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40 साल की 'बारहमासी' आफत: बिहार के इस गांव में गंदे पानी से गुज़रने को मजबूर हैं हजारों ग्रामीण, बीडीओ बोले- होगी जांच

गया के बाराडीह गांव में 40 साल से ग्रामीण जलजमाव की समस्या झेल रहे हैं. बीडीओ ने अधूरे निर्माण की छानबीन का आश्वासन दिया.

GAYA BARADIH ROAD WATERLOGGING
गया के बाराडीह गांव में जलजमाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 9, 2026 at 8:10 PM IST

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गया: देशभर में मानसून सक्रिय हो गया है और विभिन्न हिस्सों में भारी बारीश और जलजमाव का सिलिसिला शुरू हो गया है. लेकिन बिहार के गया में एक ऐसा गांव है जहां जल जमाव की समस्या एक दिन या महीने की नहीं, बल्कि साल के बारह महीनों की है. विडंबना ये है कि यहां ये समस्या पिछले तीन-चार दशकों से बनी हुई है. किंतु,अब तक इसे लेकर ठोस समाधान नहीं निकाला जा सका है.

सड़क पर 12 महीने जल जमाव: गया के बाराचट्टी प्रखंड के बाराडीह गांव की एक सड़क पर 12 महीने जल जमाव रहता है. यहां बरसों से बाढ़ जैसे हालात है. जल जमाव की समस्या से लोग परेशान रहते है. दो दशक से यहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ. जिस कारण करीब 500 से अधिक घरों के लोगों को सालों भर जल जमाव के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसी रास्ते से होकर करीब दर्जन भर गांव के लोगों का आवागमन होता है. बाराडीह गांव के पास करीब 2 किलोमीटर में यह स्थिति हजारों ग्रामीणों को रोजाना परेशान करती है.

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कोई ठोस कदम नहीं: बाराडीह गांव में जल जमाव की इस समस्या से निजात के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है. ग्रामीणों के मुताबिक सरकारी अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों ने हालातों की व्यवस्था के लिए कोई ध्यान नहीं दिया. नतीजतन सालों भर यहां जल जमाव बना रहता है. बरसात की दस्तक के साथ ही लोगों की परेशानियां सामान्य दिनों से और कई गुना बढ़ जाती है. बरसात में इस सड़क की स्थिति यह हो जाती है, कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है.

बारीश में यहां घुटने भर पानी: स्थानीय लोगों के मुताबिक हर बारीश में यहां घुटने भर पानी जमा हो जाता है. यह परेशानी किसी छोटे से क्षेत्र में नहीं बल्कि करीब 2 किलोमीटर इलाके में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है. 2 किलोमीटर जल जमाव में चलना आसान नहीं है. उस पर भी सड़क ही हालत जर्जर है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, इससे ग्रामीणों को भी सड़क का सही अंदाजा नहीं मिल पाता है. इससे लोग चलते-फिरते भी गिर पड़ते हैं. वही आए दिन बाइक सवार दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो जाते हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

बीमारियां भी फैलती है: बाराडीह गांव के रहने वाले देवनंदन दास बताते हैं कि यह स्थिति कई दशक से बनी हुई है. हम विधायक, मंत्री, सांसद, अधिकारी सभी से गुहार लगाई सबसे कहकर हार गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया. जलजमाव के कारण कई बीमारियां भी फैल रही है. पिछले कई दशक से हम सब लोग काफी परेशान हैं. बारा-मनफर गांव के मुख्य रोड के बाराडीह गांव के समीप करीब 2 किलोमीटर में यह स्थिति बनी हुई है. जल जमाव वाले रोड में पैदल चलना जरा भी आसान नहीं है.

वाहनों का चलना काफी मुश्किल: देवनंदन दास ने आगे कहा कि लोगों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती है. वाहनों का तो चलना काफी मुश्किल हो जाता है. यहां एमपी, एमएलए जो भी बनते हैं, वह सिर्फ आश्वासन देते हैं. हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं. इस बार भी हमने मांग की थी लेकिन अभी भी सड़क बनना शुरू नहीं हुआ है. यह मार्ग दर्जन भर गांवों को जोड़ता है. इस रोड में करीब दर्जन भर गांव पड़ते हैं, जिसमें बाराडीह, बलथर, सेवय, मनफर, बिघी के साथ-साथ इससे जुड़ने वाले अन्य गांव हैं.

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देवनंदन दास, ग्रामीण (ETV Bharat)

"यह मार्ग दर्जन भर गांवों को जोड़ता है. इस रोड में करीब दर्जन भर गांव पड़ते हैं, लेकिन कई दशक से यहां जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. यहां एमपी, एमएलए जो भी बनते हैं, वह सिर्फ आश्वासन देते हैं. हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं."- देवनंदन दास, ग्रामीण

कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं: ग्रामीणों की शिकायत यह भी है, कि कई बार काम लगाया गया और बस रास्ते की खुदाई कर उसे वैसे ही छोड़ दिया गया. इससे स्थिति और भी नारकीय हो गई. ग्रामीणों के मुताबिक काम के नाम पर खानापूर्ति का खेल हुआ है. काम लगाकर सड़क व नाली क्यों नहीं बनाए गए ये कोई नहीं जानता.आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि हमें अब इस स्थिति से निजात चाहिए. पूरे बाराडीह गांव के लोगों का जीना मुहाल हो गया है. बरसात के मौसम में तो लोग ये नहीं चाहते कि इस सड़क से होकर गुजरे लेकिन और कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है.

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जलजमाव से नारकीय स्थिति (ETV Bharat)

निर्माण के नाम पर खानापूर्ति: स्थानीय अनिल प्रसाद बताते हैं कि आज मेरी उम्र 50 साल है, मैं जब 12 -13 वर्ष की उम्र का था, तभी यह रोड बनी था. इसके बाद से इस सड़क को यूं हीं छोड़ दिया गया. हालांकि सड़क निर्माण के नाम पर बस खानापूर्ति की गई. उन्होंने बताया कि कभी सड़क की खुदाई करके इस पर मिट्टी भर दी गई, तो कभी इसे तोड़ दिया गया. कई बार तो सड़क पर जेसीबी चलाकर उसे यूं ही छोड़ दिया गया. अनिल कहते हैं कि नाली-गली कुछ दूरी तक बनाई गई, तो दूसरी ओर पूरी तरह से छोड़ दिया गया. इसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

सड़क पर बहता नालियों का पानी: अनिल के मुताबिक इसी आधे-अधूरे निर्माण के कारण नालियों का पानी सड़क पर बहता है. नल जल का ओवरफ्लो होता पानी भी सड़कों पर आ जाता है. इसके अलावा अगर एकबार भी बिन मौसम बरसात हुई तो पूरे महीने जल जमाव बना रहता है. बरसात में तो स्थिति एकदम से खराब हो जाती है. बरसात का मौसम दस्तक देते ही स्थिति नारकीय हो जाती है. इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. इससे वाहन दुर्घटना भी होती है. लोग घायल भी होते हैं.

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अनिल प्रसाद, ग्रामीण (ETV Bharat)

"बरसात में चलने लायक यह रोड नहीं रह जाती है. हम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है. गंदगी ही गंदगी रहती है. जल जमाव के कारण कहीं सफाई नहीं दिखती. इस संबंध में मुखिया से कहा था, तो उन्होंने कहा कि यह हम लोग का फंड में नहीं है, यह विधायक के फंड से ही बनेगा." - अनिल प्रसाद, ग्रामीण

30-40 साल से कोई समाधान नहीं: इस संबंध में ग्रामीण बेघन प्रसाद बताते हैं कि काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं, कि जल्द से जल्द यह सड़क बने साथ ही नालियों का निर्माण हो. यह सालों भर की हम लोगों की समस्या बन गई है. यह स्थिति और कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे गांव में 2 किलोमीटर के एरिया में ही यह स्थिति बनी हुई है. उन्होने कहा कि साल के 12 महीने यही हाल है. 30-40 साल से झेलते आ रहै है. कोई समाधान नहीं हुआ.

"हम मांग करते हैं, कि जल्द से जल्द यह सड़क बने साथ ही नालियों का निर्माण हो. यह सालों भर की हम लोगों की समस्या बन गई है. साल के 12 महीने यही हाल है. 30-40 साल से झेलते आ रहै है. कोई समाधान नहीं हुआ." - बेघन प्रसाद, ग्रामीण

प्रतिनिधि ने झाड़ा पल्ला: वहीं हालातों पर जब गांव के मुखिया प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने फंड की कमी का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया. उन्होंने कहा कि यह सड़क मुखिया फंड से नहीं बन सकती है. विधायक फंड के द्वारा ही इसे बनाया जा सकता है. हाल ही में इस सड़क को लेकर कुछ प्रोन्नति हुई है. जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है.

"ये सड़क मुखिया फंड से नहीं बन सकती है. विधायक फंड के द्वारा ही इसे बनाया जा सकता है. हाल ही में इस सड़क को लेकर कुछ प्रोन्नति हुई है. जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है."- शैलेश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि

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बीडीओ का पक्ष: दूसरी ओर इस समस्या को लेकर बाराचट्टी के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक कुमार आशीष बताते हैं कि हमें साल भर पहले ही जानकारी मिली थी, कि आरडब्ल्यूडी के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. यदि नहीं बनी है, तो इसे देखा जाएगा. उन्होंने कहा कि यह बारा से मनफर को जोड़ने वाला मार्ग है. जहां पिछले साल बाराडीह गांव के पास जल जमाव की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आरडब्ल्यूडी के द्वारा यहां काम लगाया गया था. काम क्यों नहीं पूरा हुआ, इसकी छानबीन कराई जाएगी.

"पंचायत समिति की हाल ही में बैठक में किसी ने भी इस समस्या को सामने नहीं रखा. यदि गांव के लोग काफी परेशान हैं, तो वह लिखित दे, समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जाएगा."- अभिषेक कुमार आशीष, बीडीओ बाराचट्टी.

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