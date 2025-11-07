ETV Bharat / state

'मुख्तार अंसारी का कर्ज उतारने बेलागंज आए हैं..' अफजल अंसारी ने RJD प्रत्याशी के पक्ष किया प्रचार

यूपी के मुख्तार अंसारी के भाई अफजल ने बिहार के बेलागंज में डेरा डाल दिया है. वो अपने छोटे भाई का कर्ज उतारकर ही जाएंगे-

गाजीपुर के सपा सांसद अफजल अंसारी
गाजीपुर के सपा सांसद अफजल अंसारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 8:14 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 8:40 PM IST

गया : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 11 नवंबर को मतदान है. चुनाव प्रचार में महज 48 घंटे ही बाकी हैं, ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है. गया के बेलागंज में आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पक्ष में चुनाव करने गाजीपुर के सपा सांसद अफजल अंसारी पहुंचे. उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी की बैसाखी खींचने के लिए आए हुए हैं. उन्होंने बेलागंज के कई मुस्लिम बाहुल्य गांवों का दौरा कर सभा को संबोधित किया.

मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने संभाली प्रचार की कमान : अफजल अंसारी ने लक्ष्मीपुर में सभा को संबोधित किया. उन्होंने जेडीयू पर जमकर निशाना साधा और एक वाकया बताते हुए अपने छोटे भाई का कर्ज उतारने की बात उन्होंने दोहराई. अफजल ने कहा कि जदयू ने मुसलमानों को ठगा है. हमारे वक्फ के खिलाफ भाजपा को समर्थन किया है. हम तो यहां इसलिए आए हैं क्योंकि बेलागंज प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पिता और सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव से उनके पुराने संबंध हैं. हम न्योता उतारने आए हैं.

मुख्तार अंसारी के भाई सपा सासंद अफजल अंसारी से बातचीत (ETV Bharat)

'मुख्तार अंसारी का कर्ज उतारने आया हूं' : अफजल ने कहा कि जब उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी यूपी में पहला चुनाव लड़ रहे थे, तब सुरेंद्र यादव ने मुख्तार के चुनावी प्रचार की कमान संभाली थी. तब तक वो गाजीपुर से वापस नहीं आए थे, जब तक कि मुख्तार ने जीत की माल नहीं पहन ली. आज मुख्तार के कर्ज को उतारने का समय आया है, तो हम यहां आए हैं. उन्होंने मुख्तार अंसारी का हवाला देकर बेलागंज के मुसलमानों से भावुक अपील की और कहा कि सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को वोट देकर जिताएं.

'विश्वनाथ को माला पहना कर जाएंगे' : अफजल अंसारी ने अपने संबोधन के दौरान सुरेंद्र प्रसाद यादव से न सिर्फ अपने पुराने संबंध का जिक्र किया बल्कि उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी वह दोनों एक अच्छे मित्र हैं, खासकर मुख्तार अंसारी से इनका संबंध पुराना रहा है. आज उनके साथ संसद में सुरेंद्र यादव हैं. बेलागंज के विकास के लिए वह भी संसद में आवाज उठाएंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुरेंद्र यादव, मुख्तार अंसारी को जीत की माला पहनाकर बिहार लौटे थे उसी तरह वो भी उनके पुत्र को जिता कर ही अपने घर लौटेंगे.

ETV Bharat
अफजाल अंसारी की सभा (ETV Bharat)

'2027 की तैयारी में हैं क्या अखलेश' : यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को जमीन पर उतार रखा है. खुद अखिलेश भी बेलागंज में आकर प्रचार कर चुके हैं. उनके जाने के बाद यूपी के गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने बेलागंज प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से उनका बहुमूल्य वोट मांगे. इस दौरान ईटीवी भारत से उन्हें विशेष बातचीत की. जब उनसे 2027 की तैयारियों पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि उससे पहले बिहार में बदलाव लाना है.

'2027 की तैयारी नहीं' : अफजल अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है , लेकिन उस से पहले बिहार में बदलाव होना है. नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र में भाजपा सरकार के लिए बैसाखी बनी हुई है. उसे खींचना है ताकि केंद्र की अहंकारी सरकार जनता के लिए काम करे. केंद्र में सरकार गिरे. बिहार में बदलाव होना है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनेगी. इसकी लहर भी साफ दिख रही है. हम उम्मीद करते हैं कि पहले चरण का जो हो गया है उसमें तो हम बहुमत में हैं. अब दूसरे चरण में जो होना है उसमें भी महागठबंधन बहुमत में आगे होगा. जनता का बेजोड़ समर्थन है.

''समाजवादी पार्टी ने कोई सौदा नहीं किया है. एक सीट, पांच सीट, 10 सीट ना हमने मांगी और ना ली. कुछ भी नहीं लिया है. अखिलेश यादव ने इस देश से सांप्रदायिकता की जड़ों को काटने के लिए बिहार में अपनी पूरी टीम को लगाया और खुद भी वो प्रचार कर रहे हैं. सब लोग मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर जो सेकुलर जमात है उसकी जीत हो. हालांकि यह सभी पार्टियां जो महागठबंधन में है वह अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से बिहार की धरती पर आकर यहां के इस बदलाव के वातावरण में और गति देने का प्रयास किया है.''- अफजल अंसारी, गाजीपुर सांसद, सपा

'यूपी सीएम को हटाएगी भाजपा' : उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि अब यहां बिहार में कितना दिन बचा हुआ है, यहां परिवर्तन होने में समय नहीं है. अगली बारी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही है. अब तो योगी की पार्टी ही उनको हटाने में लगी है. उनके दिन भी खत्म हो चुके हैं. हालांकि माफिया को ध्वस्त करने वाले बयान पर उन्होंने ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2027 के लिए चुनौती दे दी है.

''देश में मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार हो रहा है. सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है. मोदी जी ने जुमलों की बौछार की थी, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए. यहां बिहार में एक और गुजराती को स्थापित कर दिया गया है. अभी बिजली बिहार में 5.5 यूनिट मिल रही है, लेकिन अडानी को जमीन देकर बिहार सरकार ने 6 रुपए से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने का एग्रीमेंट किया है. अडानी को 1 रुपए में जमीन दी गई है. गरीबों को आज तक मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिली, लेकिन अडानी को फ्री जमीन दी गई है.''- अफजल अंसारी, गाजीपुर सांसद, सपा

