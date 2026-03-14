ETV Bharat / state

LPG संकट के बीच बिहार में जल रहा 'उम्मीद का चूल्हा', गया-शेखपुरा के ये गांव दिखा रहे नई राह

गया और शेखपुरा के इन गांवों में गोबर गैस से जल रही रसोई ( ETV Bharat )

देश में सप्लाई ठप हो जाए, तब भी जलेगी रसोई : देशभर में गैस सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है. कई जिलों में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बैठक कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं. गैस एजेंसियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. फिर भी लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि अगर गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई तो क्या होगा?

''महीने में केवल 200 से 300 रुपये के खर्च में पूरे परिवार का खाना बन जाता है, जबकि एलपीजी सिलेंडर पर हर महीने हजार रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ता था.'' - ललिता देवी, ग्रामीण महिल, बतसपुर गांव

गोबर गैस से जल रहा चूल्हा : गांव की महिला ललिता देवी बताती हैं कि पहले उन्हें लकड़ी और उपले जलाकर खाना बनाना पड़ता था, जिससे धुआं और परेशानी दोनों होती थी. गैस सिलेंडर काफी महंगा पड़ता था. हालांकि अब पिछले चार वर्षों से उनके घर में गोबर गैस से ही चूल्हा जल रहा है.

गैस संकट के बीच आत्मनिर्भर गांव : जब देश के कई हिस्सों में लोग गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, तब बतसपुर गांव के करीब 40 से 50 घरों में पाइपलाइन के जरिए गोबर गैस पहुंच रही है. यह व्यवस्था 'गोबरधन योजना' के तहत गांव में की गई है. वहीं मदारी गांव में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत स्थापित बायोगैस प्लांट से गैस सफ्लाई की जा रही है. गांव के बाहर निरंजना नदी के तट पर बना यह प्लांट गोबर से गैस तैयार करता है और पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाता है.

रिपोर्ट्स की मानें तो करीब 900 रुपये में मिलने वाला घरेलू गैस सिलेंडर ब्लैक में 1800 से 2200 रुपये तक में बेचा जा रहा है, जिससे आम लोगों की चिंता और परेशानी बढ़ती जा रही है. हालांकि इस संकट के बीच बिहार के बोधगया से करीब 6 किलोमीटर दूर बसे बतसपुर गांव और शेखपुरा जिले के मदारी गांव ने एक अलग ही कहानी लिख दी है. यहां के ग्रामीण गैस संकट से लगभग बेफिक्र हैं, क्योंकि इन गांवों का चूल्हा गोबर गैस से जल रहा है.

गया/शेखपुरा : मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है. देश के कई हिस्सों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, लोग सुबह से नंबर लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं और कई जगहों पर सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी भी शुरू हो गई है.

शेखपुरा के मदारी गांव का बायोगैस प्लांट (ETV Bharat)

बतसपुर गांव के लोगों को इस सवाल की चिंता नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि देश में अगर महीनों तक गैस की सप्लाई बंद हो जाए, तब भी उनके घरों की रसोई नहीं रुकेगी.

पाइपलाइन और मीटर से गैस की सप्लाई : बतसपुर गांव में गैस सप्लाई की व्यवस्था बिल्कुल शहरों की तरह है. हर घर के बाहर मीटर लगा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि कितनी गैस का उपयोग हुआ. गैस की दर 25 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है और एक परिवार का मासिक खर्च औसतन 200 से 300 रुपये तक ही रहता है. इस व्यवस्था का एक खास नियम भी है-जितना गोबर, उतनी गैस.

गया के बतसपुर गांव का बायोगैस प्लांट (ETV Bharat)

गोबर के बदले गैस : पूर्व उपमुखिया मनोरंजन प्रसाद समदर्शी बताते हैं कि गांव में उन्हीं घरों को गैस कनेक्शन दिया जाता है, जो नियमित रूप से प्लांट में गोबर देते हैं. एक व्यक्ति रोजाना 30 से 50 किलो गोबर देता है. गोबर के बदले 50 पैसे प्रति किलो भुगतान किया जाता है. तय मात्रा में गोबर देने वाले परिवारों को मुफ्त गैस भी मिल जाती है. उनका कहना है कि अगर गोबर की मात्रा कम हो जाए तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए यह नियम बनाया गया है.

चूल्हें पर खाना बनाना था मुश्किल : गांव की महिला चंचला कुमारी बताती हैं कि पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल होता था. धुआं आंखों में जाता था और खाना बनाने में ज्यादा समय लगता था. अब गोबर गैस की तेज आंच पर करीब आधे घंटे में खाना तैयार हो जाता है.

ग्रामीणों को हर दिन मवेशियों का वेस्ट यहां देना पड़ता है (ETV Bharat)

''अगर देश में गैस की मारामारी भी हो रही हो तो भी हमारे गांव के लोगों को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गोबर गैस प्लांट हमारी रसोई को चलाने के लिए काफी है.''- चंचला देवी, ग्रामीण महिल, बतसपुर गांव

शेखपुरा का मदारी गांव भी बना मिसाल : इसी तरह शेखपुरा जिले के मदारी गांव में भी बायोगैस प्लांट ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. करीब दो साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान यहां गोबर गैस प्लांट लगाया गया था. शुरुआत में केवल 15 घरों को गैस कनेक्शन दिया गया था, लेकिन अब यह बढ़कर 35 घरों तक पहुंच चुका है.

गोबरधन योजना के तहत गांव में प्लांट लगाया गया है (ETV Bharat)

''पहले मैं गोबर के उपले जलाकर खाना बनाती थी, लेकिन अब पाइपलाइन से मिलने वाली गैस से काम आसान हो गया है. अब खाना बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती और खर्च भी कम हो गया है.'' -अनिता देवी, ग्रामीण महिला, मदारी गांव

बायोगैस मे होते है कई पोषक तत्व : कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर के प्रमुख मनोज कुमार के अनुसार, बायोगैस स्लरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल उत्पादन बेहतर होता है. गोबर गैस से घरेलू ईंधन की जरुरतों को पूरा कर सकते हैं. इससे प्रदूषण भी नहीं होता.

ईटीवी भारत इंफो (ETV Bharat GFX)

''गोबर गैस पोषक तत्वों से भरपूर होता है. जहां गोबर एवं खलिहान के कचरो द्वारा निर्मित कंपोस्ट में नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा 0.5-1.5% तक होती है. वहीं इसमें नाइट्रोजन 1.98- 2.17%, फास्ट फोर्स 0.97-1015% और पोटेशियम 1.98-2.17% तक होता है. गोबर से गैस बनने के बाद वेस्ट मैटेरियल भी खाद के लिए काफी फायदे मंद है, इससे गैस भी मिल रही है और खेतों में डालने के लिए जैविक खाद भी.'' - मनोज कुमार, गया के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख

गैस के साथ जैविक खाद का भी उत्पादन : बायोगैस प्लांट से केवल गैस ही नहीं बनती, बल्कि इससे निकलने वाला अवशेष जैविक खाद में बदल जाता है. यह खाद खेतों के लिए बेहद फायदेमंद होती है और करीब 6 रुपये प्रति किलो की दर से बिकती है. बायो गोबर गैस प्लांट (Biogas Plant) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गोबर और जैविक कचरे से गैस बनाई जाती है. इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने, बिजली बनाने या रोशनी के लिए किया जाता है. इसे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है.

कैसे बनता है बायो गैस? : सबसे पहले गाय-भैंस के गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक घोल बनाया जाता है. इसके बाद इस घोल को प्लांट के एक बंद टैंक जिसे डाइजेस्टर कहा जाता है उसमें डाला जाता है. इस टैंक में हवा नहीं होती. टैंक के अंदर मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया गोबर को सड़ाकर गैस बनाते हैं, जिसे बायोगैस कहा जाता है. इस गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है. तैयार गैस पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं. वहीं टैंक से निकलने वाला बचा हुआ पदार्थ बहुत अच्छी जैविक खाद बन जाता है, जिसका उपयोग खेतों में किया जाता है.

ईटीवी भारत इंफो (ETV Bharat GFX)

गया और शेखपुरा के गांव दे रहे सीख : जब देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं, तब गया और शेखपुरा के ये छोटे-छोटे गांव एक बड़ी सीख दे रहे हैं. यह गांव दिखा रहे हैं कि अगर योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और ग्रामीण खुद आगे बढ़कर पहल करें, तो गोबर जैसे साधारण संसाधन से भी ऊर्जा का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बना जा सकता है. आज इन गांवों की रसोई केवल गैस से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार की आग से जल रही है, जो देश के अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है.

इन खबरों को भी पढ़िए-