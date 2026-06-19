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रांची एयरपोर्ट से गया के दो फरार अभियुक्त गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाने की तैयारी

गया: बिहार के गया जिले के चेरकी थाना क्षेत्र के दो फरार अभियुक्तों को झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है. दोनों युवकों की पहचान अरशद और शाहबाज के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि गया पुलिस को पिछले एक महीने से दोनों की तलाश थी. सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर दोनों को हिरासत में लेने के बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है.

पुलिस को लंबे समय से थी तलाश : जानकारी के अनुसार अरशद और शाहबाज चेरकी थाना कांड संख्या 65/26 के नामजद अभियुक्त हैं. दोनों के खिलाफ भूमि विवाद से जुड़े मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना के बाद से दोनों पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे. उनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी.

रांची एयरपोर्ट पर हुई कार्रवाई : गया पुलिस को सूचना मिली थी कि मामले के कुछ अभियुक्त झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कहीं जाने की तैयारी में हैं. सूचना के सत्यापन के बाद चेरकी थाना पुलिस ने रांची एयरपोर्ट थाना और सीआईएसएफ को अलर्ट किया. इसके बाद एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई गई और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया.

''कांड संख्या 65/26 के कुछ अभियुक्तों के रांची एयरपोर्ट से बाहर जाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर रांची एयरपोर्ट थाना और सीआईएसएफ को अलर्ट किया गया था. कार्रवाई के दौरान दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है. फिलहाल दोनों की पहचान और अन्य विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है.''- ट्विंकल सिंह, थाना अध्यक्ष, चेरकी

बेंगलुरु जाने की थी तैयारी : पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों युवक रांची से इंडिगो की फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु जाने वाले थे. आशंका जताई जा रही है कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए राज्य से बाहर जाने की योजना बना रहे थे. हालांकि स्थानीय स्तर पर इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं.