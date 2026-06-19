रांची एयरपोर्ट से गया के दो फरार अभियुक्त गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाने की तैयारी
गया के दो फरार अभियुक्त रांची एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए. भूमि विवाद और मारपीट मामले में पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाएगी.
Published : June 19, 2026 at 8:54 PM IST
गया: बिहार के गया जिले के चेरकी थाना क्षेत्र के दो फरार अभियुक्तों को झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है. दोनों युवकों की पहचान अरशद और शाहबाज के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि गया पुलिस को पिछले एक महीने से दोनों की तलाश थी. सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर दोनों को हिरासत में लेने के बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है.
पुलिस को लंबे समय से थी तलाश : जानकारी के अनुसार अरशद और शाहबाज चेरकी थाना कांड संख्या 65/26 के नामजद अभियुक्त हैं. दोनों के खिलाफ भूमि विवाद से जुड़े मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना के बाद से दोनों पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे. उनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी.
रांची एयरपोर्ट पर हुई कार्रवाई : गया पुलिस को सूचना मिली थी कि मामले के कुछ अभियुक्त झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कहीं जाने की तैयारी में हैं. सूचना के सत्यापन के बाद चेरकी थाना पुलिस ने रांची एयरपोर्ट थाना और सीआईएसएफ को अलर्ट किया. इसके बाद एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई गई और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया.
''कांड संख्या 65/26 के कुछ अभियुक्तों के रांची एयरपोर्ट से बाहर जाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर रांची एयरपोर्ट थाना और सीआईएसएफ को अलर्ट किया गया था. कार्रवाई के दौरान दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है. फिलहाल दोनों की पहचान और अन्य विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है.''- ट्विंकल सिंह, थाना अध्यक्ष, चेरकी
बेंगलुरु जाने की थी तैयारी : पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों युवक रांची से इंडिगो की फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु जाने वाले थे. आशंका जताई जा रही है कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए राज्य से बाहर जाने की योजना बना रहे थे. हालांकि स्थानीय स्तर पर इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं.
भूमि विवाद में हुई थी हिंसक झड़प : दरअसल चेरकी थाना क्षेत्र के इनायत कॉलोनी में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
जांच में हटाई गई आर्म्स एक्ट की धारा : शुरुआत में मामले में आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई थीं. हालांकि चेरकी थाना अध्यक्ष ट्विंकल सिंह ने बताया कि जांच के दौरान हथियार के उपयोग या बरामदगी का कोई साक्ष्य नहीं मिला. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा हटा दी गई. वहीं मारपीट और अन्य आरोपों को जांच में सही पाया गया.
ट्रांजिट रिमांड पर गया लाए जाएंगे आरोपी : सीआईएसएफ द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों आरोपियों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया. गया पुलिस की एक टीम रांची के लिए रवाना हो चुकी है. पुलिस दोनों को रांची कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर गया लाएगी, जहां उनसे पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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