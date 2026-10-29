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इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग से पहले मौत, युवक की लटकी मिली लाश; सदमे में पिता और परिवार

एयरफोर्स के लिए चयनित युवक का मिला शव ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गया में एक युवक का पेड़ से लटकता शव पुलिस ने बरामद किया है. बड़ी बात यह है, कि इस युवक का एयरफोर्स में चयन हुआ था. 15 नवंबर से उसे ट्रेनिंग के लिए जाना था. हालाकि उससे पहले ही यह घटना सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.

एयरफोर्स के लिए चयनित युवक का मिला शव