लास्ट से लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर

गया सर्किट हाउस ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया सर्किट हाउस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के कमरा नंबर तीन में अचानक एसी का जोरदार ब्लास्ट हुआ और पूरे कमरे में भीषण आग लग गई. इस घटना के बाद सर्किट हाउस परिसर में हड़कंप मच गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया.

पत्नी के साथ ठहरे थे विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर