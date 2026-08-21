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IG विकास वैभव तक पहुंचा भैंस विवाद, RJD नेता की शिकायत के बाद SP को जांच के निर्देश

भैंस को थाने में बांधा: इसके बाद जिसने भैंस को बांधे रखा था, वह थाना पहुंच गया. उसने भैंस के मालिकाना हक की दावेदारी की. सूरज यादव को भी थाना बुलाया गया. दोनों पक्ष में पहले बात शुरू हुई. इसके बाद धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया. इसके बाद अतरी थाना की पुलिस ने सूरज यादव के घर से भैंस को लाकर थाने में बांध दिया. दो दिनों तक भैंस थाने में रही.

समझिये क्या है पूरा मामला?: दरअसल, यह मामला एक भैंस से जुड़ा है. करीब सप्ताह भर पहले अतरी क्षेत्र के रहने वाले सूरज यादव की भैंस गुम हो गई थी. इससे पूरा परिवार परेशान था. काफी खोजबीन की गयी तो एक महादलित के घर उनकी भैंस बंधी मिली. इसके बाद सूरज यादव अपना भैंस बताकर घर ले आए.

"अतरी के पूर्व विधायक अजय यादव हमारे पास आए थे. उन्होंने भैंस के मामले को लेकर शिकायत की है. हमने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी ग्रामीण एसपी गया को सौंप दी है. आवश्यक कार्रवाई होगी." -विकास वैभव, आईजी, मगध रेंज

गया: बिहार के गया में एक भैंस के गायब होने और फिर उसके मिलने के घटनाक्रम के बीच कई मोड़ आए. इसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया है. अतरी विधानसभा से राजद के पूर्व विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव गुरुवार को मगध रेंज आईजी विकास वैभव से मिले. इसके बाद आईजी ने गया ग्रामीण एसपी को जांच के निर्देश दिये हैं.

पुलिस ने वापस की भैंस: पुलिस द्वारा भैंस को थाना लाने का मामला आग की तरह फैल गया. इसी दौरान एक सोशल मीडिया कंटेट क्रिएटर थानाध्यक्ष से सवाल करने लगा. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तुरंत जांच -पड़ताल की. कार्रवाई को बढ़ाते हुए भैंस को उसके वास्तविक मालिक सूरज यादव को सौंप दिया गया.

भैंस का मामला एससी-एसटी तक पहुंचा: मामला यहीं ठंडा नहीं हुआ. सूरज यादव की गुम भैंस जिस महादलित के घर में मिली थी, उसके द्वारा सूरज यादव पर एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया गया. इस केस की पुष्टि अतरी के पूर्व विधायक अजय यादव उर्फ़ रंजीत यादव ने की है. विधायक ने कहा कि यह सब नाजायज हो रहा है. इसके बाद वे आईजी विकास वैभव के पास पहुंच गए.

अतरी के पूर्व विधायक अजय यादव (ETV Bharat)

"मगध रेंज आईजी विकास वैभव से मिले. विवाद से जुड़े सभी पहलूओं को उनके समक्ष रखा. अतरी थानाध्यक्ष की शिकायत की है. थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बालू में बेईमानी की. कई तरह के ऐसे काम किया, जो ठीक नहीं है, हमने सारे सबूत आईजी मगध रेंज विकास वैभव को दे दिए हैं." -अजय यादव, पूर्व विधायक

'जितना केस लड़ेगा, उतने भैंस आ जाएगी': पूर्व विधायक ने बताया कि 'बताइए भैंस के विवाद में वह जितना केस लड़ेगा, उतना में भैंस ही खरीद लेता. हैरानी की बात है कि जिस सोशल मीडिया कंटेट क्रिएटर ने थानाध्यक्ष से सवाल किया, उसपर भी थानाध्यक्ष अजय कुमार ने केस दर्ज कर दिया है. पूर्व विधायक ने थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाया है.

आईजी कार्यालय पहुंचे लोग (ETV Bharat)

वर्तमान विधायक पर आरोप: एक भैंस के विवाद में मामले में जमकर राजनीतिकरण हो रहा है. भैंस के कथित असली मालिक सूरज यादव ने इस मामले में विवाद उत्पन्न में अतरी के वर्तमान विधायक का हाथ होने की भी आशंका जताई है. फिलहाल अब ग्रामीण एसपी की जांच के बाद ही यह सामने आएगा.

जांच के बाद होगा खुलासा: किसने क्या किया, किसकी क्या और कहां गलती थी, फिलहाल भैंस विवाद का मामला बिहार में चर्चित मामला बन गया है. क्योंकि, एक भैंस के मालिकाना हक की दावेदारी के बीच उत्पन्न अलग-अलग हालातो के कारण चार विवाद उत्पन्न हो गए हैं. ग्रामीण एसपी गया को जिम्मेदारी दी गई है.

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