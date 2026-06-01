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बिहार की नैना गुप्ता को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 3 जून को भारत मंडपम में होंगी सम्मानित

नैना गुप्ता को 3 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

Gaya chairman Naina Gupta
नैना गुप्ता को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 1, 2026 at 3:05 PM IST

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गया: बिहार के गया की जिला परिषद अध्यक्ष नैना गुप्ता 3 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मानित होंगी. उन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. जिला परिषद की योजना से बेहतर कार्यों के लिए उनको इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है.

दो जिला पार्षदों का चयन: गया की दो पंचायत प्रतिनिधियों को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है, जिसमें गया की जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी गुप्ता के अलावे गया के इमामगंज प्रखंड के बिकोपुर पंचायत की मुखिया मेहरे अंगेज खानम भी शामिल हैं. आगामी 3 जून को जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और गया के बिकोपुर पंचायत की मुखिया को सम्मानित किया जाएगा.

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होंगी नैना गुप्ता (ETV Bharat)

5 साल से चेयरमैन हैं नैना: जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी गुप्ता गया जिले के मोहरा क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद का चुनाव जीती थीं. जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद वह गया जिला परिषद की अध्यक्ष बनीं. खास बात यह है कि वह 5 साल तक अपने कार्यकाल को सफलतापूर्वक लगभग पूरा करने वाली हैं. यह बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जब किसी का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाए. विभिन्न चुनौतियां के बीच नैना कुमारी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है.

Gaya chairman Naina Gupta
5 साल से जिला परिषद अध्यक्ष हैं नैना (ETV Bharat)

वर्ष 2021 में नैना कुमारी जिला परिषद अध्यक्ष बनी थी. जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव के दौरान उन्हें 35 मत मिले थे, जबकि विरोध में उनके प्रतिद्वंद्वी को 11 मत मिले थे. गया जिले में 46 जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं.

Gaya chairman Naina Gupta
कार्यालय में बैठक करतीं नैना (ETV Bharat)

क्या बोलीं नैना गुप्ता?: जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने बताया है कि उन्होंने हर क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी. वैसे इलाकों में पहुंचकर काम किया, जहां आज तक कोई काम ही नहीं हुआ था. कई ऐसी जगह थी, जहां सड़के नहीं थी. लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी. वहां आज हाई मास्क लाइट जल रही है. गया जिले के सभी क्षेत्रों में विकास का काम हुआ है. हर गांव में जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जानी थी. वह पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो काम शेष रह गए हैं, उसे भी पूरा करने की कवायद जारी है.

Gaya chairman Naina Gupta
कार्यक्रम के दौरान नैना गुप्ता (ETV Bharat)

सभी पार्षदों को दी बधाई: अपनी इस उपलब्धि के लिए उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ-साथ जिला परिषद के सभी सदस्यों को भी बधाई दी. उन्होंने कहा, 'जिला परिषद के क्षेत्र में अरसे बाद इस तरह का कोई सम्मान के लिए चयनित हुआ है. यह एक बड़ी उपलब्धि के समान है. हम एक बार फिर से सभी जनता को इसके लिए बधाई देते हैं. सरकार का भी शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने विकास कार्यों को देखकर मुझे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चयनित किया.'

Gaya chairman Naina Gupta
3 जून को दिल्ली में मिलेगा सम्मान (ETV Bharat)

"राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए मेरा चयन हुआ है. 3 जून को यह सम्मान दिया जाएगा. दिल्ली के भारत मंडपम में मुझे सम्मानित किया जाएगा. यह मेरे लिए काफी गर्व का क्षण होगा. पंचायती राज विभाग के द्वारा इस संबंध में हम लोगों को लेटर पहले ही मिला है. तीन जून को यह सम्मान मिलना है. विकास कार्य के बूते इस तरह का सम्मान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है."- नैना कुमारी गुप्ता, अध्यक्ष, गया जिला परिषद

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राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार
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