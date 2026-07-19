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कम जमीन, लाखों की कमाई: जानिए क्या है 'फोर लेयर फार्मिंग' जिससे अमीर हो रहे हैं छोटे किसान

मालामाल हो रहे किसान: नवादा गांव के जिन छोटे किसानों के पास कृषि योग्य भूमि बहुत थोड़ी कम भी है, वे भी इस विधि से सालाना लाखों रुपये आराम से कमा रहे हैं. वहीं जिन किसानों के पास ज्यादा खेत हैं, वे तो इस आधुनिक तकनीक को अपनाकर बेहद कम समय में पूरी तरह मालामाल हो रहे हैं.

सुधर रहे किसानों के हालात: संस्था से ट्रेनिंग लेने के बाद जब नवादा गांव के किसानों ने इस विधि को आजमाया, तो उनके आर्थिक हालात तेजी से सुधरने लगे. इस तकनीक से खेती करने के कारण किसानों की आमदनी में सीधे तीन से चार गुना तक का इजाफा हुआ है. अब यहां के किसान आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो रहे हैं.

संस्थान से मिली ट्रेनिंग: प्राण संस्था ने सबसे पहले नवादा गांव में पहुंचकर स्थानीय किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी. इस बैठक में संस्था के विशेषज्ञों ने किसानों को फोर लेयर फार्मिंग की पूरी तकनीक और उसके फायदों के बारे में समझाया. इसके बाद प्रशिक्षण लेकर किसानों ने अपने खेतों में इस विधि को लागू किया.

प्राण संस्था की पहल: प्राण संस्था नवादा गांव के ग्रामीण इलाकों में कृषि और पशुपालन के सुधार के लिए कार्य करती है. इस संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों को समय पर वैक्सीन देने का काम किया जाता है. इसके साथ ही संस्था किसानों को आधुनिक और अधिक आमदनी देने वाले तौर-तरीकों की जानकारी देती है.

नवादा गांव में मल्टी लेयर फार्मिंग: गया जिले की ननौक पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा गांव नवादा स्थित है. नवादा गांव के कई प्रगतिशील किसान इन दिनों फोर लेयर फार्मिंग विधि से बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं. कृषि के क्षेत्र में आया यह अभूतपूर्व बदलाव वहां काम करने वाली एक सामाजिक संस्था 'प्राण' के माध्यम से संभव हुआ है.

क्या होती है फोर लेयर फार्मिंग?: फोर लेयर फार्मिंग का सीधा मतलब है एक ही जमीन के टुकड़े पर एक साथ चार अलग-अलग फसलों को उपजाना. इस बहुफसलीय विधि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक ही जगह पर चार फसलें लगने से आमदनी कई गुना बढ़ जाती है. कृषि क्षेत्र में यह विधि बड़ा बदलाव ला रही है.

गया: बिहार के गया जिले में किसानों की तकदीर 'फोर लेयर फार्मिंग' विधि से बदलती नजर आ रही है. पहले जहां लोग पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों पर निर्भर थे, वहीं अब स्थिति बिल्कुल बदल रही है. इस आधुनिक विधि को अपनाकर कम जमीन वाले छोटे किसान भी मालामाल हो रहे हैं.

जीवेश यादव ने पेश की मिसाल: नवादा गांव के ही एक स्थानीय किसान जीवेश यादव ने अपने खेत में इस फोर लेयर फार्मिंग को बेहद सफल तरीके से लगाया है. उन्होंने सबसे पहले अपनी जमीन की तैयारी की और सबसे निचले स्तर यानी जमीन के नीचे ओल (Elephant Foot Yam) की बुवाई की, जो पहली परत है.

एक साथ कई फसल: जीवेश यादव ने जमीन के नीचे ओल लगाने के बाद, ऊपर की मिट्टी को बराबर समतल कर दिया. इसके बाद उन्होंने जमीन की सतह पर धनिया और दो अलग-अलग तरह के साग की उपज शुरू कर दी. यह इस खेती की दूसरी और तीसरी परत के रूप में तैयार की गई फसलें हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

चौथी परत में लता वाली फसल: जमीन पर तीन फसलें लगाने के बाद उन्होंने खेत के ऊपर चौथी परत तैयार की. इसके लिए उन्होंने बांस के मजबूत खंभों के सहारे एक बेहतरीन छावनी (मचान) बनाई. इस मचान पर पीवीसी तार की मदद से ऊपर की तरफ कैता, कद्दू, परवल और करेला जैसी लतर वाली फसलों की खेती की जा रही है.

नियमित कमाई का जरिया: जीवेश यादव बताते हैं कि ओल की फसल को पूरी तरह तैयार होने में काफी लंबा समय लगता है. इसे खेत से निकलने में करीब छह महीने का वक्त लगता है. इस दौरान जमीन की सतह पर मौजूद साग और धनिया की फसल को कई बार काटकर बाजार में बेच दिया जाता है, जिससे नियमित कमाई होती है."

"जब खेत की सतह से साग और धनिया की पूरी तरह कटाई हो जाती है, तो उस खाली जगह पर तुरंत मूंगफली की बुआई कर देते हैं. इस तरह फोर लेयर फार्मिंग में सालों भर चार से पांच तरह की फसलों का चक्र चलता रहता है. इससे खेत कभी सूने नहीं पड़ते." -जीवेश यादव, किसान

फसल की बुआई करते किसान (ETV Bharat)

बिना खाद की खेती: इस फोर लेयर फार्मिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से ही सफल हो पाती है. इसमें बाजार से मिलने वाली किसी भी तरह की रासायनिक खाद का झंझट नहीं है. प्राकृतिक तरीके से उगने के कारण रहने वाली फसलें शत-प्रतिशत शुद्ध होती हैं.

नेचुरल खाद का इस्तेमाल: जीवेश यादव के अनुसार प्राण संस्था से ट्रेनिंग लेने के बाद किसानों ने रासायनिक खाद पूरी तरह छोड़ दी है. अब वे अपने घरों पर ही गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और जीवांश मिट्टी को आपस में एक निश्चित मात्रा में मिलाकर बेहतरीन प्राकृतिक जैविक खाद खुद तैयार करते हैं, जिससे फसल दोगुनी होती है.

कीड़ों से बचाव की अनूठी तकनीक: फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए भी प्राकृतिक उपकरणों का उपयोग हो रहा है. इसके लिए खेत में पीले रंग की 'स्टीकी प्लेट' लगाई जाती है, जो प्राकृतिक गोंद से बनी होती है. उड़ने वाले छोटे-बड़े कीड़े इस प्लेट की तरफ आकर्षित होकर इस पर चिपक जाते हैं.

किटनाश के लिए लगा सिरोमैन ट्रिप्स (ETV Bharat)

"उड़ने वाले अन्य हानिकारक कीड़ों को फंसाने के लिए खेत में 'सिरोमैन ट्रिप्स' नामक ग्लासनुमा उपकरण लगाया जाता है. इसमें एक विशेष प्राकृतिक टैबलेट रखी होती है, जिसमें से मादा कीड़े की गंध आती है. इस गंध के कारण नर कीड़े छिद्र से अंदर घुसते हैं और पानी में गिरकर मर जाते हैं." -जीवेश यादव, किसान

किसानों को भा रहा मल्टी लेयर फार्मिंग: बिना किसी केमिकल के उपजाई गई इन प्राकृतिक फसलों का उपयोग करने से आम लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता. किसान जीवेश यादव बताते हैं कि वे कुछ कट्ठों में इस खेती को शुरू करके बेहद खुश हैं. उनका मानना है कि जितनी ज्यादा भूमि में यह खेती होगी, उतनी आमदनी बढ़ेगी.

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