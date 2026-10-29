इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग से पहले मौत, युवक की लटकी मिली लाश; सदमे में पिता और परिवार
15 नवंबर को एयरफोर्स में ज्वाइनिंग थी, लेकिन उससे पहले एक मनहूस खबर ने पिता की सारी खुशियां छीन लीं. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : October 29, 2026 at 8:01 AM IST
गया : बिहार के गया में एक युवक का पेड़ से लटकता शव पुलिस ने बरामद किया है. बड़ी बात यह है, कि इस युवक का एयरफोर्स में चयन हुआ था. 15 नवंबर से उसे ट्रेनिंग के लिए जाना था. हालाकि उससे पहले ही यह घटना सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.
एयरफोर्स के लिए चयनित युवक का मिला शव
जानकारी के अनुसार गया जिले के इमामगंज थाना अंतर्गत रोंघा गांव के रहने वाले 19 वर्षीय अंकित कुमार का पेड़ से लटकता शव पुलिस ने बरामद किया है. कोठी थाना के मोरहर नदी किनारे से शव बरामद किया गया है. अंकित का चयन एयरफोर्स में हुआ था. वह 15 नवंबर से ट्रेनिंग पर जाने वाला था. अब सवाल यह उठ रहा है, कि क्या यह आत्महत्या है, या और कुछ. वैसे पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की छानबीन में जुट गई है.
बुधवार की सुबह को किराए के लिए 2 हजार रुपए मांगे थे
वहीं, इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है. पिता आजाद सिंह ने बताया कि बुधवार की सुबह को करीब 11:00 बजे अंकित ने कमरे का किराए देने के लिए 2000 रुपए मांगे थे. रुपए मिलने के बाद इमामगंज जाकर उसने मकान मालिक को रुपए भेजे थे. वहीं, इसके कुछ समय बाद परिवार को उसकी मौत की सूचना मिली.
'हम समझ नहीं पा रहे ऐसा कैसे हो गया?'
पिता के अनुसार पूरा परिवार इस तरह की घटना से सन्न है. उसने आत्महत्या क्यों की, यह परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं. वहीं, पुलिस इस मामले की विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है. यह मामला आत्महत्या का है, या फिर हत्या का, पुलिस दोनों बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है. पुलिस का मानना है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का स्पष्ट तौर पर खुलासा हो सकेगा.
'पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का चलेगा पता'
घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. कोठी थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि युवक का पेड़ से लटकता शव बरामद किया गया है. हालांकि युवक की मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चलेगा.
''प्रथम दृष्टतया आत्महत्या के पहलू के साथ-साथ अन्य पहलुओं पर भी पुलिस छानबीन कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा, कि यह मामला आत्महत्या का है या फिर मौत की कोई और वजह है. पुलिस की कार्रवाई चल रही है.''- प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष, कोठी
हेल्पलाइन से ले सकते हैं मदद
आत्महत्या का मन में ख्याल आना एक गंभीर मानसिक बीमारी है. इससे बचाव के लिए उपाय है. किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं, ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक मानसिक बीमारी है जो शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहती है. इसके लिए भारत सरकार की 24x7 जीवन आस्था हेल्पलाइन 18002333330 और सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर 044-24640050 पर संपर्क कर सकते हैं. या नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं. मन में जब भी ऐसा ख्याल आए तो किसी न किसी से जरूर शेयर करें, ताकि बोझ हल्का हो.
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