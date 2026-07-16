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खंडहर में तब्दील बिहार का 112 साल पुराना कुष्ठ अस्पताल आश्रम, हैरान कर देगी तस्वीर

मौत के साए में जीने को विवश: शिव शंकर पासवान बताते हैं कि वर्तमान में स्थिति यह है, कि यहां रहने के लिए एक बेहतर भवन नहीं है. ये पुराने भवन इतने जर्जर हो चुके हैं, कि कब गिर जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता. मौत के साए में हमारी दिनचर्या कटती है. डरते हैं, कि न जाने कब यह जर्जर भवन गिर जाए.

"नाश्ता मिलता नहीं है, जबकि पहले दूध, अंडा और ब्रेड नाश्ते में मिलता था. इलाज की सुविधाएं हुआ करती थी. आज हम लोगों को भोजन पॉलिथीन में मिलता है, जो की एक एनजीओ के माध्यम से आता है" - शिव शंकर पासवान, मरीज

पेटभर खाना भी नहीं नसीब: अस्पताल के मरीज शिव शंकर पासवान समस्या बताते हैं कि यहां पहले कई तरह की सुविधा हुआ करती थी. बिछावन, मच्छरदानी, बर्तन, सर्फ साबुन, पेट भर खाना के साथ-साथ नाश्ता भी मिलता था. लेकिन अब मच्छरदानी, खाने के लिए बर्तन भी मुहैया नहीं है. यहां मरीजों को पेटभर खाना भी नहीं मिलता और जो मिलता है वो भी किसी तरह प्लास्टिक की थैलियों में किसी एनजीओ के माध्यम से आता है

सुविधाओं के नाम पर खानापूर्ति: कुष्ठ आश्रम में सुविधाओं के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है. इस अस्पताल की सुध लेने वाले आज तक जमीनी तौर पर इन बेसहारों को उनका हक दिलाने में विफल साबित रहे हैं. विडंबना यह है कि अस्पताल की ये हालत अरसे से ऐसी बनी हुई है. लेकिन इसे जमीनी स्तर पर सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए.

मरीजों की स्थिति दयनीय: इस कुष्ट आश्रम सह अस्पताल में रहने वाले मरीजों की स्थिति दयनीय है. इनके लिए न तो सही सलामत छत बची है और न ही सोने को सही बिस्तर. इक्की-दुक्की आधी-अधूरी सुविधाओं को छोड़ दें, तो यहां समस्याओं की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे.

1956 में बिहार सरकार ने लिया हैंडओवर: गया के छोटकी नवादा में 12 एकड़ में यह बनाए गए इस अस्पताल में उस समय करीब 300 कुष्ठ मरीजों के रहने की व्यवस्था थी. वर्तमान में बदहाली का आलम ये है कि दर्जनभर मरीजों के इलाज की भी व्यवस्था नहीं है.अस्पताल के करीब सारे भवन जर्जर हो चुके हैं. बताया जाता है कि वर्ष 1956 में बिहार सरकार ने इसका हैंडओवर लिया था और इसके बाद दिन-ब-दिन गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम की हालत खस्ता होती चली गई. तब से आज तक ये अस्पताल बदहाली के दौर से गुजर रहा है.

ब्रिटेन के राजा की याद में निर्मित: भारत के तत्कालीन शासकों द्वारा इसका नाम ब्रिटेन के राजा किंग एडवर्ड सातवें की स्मृति में रखा गया था. दरअसल उस काल में कुष्ठ रोग को एक सामाजिक अभिशाप और लाइलाज बीमारी माना जाता था. समाज से बहिष्कृत मरीजों को आश्रय, भोजन और बुनियादी चिकित्सा सहायता देने के लिए इस अस्पताल को शहर से दूर बनाया गया था.

अंग्रेजों से जुड़ा है इतिहास: इस अस्पताल का निर्माण वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय किया गया था. किंग एडवर्ड द सेवेंथ मेमोरियल लेपर एसाइलम के तौर पर अंग्रेजों ने इसकी शुरूआत की थी. इसे ही वर्तमान में 'गया कुष्ठ आश्रम अस्पताल' के नाम से जाना जाता है

गया. बिहार के गया शहर के गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम अस्पताल की हालत काफी खस्ताहाल है. अस्पताल में सभी भवन जर्जर हो चुके हैं. बरसात के दिनों में छत से पानी झरना की तरह गिरता है. किबाड़-खिड़की भी टूटी-फूटी है. कुष्ठ मरीज पहले से ही अपनों से वंचित और बेसहारा होते हैं. इन बेसहारों को सहारा देने के उद्देश्य से वर्ष 1914 में इस कुष्ठ आश्रम को स्थापित किया गया था. अंग्रेजों के द्वारा यह आश्रम बनाया गया था. आज आश्रम में भी करीब 50 की संख्या में कुष्ठ मरीज रहते हैं. लेकिन उनकी स्थिति काफी दयनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान करने वाली है.

झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर :मरीजों का कहना है कि यह आश्रम कुष्ठ मरीजों का है. इसके बावजूद हमें सुविधा विहीन कर दिया गया है. सुविधाओं के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. हमारे रहने वाले भवन से पानी चूता है, जिसके कारण कई मरीज दूसरे स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने को विवश हैं. यहां जो दंपति यानी कि पति- पत्नी रहते हैं, वह इसी स्थिति के कारण यहां नहीं रहते.

कमाई का कोई जरिया नहींं: हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं है. कई लोगों का नाम वृद्धा विकलांग पेंशन से भी काट दिया गया, रुपए आने बंद हो गए हैं. सिर्फ बिहार कुष्ठ मरीजों के लिए मिलने वाली पेंशन की राशि आती है. वह भी कई महीनो के बाद मिलती है, लेकिन वह राशि इतनी कम होती है कि गुजारा करना मुश्किल होता हैं.

डॉक्टर की भी उपलब्धता नहीं: वर्ष 1973 से इस कुष्ठ आश्रम में रहने वाले मोहम्मद रसूल बताते हैं, कि यहां एक चापाकल है, जिससे किसी तरह से काम चल पाता है. वही, नल जल की व्यवस्था यहां नहीं है. अचानक अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो डॉक्टर की भी उपलब्धता नहीं होती है. कभी कभार डॉक्टर दिन में आते हैं, कभी नहीं आते हैं. यहां रहन-सहन से लेकर खान-पान तक की समस्या है. कुष्ठ मरीजों को काफी दिक्कते झेलनी पड़ रही है.

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सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं: मोहम्मद रसूल बताते हैं कि वह झारखंड के गोड्डा से आते हैं. कुष्ठ रोग हुआ, तो घर छोड़कर 1973 से यही रह रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई. यदि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती. पहले थाली, लोटा, बाल्टी, मच्छरदानी, साल में दो बार कपड़े, साबुन सर्फ आदि सब कुछ दिए जाते थे. अब सिर्फ दो वक्त भोजन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है.

"कुष्ठ रोग हुआ, तो घर छोड़कर 1973 से यही रह रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई. यदि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती." -मोहम्मद रसूल, मरीज

असामाजिक तत्वों का जमावड़ा: डॉक्टर की उपलब्धता खानापूर्ति के तौर पर होती है. सिर्फ फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपी का डॉक्टर ही नियमित रूप से आते हैं. यहां रोजाना सैकड़ों असामाजिक तत्व के लोग कुष्ठ आश्रम में प्रवेश करते हैं और कोई अफीम तो कोई गांजा पीता है. किंतु उसे देखने और हटाने वाला कोई नहीं. यहां की चहारदीवारी भी कई ओर से टूटी हुई है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां बना रहता है. जब कुष्ठ मरीज को भर्ती करने की व्यवस्था नहीं है, तो यह कुष्ठ आश्रम किस काम का है.

जर्जर भवन (ETV Bharat)

मरीजों के पास बर्तन तक नहीं: वहीं, इस संबंध में कुष्ठ आश्रम के मरीज व बिहार राज्य कुष्ठ कल्याण समिति के महासचिव परमानंद सिंह बताते हैं, कि यहां के मरीजों की स्थिति यह है, कि उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कई मरीज अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए रोजाना भिक्षाटन तक करने को मजबूर होते हैं. खाना तक मरीज प्लास्टिक की थैली में ही खाते हैं, क्योंकि कई के पास बर्तन तक नहीं है.

नई बिल्डिंग की मांग: परमानन्द सिंह ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर मरीजों के लिए नए सिरे ने नई बिल्डिंग बना दी जाए तो व्यवस्था बेहतर हो सकती है. यहां अभी 28 कुष्ठ रोगी भर्ती है, जिनके लिए रोजाना भोजन आता है. वैसे कुल मरीज यहां 50 के करीब है. कुछ भिक्षाटन कर ही अपना जुगाड़ कर लेते हैं.

डीपीएम की दलील: वहीं, इस संबंध में जानकारी लेने के लिए जब सिविल सर्जन से संपर्क किया गया, तो उनका मोबाइल नेटवर्क से बाहर था. जबकि डीपीएम स्वास्थ्य निलेश कुमार ने बताया कि सिविल सर्जन के माध्यम से गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम में कई व्यवस्थाएं की गई है. आज तक किसी प्रकार का कोई कंप्लेंन नहीं आया है.

"सिविल सर्जन के माध्यम से गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम में कई व्यवस्थाएं की गई है. आज तक किसी प्रकार का कोई कंप्लेंन नहीं आया है."- निलेश कुमार, डीपीएम स्वास्थ्य

क्या है कुष्ठ रोग: गौरतलब है कि कुष्ठ रोग, जिसे हैन्सन रोग (Hansen's Disease) भी कहते हैं, एक 'माइकोबैक्टीरियम लेप्री' नामक बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण है. यह मुख्य रूप से त्वचा, आंखों, श्वसन तंत्र और नसों को प्रभावित करता है. हालांकि यह बीमारी छूने या साथ खाने से नहीं फैलती, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहने से हो सकती है.

इलाज योग्य बीमारी: यह पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है. इसके लिए एमडीटी .यानि Multi Drug Therapy का उपयोग किया जाता है. रोग की गंभीरता के आधार पर इसका इलाज 6 से 12 महीने तक चलता है. भारत सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और दवाइयां बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं.



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